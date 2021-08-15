В Екатеринбурге снесли очередной старинный особняк. Произошло это 14 августа прямо в день города и вызвало множество откликов и в социальных сетях, и на форумах.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Кирпичное здание на ул. Мельникова, 14 построили в 1923 году. Автором проекта был архитектор Павел Яркин. Много лет дом принадлежал архитектору и его семье. А затем там находилась коммуналка. В последние годы особняк пустовал. В 2013 году общественники добились включения его в перечень выявленных объектов культурного наследия. Однако в 2015-м его сняли с государственной охраны. На свершившийся снос многие граждане отреагировали резко негативно.

«Был самый красивый в районе. Все новостройки вокруг и близко не стояли», — пишет о нём в соцсетях горожанин Илья С.

«Воистину «город бесов». Бесов, которые, прикрываясь духовностью, СНИПами, собственностью и всем прочим, выкорчёвывают историю, скверы, деревья», — считает Илья К.

Александр Б. признался, что проехал мимо и сильно удивился. По его словам, ещё недавно он ходил здесь и наслаждался красотой дома. А теперь здесь экскаватор сгружает остатки кирпича.

«Позорище какое!» — негодует местный житель.

IvanA Дом в Екатеринбурге Мельникова 14, 1923 года постройки

Градозащитница Марина Сахарова отмечает, что «такого дна» в Екатеринбурге ещё, пожалуй, не было. «Сносить в День города ценный архитектурный исторический объект — это серьёзная заявка об отношении к культуре города», — считает горожанка.

Для многих местных жителей снос оказался неожиданностью. В мэрии в качестве причины демонтажа назвали то, что дом якобы был аварийным. Впрочем, далеко не все горожане в это верят.

«Этот аварийный ещё лет сто простоит, чем свежие новостройки, которые уже рассыпаются», — пишет один из граждан на портале Е1.ru. А ещё один уралец поведал общественности, что одно время жил рядом с этим домом, и он был в прекрасном состоянии. «Совсем недавно там жили люди, их выжили оттуда», — рассказал свердловчанин.

«Без прошлого нет будущего! Вот так уничтожается будущее города», — полагает ещё один уралец.

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку по факту сноса старинного дома. Но многие интернет-пользователи не верят в то, что справедливости удастся добиться, тем более что здание уже не вернуть.

Отметим, скандалы вокруг уничтожения старины случаются в Екатеринбурге регулярно. Одним из масштабных стала «реконструкция» торгового центра «Пассаж», в ходе которой прежнее здание снесли и на его месте построили новое.

В апреле 2009 года возле строившегося здания бизнес-центра «Высоцкий» под покровом ночи был уничтожен дом горного землемера Ярутина, являвшийся объектом культурного наследия. Виновным сделали некого экскаваторщика. Непосредственные заказчики за много лет так и не были найдены.

В целом же за много лет под ковш экскаватора пошли практически целые кварталы в центре города. На месте старинных зданий возникли многоэтажные жилые дома и офисно-торговые объекты. Конечно, всё это тоже нужно городу, спору нет. Но история города при этом безвозвратно утрачивается.