Конец произволу. Расценки гостиниц попадут под антимонопольный контроль
13 августа на портале федеральной антимонопольной службы России (ФАС) было опубликовано сообщение о том, что ведомство до 1 октября этого года подготовит законопроект о регулировании цен на гостиничные услуги в период проведения крупных международных мероприятий. Необходимость его разработки объясняется целью предотвращения необоснованного роста цен на гостиничные услуги в период проведения особо значимых международных мероприятий. В качестве обоснования такой необходимости ФАС приводит тезис о том, что ежегодно в ФАС России поступают многочисленные обращения и жалобы от граждан на резкий рост цен на услуги гостиничного размещения в период проведения масштабных международных мероприятий.
Подразумевается, что проект закона появится путем внесения изменений в Федеральный закон
Так вот цепляет взгляд тот факт, что довольно масштабные международные спортивные мероприятия, привлекающие как состоятельных граждан, так и людей со сравнительно невысокими доходами, ФАС сравнивает с международными экономическими форумами, которые, как ни крути, рассчитаны на более узкий круг людей, в том числе на тех, от которых зависят цены на тот же «борщевой набор», недвижимость, металлопродукцию, используемую в строительстве, или инвесторов. Стоит ли между такими мероприятиями ставить знак равенства, вопрос. А ставить его, видимо, планируется. Так, ФАС указывает в своем сообщении, что проект федерального закона позволит ограничивать рост цен на гостиничные услуги в период проведения особо значимых международных мероприятий.
Между тем, отметим, если вести речь о необходимости снижения расходов на командировки, в частности расходов на гостиничные номера для рядовых чиновников или сотрудников компаний, то есть представителей бизнеса, то эта проблема способна решаться за счет аренды бюджетных номеров. Тогда как именно сейчас более остро стоит другой вопрос — необходимость развития в целом гостиничной инфраструктуры в России с целью улучшения туристического потенциала страны: если судить по росту цен на гостиничные номера этим весенне-летним сезоном, то с этим как раз есть проблемы. В мае, например, издание «Известия» публиковало сообщение Ростуризма о периодическом фиксировании фактов недобросовестного поведения некоторых отельеров на фоне повышенного спроса потребителей на гостиничные услуги. Понятно, что повышенный спрос всегда и везде в рыночных условиях создает почву для роста цен. Однако это же говорит и том, что на рынке недостаточно качественной конкуренции. Хотя, конечно, делать окончательные подобные выводы пока рано, поскольку этот год был для туризма особенным из-за пандемии и связанных с ней различных ограничений.
Между тем отельеры к озвученной инициативе ФАС уже отнеслись негативно. В Федерации рестораторов и отельеров России, пишут «Известия», выступают против регулирования цен. Вице-президент федерации Вадим Прасов подчеркнул, что у гостиниц нет стабильно высокого спроса в течение всего года, а значит — и загрузки отелей. По его мнению, в гостиничной отрасли за рубежом, например, в Европе, нет подобной практики регулирования цен в отрасли: когда в Каннах проводят Mipim (международное мероприятие на рынке недвижимости), цены на отели повышаются, что дает возможность гостиницам заработать на несколько месяцев вперед, в течение которых загрузка будет значительно меньше.