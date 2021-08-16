Красноярск этим летом пережил настоящий «дымный» апокалипсис. В августе город, и без того страдающий от экологических проблем, накрыло густой зловонной дымкой. Местные власти объясняли, что это произошло из-за природных пожаров, действовавших в Якутии.

Иван Шилов ИА REGNUM В противогазе

14 августа мэр Красноярска Сергей Ерёмин по видеосвязи принял участие в совещании президента РФ Владимира Путина, посвящённом ликвидации последствий подтоплений и пожаров. Радужный отчёт мэра перед главой государства красноярцы обсуждают в соцсетях.

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В частности, Ерёмин напомнил о том, что в Красноярске с 7 по 11 августа действовал так называемый режим «чёрного неба» — неблагоприятных метеоусловий. Он был введён, чтобы уменьшить последствия задымления от якутских природных пожаров.

«Визуально задымлённость от пожаров в Якутии вызывала много обращений, но они все связаны в большей степени были именно с причинами, что происходит. В этот период у нас никаких обращений по поводу ухудшения состояния здоровья, увеличения количества вызовов скорой помощи мы не фиксировали. В больницах, слава богу, у нас тоже по этим причинам никто сейчас не находится», — отчитался мэр Красноярска.

Цитата из видео 1tv.ru Задымление в Красноярске

По его словам, в городе во время действия режима «чёрного неба» проводятся усиленные меры по влажной уборке, ведётся работа с крупными загрязнителями, которые «сразу снижают достаточно серьёзно производственные нагрузки».

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Между тем, по словам подписчика паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Михаила Ш., у него в период НМУ обострилась аллергия.

«Ну, у меня аллергия обострилась — звонил в поликлинику — запись к терапевту на сентябрь ближайшая. Не зафиксировали они, а-ха-ха! Потому что до врачей не добраться — фиксаторы. Может, президенту в администрацию написать по этому вопросу? Вдруг прочтут», — пишет Михаил Ш.

«Было давление, хотел записаться, говорят, запись не раньше чем через 12 дней, но сейчас записать не получится, нет такой возможности. Как так, говорю. Ну вот так, говорят. Вот ничего и не зафиксировали, нет записи, нет фиксации, нет проблем», — соглашается Яков Р.

«Значит, не хотели!!! И на больничном отсидел, и к терапевту попал, и рентген сделали, и к хирургу ходил», — возразил им Денис Т.

«Верните выборы мэров людьми, а не чтоб их назначали с Москвы», — предложил решение проблемы Стас Г.

«М-да! 5+ за такое сочинение», — оценил отчёт мэра Александр Р.

«Зачем нам такой мэр?» — спрашивает Татьяна Ж.

Пресс-служба администрации Красноярска Мэр Красноярска Сергей Ерёмин

«Прикольно. Не зафиксировано у них. У всей семьи головы болели, кашель от вони и прочие прелести. Запись к врачу на 14−17 дней вперёд!!!» — подчеркнула Наталья К.

«Ну да, просто всю неделю город глотал таблетки от аллергии, чтобы не задохнуться. Скорые ковидных возят, так что народ спасается самолечением», — считает Алиса К.

«Мы просто привыкли за последние два года, что врачам звонить смысла нет, всё равно не приедут. Да и идти в больницу — такое себе удовольствие, ковид там поймать — нет желания. А так-то у меня первый раз в жизни голова болела», — пишет Сергей В.

«И не краснеет», — иронизирует Николай Я., комментируя отчёт мэра.