Мэра города Кривой Рог, расположенного на Украине, Константина Павлова нашли мертвым, сообщает издание «Страна». Смерть однопартийца подтвердил депутат украинского парламента от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович. Об этом он написал в своём телеграм-канале. По словам Рабиновича, главу Кривого Рога убили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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«Убит мэр Кривого Рога, наш однопартиец Константин Павлов! Если нам сейчас начнут рассказывать, что весёлый, жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой — в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера — он был весёлый, рассказывал о своих планах… После смерти Константина Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии «Слуга народа» Александр Котляр…» — написал Рабинович.

Коллега Павлова по партии Илья Кива заявил, что убийство мэра Кривого Рога — «результат преступной политики и действий власти Зеленского».

Kr.gov.ua Константин Павлов

«Сегодня в Украине никто не защищён, каждый может стать жертвой палачей, которые обезумели от своей безнаказанности!» — добавил депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своём телеграм-канале.

Известие о смерти мэра Кривого Рога обсудили читатели телеграм-каналов украинских журналистов Юрия Ткачева, Олеси Медведевой и Максима Назарова, а также читатели страницы украинского блогера и журналиста Анатолия Шария в социальной сети Facebook. Многие были шокированы известием о смерти Константина Павлова и с подозрением восприняли новость о том, что временно исполнять обязанности главы города Кривого Рога будет член партии «Слуга народа» Александр Котляр.

«Теперь можно засекать время, через сколько в этом убийстве обвинят кого-то из ОПЗЖ или сразу выйдут на «след Путина», — написал Rusl Rruussll.

«Павлов был хорошим мужиком. Кривбасс, выбрав его, протестовал против зелёных опарышей (против представителе партии «Слуга народа». — М.Р.)…» — добавил Sergey S.

«Это уже было в 2014 году, когда регионалы (представители «Партии регионов». — М.Р.) «самоубивались»… Ничего нового! Украина — это территория беззакония! Мафия!» — отреагировала Ира М.

Zagittya.com.ua Вадим Рабинович

«Убрали несговорчивого, поставили своего. Что тут непонятного. Пора менять гимн — ставить «Бандитский Петербург» Корнелюка…» — пишет Елена.

«Кажется Украине уже ничего не поможет, ну серьёзно, откуда брать оптимизм и надежду?» — задался вопросом Rodion.

«По сути дела, вполне вероятно, что за этим стоит центральная власть, по меньшей мере ей это наиболее выгодно», — считает Roman S.

«Да уж. Поставить ещё своих мэров и всё, вся страна под контролем исключительно Зели. Инакомыслящим не место в нынешней Украине», — пишет Esma A-y.

«Царствие Небесное и Вечная память… Если честно, я в шоке уже полчаса. Всё, здравствуй зелёная соросня и фашиствующие недобитки», — отреагировала Оксана Ш.

«Самая безопасная страна Европы… Не то что при Януковиче», — с сарказмом добавил Слава Х.

Spilkuisia.kr.gov.ua Кривой Рог

«Убийство Константина Павлова — убийство политическое, в котором была заинтересована власть», — считает украинский политолог Юрий Дудкин, о чем он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, известие о смерти главы Кривого Рога не осталось без реакции президента Украины Владимира Зеленского. По словам Зеленского, завтра ему предстоит выслушать доклад руководителей правоохранительных органов о первых результатах расследования обстоятельств смерти Павлова, найденного «мертвым… на веранде собственного дома».

Npu.gov.ua Дом, в котором был убит Константин Павлов

«Уголовное производство открыто безотлагательно… Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога. Искренние соболезнования родным и близким Константина Павлова», — написал президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

Напомним, по факту смерти Константина Павлова украинские следователи открыли производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».