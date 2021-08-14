После визита в Москву канцлер ФРГ Ангела Меркель может привезти в Киев условия по созданию консорциума на базе украинской ГТС. Об этом 13 августа в эфире телеканала «Наш» заявил аналитик экспертного правительства Валентин Землянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

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«В той логике, которую я вижу, начиная от встречи в Женеве между Байденом и Путиным, очень четко прорисовывается старая добрая история газотранспортного консорциума, где инициатором будет выступать Германия… Она же будет выступать гарантом… Приехав из Москвы, Меркель может привести уже конкретные условия формирования… консорциума, где будет четко сказано, что без поставщика ресурса, а именно Российской Федерации, он… по определению невозможен… Я думаю, эта позиция будет поддержана… и Соединенными Штатами, о чем господин Байден не преминет упомянуть на встрече с господином Зеленским 30 числа (августа. — О. П.)… Если мы говорим о газотранспортной системе, мы должны понимать, в каком формате она будет функционировать, сколько денег сюда вложить и кто будет гарантировать возврат этих денег, которые будут вкладываться в украинскую газотранспортную систему. И если Германия будет гарантировать, значит, она и будет устанавливать правила функционирования и правила формирования газотранспортного консорциума. Вот, по сути дела, о чем идет речь и почему Меркель сначала едет в Москву…» — сказал он.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Заявление Землянского обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что России, по их мнению, неинтересен этот консорциум. Иные обратили внимание на сильную изношенность украинской ГТС.

«Весь мир! С нами!» Но после России! Сначала договариваются с Путиным! Потом приезжают со стеклянными бусами на Украину!» — отреагировал Андрей Г.

«Вот так выглядит незалежнисть по-украински», — иронизирует MrFeridur.

«Газ российский, а Зеленский по транзиту договаривается с Европой, с Америкой, а на Луну не надо?» — отреагировал Alexander B.

«Какой консорциум? В 2021 году России неинтересен никакой консорциум, в котором присутствует Украина!» — добавил FirstName LastName.

«На кой им консорциум, ГТС вся ржавая? Проложили новые трубы, по ним и будут качать», — считает Станислав И.

«Во-первых, с транзитной трубы можно хорошо зарабатывать. Во-вторых, с чего вы взяли, что партнеры с Запада не захотят зайти в распределение?» — ответил Станиславу И. Андрей Б.

Kuebi = Armin Kübelbeck Ангела Меркель

«Странно, а чего тогда Газпром заключил контракт на 65 (40*4) в 2019 году, если УГТС дырявая и ржавая? Ну и далее, инвестиционная программа — это дело ФРГ, США и РФ, если до этого дойдёт. Уверен, что от этих стран будут более умные ребятки», — добавил также Андрей Б.

«Забудьте, не будет никакого консорциума. Скорее уже СП-3. Ваша труба нужна до 2024 года. А далее все зависит от состояния европейской экономики. Хватит фантазировать», — пишет Vladimir S.

«А зачем теперь этот консорциум России? Чтобы вкладывать ярды в ремонт ржавой трубы? Или зачем он Германии? Аналогично, немцам это теперь конкурент! Поздно спохватились!» — добавил Bestvitaly.

«Консорциум? Русским можно что-то купить на Украине, чтобы потом Украина не сказала «было ваше стало наше»?» — задался вопросом Юрий И.

«Останетесь вы одни со своей пустой трубой, зато сколько металлолома! Надоели вы всем — и России, и Германии за 30 лет», — отреагировала Наталья Б.

Gov.ua Транзитная газовая магистраль на Украине

«Никакого консорциума не будет. Украина недоговороспособна. Нет ни малейшей гарантии, что это соглашение будет выполнять следующий скоморох (президент. — О. П.). Это понимают и в России, и в Германии. Забудьте про свою трубу… А вы всё с ней носитесь, с трубой. Думайте, как жить дальше, без неё…» — отметил Cikora Sikorskiy.

«Начнется с того, что Германия и Газпром назначат полный технический и финансовый аудит ГТС Украины. И уже по результатам этого аудита будет принято решение о нецелесообразности консорциума на основе этого металлолома. Потому как СП-3 построить или СПГ из Усть-Луги таскать гораздо дешевле и безопасней», — написал Андрей Электроник.

«Такую страну про*рали. Украина географически очень удобный хаб, могла такое создать и такие бабки рубить, что просто жесть», — подытожил Вадим И.

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