По состоянию на 15 августа в Афганистане боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически без боя захватили Кабул и другие крупные города. Президент Ашраф Гани вынужден был сложить с себя полномочия и бежать в Узбекистан. Тысячи людей пытаются покинуть страну на любых доступных авиарейсах. Европейские страны и США эвакуируют дипломатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Побег

Ситуацию в Афганистане обсудили в украинских телеграм-каналах, а также в украинском сегменте социальной сети Facebook.

Так, украинский журналист Дмитрий Василец сравнил вывод войск СССР из Афганистана с «позорным бегством» оттуда США. По словам журналиста, СССР вышел из Афганистана с «гордо поднятой головой», в то время как США — «позорно бежали».

«Если Советский Союз выходил с Афганистана с гордо поднятой головой, США бегут с позором, умоляя террористов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дать возможность мирно эвакуировать сотрудников своего посольства. После ухода СССР в Афганистане остались школы, институты, дороги, мосты, заводы, электростанции, детские садики, а светское правительство без какой-либо поддержки Союза еще целых три года правило в стране. После позорного бегства США в Афганистане остались гигантские поля наркотиков, руины промышленности, голод и нищета. Проамериканское правительство Афганистана пало быстрее, чем США успели вывести войска. Вот чем наш воин-интернационалист отличается от солдата международных корпораций. Выводы делайте сами…» — написал в своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.

РГАКФД Вывод советских войск из Афганистана. На мосту через р. Пяндж. 1989

«Афганистан — еще и отличный пример того, как общество может деградировать десятилетиями под самыми прогрессивными и человеколюбивыми лозунгами. Кстати, нечто подобное уже и в Украине можно показывать. Можно брать фото какого-то райцентра времен «застоя» и сравнивать с современным. Да что там райцентр, Киев тогда был больше похож на европейский город, чем сейчас», — добавил на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Вячеслав Чечило.

По мнению главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачева, 15 августа Соединенные Штаты «провели операцию» по смене власти в Афганистане.

«Давайте называть вещи своими именами: США провели операцию по смене власти в Афганистане, приведя к ней и вооружив одну из наиболее радикальных террористических исламистских группировок. Оно и понятно: эти жизнерадостные бородачи на современной военной технике будут зажигать не на границах с НАТО, а на границах с ОДКБ…» — добавил в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер», публицист Юрий Ткачев.

Депутат украинского парламента Антон Поляков, в свою очередь, обратил внимание на «выполнение» США и НАТО взятых на себя обязательств по сохранению мира в Афганистане.

«В аэропорту Кабула паника. Исламистское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически захватило контроль над всем Афганистаном после вывода войск НАТО. В стране хаос и анархия. Афганцы в отчаянии штурмуют самолеты, чтобы улететь из страны перед окончательной оккупацией всей страны «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вот такие вот международные партнеры. Только у меня возникают вопросы к США и странам НАТО по выполнению взятых на себя обязательств в вопросе сохранения мира в Афганистане? Это то самое «партнерство», к которому мы так стремимся?» — задался вопросом депутат украинского парламента Антон Поляков.

Солдаты НАТО в Афганистане

«Мало кто знает, но Афганистан имеет статус основного союзника вне НАТО. Ещё с 2012 года…» — также напомнил автор телеграм-канала «Бородатая Бабушка».

«Это же как американские марионетки боятся остаться в своей стране! Помните, грантоеды и прочие агенты внешнего управления, продающие Украину и всех нас своим хозяевам: вы так же однажды останетесь, брошенные своими западными хозяевами, в ненависти народа Украины к себе!» — прокомментировал украинский политолог Александр Скубченко массовое бегство из Афганистана.

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