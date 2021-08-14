13 августа на портале федеральной антимонопольной службы России (ФАС) было опубликовано сообщение о том, что ведомство до 1 октября этого года подготовит законопроект о регулировании цен на гостиничные услуги в период проведения крупных международных мероприятий. Необходимость его разработки объясняется целью предотвращения необоснованного роста цен на гостиничные услуги в период проведения особо значимых международных мероприятий. В качестве обоснования такой необходимости ФАС приводит тезис о том, что ежегодно в ФАС России поступают многочисленные обращения и жалобы от граждан на резкий рост цен на услуги гостиничного размещения в период проведения масштабных международных мероприятий.

Лыткин Андрей ИА Красная Весна Гостиница «Украина». Москва

«Во время проведения Петербургского международного экономического форума в 2021 году антимонопольная служба зафиксировала факты роста тарифов на гостиничные услуги более чем на 100%», — констатирует ведомство.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Швейцар у дверей гостиницы

Подразумевается, что проект закона появится путем внесения изменений в Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». И эти изменения, как отмечает служба, будут направлены на соблюдение баланса интересов потребителей и отельеров. Безусловно, законопроекту предстоит пройти обсуждение с другими ведомствами и представителями отрасли. Однако уже сегодня взгляд цепляет одна деталь. Так, в сообщении говорится, что законопроектная идея службы отвечает международной практике ограничения роста цен на гостиничные услуги в период проведения важнейших спортивных мероприятий. А также приводится в пример применение Россией регулирующих мер по ценообразованию в секторе гостиничных услуг во время проведения крупных международных спортивных мероприятий, таких как Олимпиада в Сочи в 2014 году, Кубок конфедераций FIFA 2017, чемпионат мира по футболу FIFA 2018 и чемпионат Европы по футболу 2020. В этой связи напомним о наличии, например, постановления правительства от 9 декабря 2019 г. № 1622 «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в г. Санкт-Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года», принятие которого было обусловлено предоставлением Российской Федерацией олимпийскому комитету и FIFA гарантий о применении фиксированных цен на гостиничные услуги для участников и гостей указанных спортивных мероприятий, закрепленных в заявочной книге. Аналогичные постановления были приняты и в рамках проведения ЧМ-2018 по футболу. В подобных документах устанавливались предельные границы цен на гостиничные номера с учетом категории отеля и региона его местоположения. Так, например, во время ЧМ-2018 верхняя граница цены за сутки проживания в отдельных отелях Москвы была размером в 650 тысяч рублей, а максимальным порогом для номеров с двухместным размещением в гостиницах без звезд — 3480 рублей. В Татарстане предельная стоимость проживания в дорогих апартаментах была установлена на уровне 85 тысяч рублей, а в Волгоградской области — 45 тысяч, тогда как стоимость самого дешевого гостиничного номера была близка к московским расценкам — 3200 рублей.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Гостиничный коридор

Так вот цепляет взгляд тот факт, что довольно масштабные международные спортивные мероприятия, привлекающие как состоятельных граждан, так и людей со сравнительно невысокими доходами, ФАС сравнивает с международными экономическими форумами, которые, как ни крути, рассчитаны на более узкий круг людей, в том числе на тех, от которых зависят цены на тот же «борщевой набор», недвижимость, металлопродукцию, используемую в строительстве, или инвесторов. Стоит ли между такими мероприятиями ставить знак равенства, вопрос. А ставить его, видимо, планируется. Так, ФАС указывает в своем сообщении, что проект федерального закона позволит ограничивать рост цен на гостиничные услуги в период проведения особо значимых международных мероприятий.

«Это снизит расходы граждан, бизнеса, государства и повысит доступность гостиничных услуг», — подчеркивает ведомство.

Владимир Бынин ИА Красная Весна Гостиничный номер

Между тем, отметим, если вести речь о необходимости снижения расходов на командировки, в частности расходов на гостиничные номера для рядовых чиновников или сотрудников компаний, то есть представителей бизнеса, то эта проблема способна решаться за счет аренды бюджетных номеров. Тогда как именно сейчас более остро стоит другой вопрос — необходимость развития в целом гостиничной инфраструктуры в России с целью улучшения туристического потенциала страны: если судить по росту цен на гостиничные номера этим весенне-летним сезоном, то с этим как раз есть проблемы. В мае, например, издание «Известия» публиковало сообщение Ростуризма о периодическом фиксировании фактов недобросовестного поведения некоторых отельеров на фоне повышенного спроса потребителей на гостиничные услуги. Понятно, что повышенный спрос всегда и везде в рыночных условиях создает почву для роста цен. Однако это же говорит и том, что на рынке недостаточно качественной конкуренции. Хотя, конечно, делать окончательные подобные выводы пока рано, поскольку этот год был для туризма особенным из-за пандемии и связанных с ней различных ограничений.

Между тем отельеры к озвученной инициативе ФАС уже отнеслись негативно. В Федерации рестораторов и отельеров России, пишут «Известия», выступают против регулирования цен. Вице-президент федерации Вадим Прасов подчеркнул, что у гостиниц нет стабильно высокого спроса в течение всего года, а значит — и загрузки отелей. По его мнению, в гостиничной отрасли за рубежом, например, в Европе, нет подобной практики регулирования цен в отрасли: когда в Каннах проводят Mipim (международное мероприятие на рынке недвижимости), цены на отели повышаются, что дает возможность гостиницам заработать на несколько месяцев вперед, в течение которых загрузка будет значительно меньше.