Проблема плотной застройки центра города и дефицита земли под новостройки — общероссийская проблема. Остро стоит она и в Оренбурге. Периодически его исторический центр горит. Оренбуржцы считают, что таким образом, расчищается земля для новых высоток-монстров вместо уникальных старых домов.

Х. И. Олендорф. Пожар в Москве в сентябре 1812 года

Крупный пожар, произошедший 14 августа в переулке Почтовый, вызвал бурную реакцию в мессенджерах и соцсетях. Вновь заговорили о том, что город выжигают сознательно, не считаясь с историческими ценностями.

«Обкатка схемы отжима земли»

По мнению активиста Общероссийского народного фронта Дмитрия Болдырева, в ближайшее время историческое ядро Оренбурга станет местом боевых действий, в которых цель одна — земля под точечную застройку.

«Возможно, пожар в переулке Почтовый — это разведка боем, так сказать, обкатка схемы отжима земли у собственников МКД, проживающих на этой земле», — отметил он в телеграм-канале.

В соцсетях оренбуржцы недоумевают — где находились первые лица области и города в момент пожара? На место ЧП выезжали первый вице-губернатор Сергей Балыкин и первый замглавы города Сергей Салмин. Вновь на гребне волны оказалась болезненная тема ненужности города варягам-чиновникам. Пользователи интернета говорят, что губернатора во время пожара не было в регионе. С отсутствием его земляка (уроженца Североуральска) Владимира Ильиных горожане, кажется, уже свыклись.

Orenburg.ru В администрации Оренбурга прошло заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям

Телеграм-канал «Пул №56» сообщает, что глава Оренбуржья Денис Паслер 17 августа встретится с пострадавшими от пожара. Сейчас администрация города составляет список всех, кто проживал, был прописан или являлся собственником пострадавших от огня зданий, чтобы определить, какая помощь им нужна. По данным на 15 августа в сгоревших домах проживали 74 человека, в том числе 14 детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, днем 14 августа возник пожар в переулке почтовый Оренбурга. ГУ МЧС отметило, что на момент приезда пожарных пламенем было объято два дома. Из-за того что в зданиях находились газовые баллоны, пожарные не смогли оперативно зайти в горящие дома. Впоследствии заявили о девяти пострадавших объектах — административном здании, шести жилых и двух нежилых домах, среди которых объект культурного наследия. На борьбу с огнем ушло 11 часов. В ночь на 15 августа ЧП ликвидировали. В городе объявляли режим ЧС локального характера — в квартале, где бушевал огонь.

По информации Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия, на территории, где произошёл пожар, располагаются памятники: выявленные объекты культурного наследия «Дом городской усадьбы. Рубеж XIX—XX вв. Кирпичный стиль» (пер. Почтовый, 1/ пер. Южный, 24); «Дом городской усадьбы. Рубеж XIX—XX вв. Кирпичный стиль» (пер. Почтовый, 2); объект культурного наследия регионального значения «Особняк с мезонином» (пер. Южный, 24). Степень повреждения объектов оценят после их обследования.

В интернете пользователи выкладывали фото и видео квартала, который был в огне. Кадры впечатляющие.

Телеграм-канал «Настоящие новости Оренбурга» пишет, что на встречах с высокопоставленными чиновниками погорельцев начнут убеждать обменять «золотые» сотки земли в центре города на неликвидные и непродаваемые квартиры в городских клоповниках.

Пользователи интернета предполагают, что после пожара у ряда чиновников могут появиться допдоходы в качестве откатов от застройщиков. А расчистка территории пройдет за счет бюджетных средств и не так дорого, как если бы пришлось выкупать у владельцев жилье в рамках расселения.

Также пользователи интернета отмечают, что боятся даже представить развитие ситуации, если вдруг погорельцы изъявят желание восстанавливать свои дома.

Юбилей город может встретить без исторического ядра

Горожане опасаются, что Оренбург потеряет все исторические постройки до своего 300-летнего юбилея, который будет отмечать в 2043 году. Горожане предвидят печальное будущее, если чиновники не проявят интерес в угоду городу, а не себе, а также волю и не возьмутся за приведение в порядок исторических зданий. Собственно историческое наследие, как визитную карточку, нужно представлять туристам. Но если город начнут выжигать, то экскурсоводы будут водить туристов по «местам былой славы».

56.mchs.gov.ru Пожар на переулке Почтовом в Оренбурге

Стоит отметить, что в апреле 2021 года на окраине исторического центра (ул. Бурзянцева) сгорели гаражи. Тогда люди также говорили о целенаправленном поджоге. Исторические дома горели и прошлые годы. И тогда горожане говорили о тревожных звонках.

Похоже, сгоревшая часть квартала может стать последней каплей в терпении горожан. Они уж заявляют в соцсетях о готовности выйти на акцию протеста.

«Как существующая администрация во главе с ответственными лицами допустили и допускают подобные ситуации. Почему создают условия для возникновения конфликтов? Все элементарно просто — город теряет свою значимость и привлекательность! В ближайшее время планируется проведение митинга на вполне законных основаниях! Жители Оренбурга настроены решительно!» — сообщила в соцсети «Фейсбук» Марина Ф.

Услышит ли крик горожан местная власть?

«Город превратится в безликого монстра с пошлыми постройками»

Доктор исторических наук, доцент Оренбургского государственного педагогического университета Елена Бурлуцкая оставила на своей странице в соцсети полный боли текст, который вызвал ответную реакцию, также полную боли за варварски уничтожаемую историю города.

Историк предвидит печальное будущее города. Бурлуцкая считает, что значительная часть исторических зданий в центре Оренбурга исчезнет за ближайшие пять лет. Владельцы не имеют средств на их содержание и восстановление. Программа «Аренда за рубль» не работает, поскольку в ремонт исторического здания нужно вложить не один миллион рублей, а через 49 лет велика вероятность остаться без арендованного и отремонтированного здания, которое кому-нибудь сильно понадобится. Выкупать эту «историю» тоже особо никто не спешит, потому что никто не думает, что его дети и внуки будут жить в Оренбурге.

«Освободившееся от ненужного исторического хлама пространство застроят многоэтажками в стиле «цыганского барокко». Их жители будут бить друг другу лица из-за отсутствия парковок, их дети будут дышать асфальтом и бензином, потому что новых парков и скверов в центре не предвидится.

Нормальные люди постепенно покинут Оренбург, потому что жить на «кладбище» невозможно. Уедут все, кому невыносимо больно смотреть на уничтожение своей истории, своего прошлого, своих любимых и памятных мест. Приедут другие, чужие, которым наплевать на историю места, которым важно жить «кучеряво». Которые ничего не будут сохранять и оберегать. Город превратится в безликого монстра с центром из пошлых построек, бесконечной тротуарной плитки и асфальта», — написала доктор исторических наук.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Дом городской усадьбы А.А.Сазонова. 1904-1905 гг. Здание вошло в перечень аварийных, но не подлежащих сносу, из-за исторической значимости

С точки зрения Елены Бурлуцкой, внутренний туризм, построенный на демонстрации ковыльных степей и горы Верблюд долго не протянет. А того, чем реально можно было бы привлечь туристов — нетронутой исторической застройкой, провинциальностью, уютом, — всего этого уже не будет. При этом все будут продолжать красиво писать про необходимость сохранения исторического прошлого и воспитание патриотизма…

«Следила со слезами за пожаром», «крик души», «сердечная боль» — оставляют комментарии горожане.

Жители других российских городов отмечают, что и им близка проблема Оренбурга. «Это стандартная практика, в Омске выжигали также периодически дома и ставили отели или ТЦ, зачем только так по-варварски — вот вопрос», — оставила запись жительница Омска.

«А вообще, это все напоминает аналогичную историю в Ростове-на-Дону. Там несколько лет назад также выгорел квартал», — отметил другой комментатор.