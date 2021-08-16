Последние дни — пока что, к счастью, во временном, а не в эсхатологическом смысле — обсуждали поступок, наказание и диагноз стэндапера (далее стану называть его комиком) Идрака Мирзализаде. Человек шёл к успеху, видимо, — и к чему-то пришёл.

Якоб ван Остзанен. Смеющийся шут (фрагмент). 1500

Напомню суть грязно-скандальной истории. Идрак во время выступления рассказал, по его словам, шутку про русских. Смешно? Угу, прям, как пели «Кирпичи», все кругом надорвали животики. За это Идраку дали 10 суток за разжигание межнациональной розни. На суде комик оправдывался, что слова вырвали из контекста — ну, в общем, стандартная история. А так, в принципе, против русских в целом Мирзализаде ничего не имеет. Милый парень.

Судя по репликам, комик так ничего и не понял. Он просто обиделся, что его, бедного, прессанули. Хотя да, как по мне, подобные реплики как минимум заслуживают рассмотрения судом. Это если отбросить тот факт, насколько убого и пошло сделан подобный «юмор». Но имеем ли мы какой-то другой?

Цитата из видео на YouTube Идрак Мирзализаде

На ИА REGNUM выходила моя статья о том, как Comedy Woman шутили о покойном генерале Карбышеве. Мерзко шутили. А вот когда они задорно юморили о проститутке из Ингушетии, то извинились довольно быстро после этого ляпсуса. Пришлось. Потому что им предъявили претензии ингуши. Двойные стандарты? Безусловно.

Беда в том, что комики так ничего и не поняли. Вместо нормального осмысления они решили объединиться и стали верещать о том, что «дело Мирзализаде — первая ласточка». Мол, спецслужбы сидят на концертах, никакой свободы слова — и вообще, похоже, на дворе 37-й год вот-вот начнётся. Диссиденты нового времени, честное слово. Те, правда, не жрали столь сытно и не тусили столь нагло, как эти модненькие стэндаперы.

Понятно, на самом деле, отчего сбились в кучу юмористы. Им просто мешают свободно ляпать языками и говорить любые пришедшие на ум гадости, на которых меж тем построено всё развлекалово. На сортирах, на фекалиях, на гениталиях, на высмеивании слабых и убогих. Это юмор даже не для ограниченных умом, а для кого-то, кто застрял на самом дне интеллектуального ада. Да, это глупо, очень глупо. И пошло. Но ещё это бессовестно и аморально. И не надо прикрываться тем, будто это юмор. Потому что он тоже бывает аморальный и бессовестный, и когда-то в нём были табу.

Однако то, что мы наблюдаем сейчас, — это засилье тупого ха-ха и хи-хи, когда обсмеивают всё и вся, когда апеллируют к самым низменным темам. Да, юмор всегда занимал в России особую роль. Шаламов, к примеру, писал, что зэкам он позволял выживать. Или юмор против государства как ощущение свободы. Но какую роль этот сортирный юмор выполняет сейчас? Кроме бесконечного отупления одних и заработка других? В этом есть некое высшее зерно? Или хотя бы какое-то зерно?

Цитата из к/ф «Гитлер капут!» реж Марюс Вайсберг. Россия. 2008 «Смешно»

Нет, просто с утра до вечера по телевидению и в интернете хохочут, стебутся, гогочут и ржут над всем подряд. Потому что есть порою ощущение: за этим гоготом скрываются страх и глупость. Это маска, но ещё это низость ради того, что единственно важно сегодня — самоутверждения над другим посредством унижения; всё ради успеха.

И я не удивлён, что флагманом этого бесконечного ржания стал Stand Up, заимствованный из американских кабаков (пусть и нарождался он когда-то в Одессе). Это как бы просто, кажется — выходишь и болтаешь о том и об этом. Но это обманчиво. Да, есть классные мастера жанра Stand Up (почти литература!), но, как правило, в подавляющем большинстве речь идёт о бездарных пустомелях. О тех, кто просто болтает, а так как интеллекта, чувства юмора не хватает, скатывается в откровенные гадости — в унизительный глум.

Кто там у нас самый известный стэндапер современности? Да, всё верно — Джокер из одноимённого фильма. Больной человек, раздавленный собственной ничтожностью и патологическим желанием славы в тотальном культе успеха. Когда я смотрю на очередного стэндапера, то вспоминаю этого самого Джокера — и мне становится либо скучно, либо отвратительно. Повторюсь, за редким исключением. Потому что сам Stand Up — в принципе, в духе нашего времени. Он поверхностный, он унизительный, он вульгарный, он скорострельный, он как бы easy. По сути, за ним нет ничего.

Цитата из кф «Джокер» Тодд Филлипс. 2019. Канада, США Джокер

И ясно, чего так возбудились коллеги Идрака. Они боятся, что скоро прикроют их лавочку. А если нельзя будет глаголить мерзости (хотя не прикроют, на самом деле), то чем тогда зарабатывать, чем удивлять? Эпатировать? Когда они, кстати, с такой бодростью и охотой объединялись ради чего-то? Что волновало их так? Может, какие-то серьёзные социальные проблемы? Да нет — ничего личного, только бизнес. И комики могут, конечно, в очередной раз вещать о покушении на свободу слова, о «просто шутках», но тут всё очень просто, на самом деле: если нет морального закона внутри тебя, то тогда должен вмешаться закон юридический. Точка.

Да, и замечу, что подобные шуточки в адрес русских проходят аккурат тогда, когда в Киргизии, Казахстане прессуют русских, когда истории с конфликтами на межнациональной почве вспыхивают в России — и вот тут появляется «гений юмора» и ляпает своим языком, как он сам говорит, гадости. Ну, сколько можно, а? Мало того что оскорбительно, так ещё и до ужаса глупо и скучно.

В общем, выключите им прожектор. Хотя бы на 10 суток.