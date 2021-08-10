СМИ получили подтверждение, что первый город из нескольких в Сибири, о строительстве которых говорил глава Минобороны Сергей Шойгу, может появиться в Минусинской котловине. Предполагается, что он будет построен на границе Красноярского края и Хакасии, которая проходит по Енисею. Как рассказал порталу URA.RU высокопоставленный источник, реализация проекта может начаться уже в 2022 году. Перед этим в течение двух лет велась подготовительная работа — в правительстве РФ и в регионах.

Василий Суриков. Минусинская степь. 1873

По данным источника, ещё в 2019 году президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме поручил правительству и Российской академии наук (РАН) проработать вопрос использования Минусинской долины.

Ранее Шойгу на встрече с учёными рассказал о необходимости строительства в Сибири нескольких городов с населением до миллиона человек. А в одном из интервью даже представил Минусинскую котловину в качестве замечательного места для большого и удобного города.

Michael E Минусинская котловина

Как сообщало ИА REGNUM, российские учёные разработали для Русского географического общества, которым руководит Шойгу, проект «Русский ковчег», предполагающий комплексное развитие Сибири и в первую очередь Ангаро-Енисейского макрорегиона (АЕМ). В планах — разработка новых месторождений, открытие обрабатывающих и инновационных производств, а также развитие транспортной инфраструктуры и «демографический манёвр», предполагающий дополнительное заселение этих территорий. Отдельное место выделено и «зелёной» повестке.

Также в правительстве РФ разработали водородную стратегию, которая предполагает производство и экспорт не только «грязного» (серого или жёлтого), но и самого «чистого» водорода, так называемого зелёного. Это топливо создаётся из воды с помощью естественной энергии. Помимо экзотических для России методов альтернативной энергетики, всевозможных ветряков и солнечных батарей, добыть «чистый» водород можно надёжным способом с помощью водного течения или силы морского прилива. И здесь перед Енисеем, где уже построен каскад мощнейших в России ГЭС, открываются особые перспективы.

АлександрВв Минусинский район

Если вкратце, экономическая идея «Русского ковчега» — в разработке и добыче огромных неосвоенных запасов природных ресурсов АЕМ, а также создании на их основе новой промышленности. Открытые производства должны конкурировать с зарубежными, получающими сейчас наши ресурсы «сырыми». В целом проект создаст для страны точку роста и будет способствовать достижению важнейшей задачи — связыванию западной и восточной части России.

В чём этот экономический подход отличается от либерального, к которому мы, к сожалению, привыкли? Его во всей красе недавно показал глава Счётной палаты, экс-глава Минфина Алексей Кудрин, помечтавший о создании своего «Айфона», который полюбит и захочет весь мир. Проект развития АЕМ говорит другое: давайте не придумаем новый «Айфон», а сначала заместим тот, что есть, при помощи конкурентных преимуществ, которые у нас есть. А это значит, к нам возвращается здравый смысл.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

Пока последние десятилетия либералы строили в России инновационную экономику, по крайней мере, призывали к этому с экранов, за её ширмой просто продавались природные ресурсы в минимальной степени переработки и с минимальной добавленной стоимостью. Однако это не значит, что призывы экономистов уходили впустую. Много людей в России были вовлечены в инновации в самых разных отраслях, но лучшие идеи и разработки, увы, уходили за рубеж. Их пылесосом втягивали и в Кремниевой долине, и в транснациональных корпорациях.

Получался типичный пример метрополии и колонии, где вторая отдаёт первой за бесценок свои мозги и природные ресурсы, но сама живёт в нужде. Большая разница — создавать инновации или применять их. Первый путь неблагодарный, в масштабах страны даже тупиковый, предполагающий для населения скрытую борьбу друг с другом, а то, что создал самый умный и успешный, победитель этой борьбы, всегда заберёт глобальный рынок.

kremlin.ru Сергей Шойгу

Импортозамещение показало, что второй путь работает. Можно не изобретать — зарубежные компании сами откроют производства в России для доступа на рынок. Сначала сборочные, затем с увеличенной локализацией. При этом произойдёт главное — передача технологий. Для создания продукции для экспорта мы можем тоже кое-что предложить — уже не рынок, а ресурсы. И здесь комплексный проект развития Ангаро-Енисейского макрорегиона, обладающего огромными запасами и щедрой энергией, выглядит предельно перспективно.

Причин, почему первый город может быть построен именно в Минусинской котловине, несколько — берег Енисея, по которому открыт водный путь по всему макрорегиону, близость к Саяно-Шушенской ГЭС, а также более благоприятный климат, чем в других точках АЕМ.