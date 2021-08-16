За что погибали британские военные, направленные в Афганистан, такой вопрос на страницах издания Daily Mail задают родные и близкие военнослужащих, а также ветераны боевых действий на фоне бегства американских войск и захвата власти радикалами. Так, после 20 лет оккупации Афганистана войсками Запада, в результате которой погибло 457 британских военнослужащих и на которую было потрачено 22 млрд фунтов стерлингов, боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли столицу Кабул, разгромив афганские силы всего за неделю.

Nimalan Tharmalingam Солдат британской армии

Семьи военнослужащих, погибших в Афганистане во время операции сил Запада, встретили новости о возвращении к власти боевиков с яростью. По словам Сары Адамс, чей сын Джеймс Проссер погиб в возрасте 21 года в этой стране, ей не осталось ничего, кроме как задаться вопросом, «ради чего была его жертва».

"Ужасно видеть, что происходит в Афганистане в последние несколько дней, — отметила 59-летняя жительница Кумбрана в Уэльсе. — Всё, над чем он работал, скоро будет разорвано на части».

«Душераздирающе видеть, что происходит, не только для семей, потерявших сыновей и мужей, но и для тех, кто служил и до сих пор несет физические и душевные травмы. Теперь кажется, что всё это того не стоило», — добавила она.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

В свою очередь Венди Рейнер, потерявшая в 2010 году мужа Питера, которому было всего 34 года, когда он во время патрулирования подорвался на самодельном взрывном устройстве, назвала произошедшее «абсолютной мерзостью».

"Это плевок на все жертвы, на которые пошли такие люди, как мой муж», — подчеркнула Рейнер, которая написала премьер-министру королевства Борису Джонсону, требуя расследования, почему достижения Британии, принесенные в жертву Афганистану, были выброшены на ветер в считанные дни.

«Стоило ли оно того? Наверное, нет. Неужели я потерял ноги зря? Похоже на то. Мои товарищи умерли напрасно. Вот так», — написал в Twitter ветеран войны в Афганистане Джек Каммингс, который лишился обеих ног в 2010 году во время операции в Афганистане.

Генерал-майор Чарли Герберт, потерявший в ходе конфликта много войск, сказал, что «храбрость и кровопролитие» мужчин и женщин в форме «обратились в прах всего за несколько коротких дней».

«Какой непростительный позор. У меня едва хватает слов, чтобы описать, в какой я ярости», — заявил он.

U.S. Air Force Британские солдаты

Со своей стороны, премьер-министр королевства Джонсон призвал, оглянувшись на последние 20 лет, не выбрасывать на ветер достигнутый прогресс. Бывший мэр Лондона указал на то, что благодаря операции НАТО удалось сократить террористическую угрозу на улицах западных городов. В ответ на это бывший министр обороны Великобритании Джордж Робертсон, который на момент террористических атак 11 сентября 2001 года был генералом НАТО, обвинил правительство в отсутствии четких целей.

«Меня тошнит от того, что к 20-летнему юбилею [терактов] талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернут контроль над Афганистаном», — добавил он.