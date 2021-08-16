



Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

После того, как афганские издания сообщили, что президент Ашраф Гани покинул страну (таджикское агентство Asia Plus со ссылкой на свои источники утверждает, что он прилетел в Таджикистан, подав перед этим в отставку), стало ясно, что в стране наступает развязка принципиального значения. Как известно, Гани выступал против переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и формирования с его участием коалиционного правительства.

U.S. Department of State Ашраф Гани

Главой временного правительства назначен бывший министр внутренних дел Афганистана 80-летний Али Ахмад Джалали, гражданин США, после чего талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), зайдя в Кабул, временно покинули его и находятся на подступах к столице, ожидая дальнейших распоряжений. Один из представителей движения уже заявил журналистам, что оно «не будет принимать власть из рук Гани» и не ведет переговоры о власти с другими лидерами. Это наводит на мысль, что при внешней хаотичности развития событий в Афганистане, в них все же присутствует организационное начало. Согласно источникам, в президентском дворце в Кабуле проходят переговоры о передаче полномочий «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечается, что в роли посредника выступает глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла. В этой связи американские издания сообщают, что Вашингтон продолжает поддерживать в Дохе контакты с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и координирует некоторые их действия.

U.S. Embassy Berlin Али Ахмад Джалали

Президент США Джо Байден выступил с официальным заявление в связи с ситуацией в Афганистане, подчеркнув, что американцы не собираются продолжать активно участвовать в гражданском конфликте в этой стране. В то же время он санкционировал временное развертывание примерно 5000 военнослужащих для обеспечения безопасной эвакуации граждан США и союзных стран, а также афганцев, помогавших американским военным в годы войны. Это означает, что классического штурма Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет. Начнется процесс передачи власти так называемому переходному правительству с разным политическими вариациями. Размещение американских морских пехотинцев вызывает вопросы о том, будет ли перенесен на более поздний срок вывод сил США, назначенный на 31 августа. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал говорит, что «Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно».

U.S. Army Афганцы

Ранее ВВС США нанесли несколько авиаударов для того, чтобы помочь своим афганским союзникам на земле, но это, похоже, мало что сделало для остановки продвижения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики захватили большую часть северных, западных и южных районов Афганистана в ходе стремительного наступления менее чем за три недели до окончательной даты, до истечения которой США собирались вывести из страны своих последних солдат. Это вызвало опасения того, что движение собирается устроить военный переворот. В ответ международное сообщество предупредило, что правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), созданное силой, не будет восприниматься в качестве законных властей. Но стремительное продвижение движения является свидетельством принятия его населением.

Тем временем в Кабул прибывает все больше беженцев. В переполненных больницах изо всех сил стараются оказать помощь многочисленным раненым, поступающим сюда. У иностранных посольств люди собираются целыми семьями. В центре города многие пытаются запастись провизией. Сотни людей провели ночь, ютясь в палатках или под открытым небом на обочинах дорог либо на автостоянках. Афганцы стоят в очередях, пытаясь получить наличные деньги или документы. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все больше сжимают кольцо вокруг Кабула, стоят на въездах в город. Они возложили ответственность за безопасность столицы на правительство, заявив, что намерены вести переговоры о мирной передаче власти. Они также призвали афганцев не покидать страну, настаивая, что всем найдется место в новом государстве. Арсеналы правительственной армии постепенно переходят в руки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая тяжелую артиллерию, бронетехнику и боевую авиацию.

Joe Burger Кабул

На этом тревожном фоне министр обороны России Сергей Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Афганистана. Он подчеркнул, что боеготовность вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана не должна зависеть от обещаний движения не пересекать границы и не атаковать сопредельные территории. МИД России в свою очередь объявил, что посольство в Кабуле продолжит работу. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) гарантировали безопасность не только российским дипломатам, но и дипмиссиям других стран. Посмотрим.