В преддверии выборов нового состава Государственной думы кандидаты как могут привлекают к себе внимание. Особенно преуспели в этом такие, как Николай Арефьев (КПРФ), заявивший, что российская экономика может восстановиться, если в стране увеличить рабочую неделю.

Илья Репин. Бурлаки на Волге. 1873

«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем», — объяснил парламентарий свой призыв. В социальных сетях его не поняли, особенно много ироничных комментариев написали в группе «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте»).

"Ну вы определитесь уже. То сократить рабочую неделю, то увеличить… может оставить как есть и сократить этих мыслителей?» — заметил Андрей Андреев.

«Сократить работу дворянства, челяди — увеличить», — смеётся Владимир Денисов.

«А может думу сократить? И не нужно будет экономику восстанавливать и работать без выходных», — предлагает Юрий Васильев.

«Экономика восстановится тогда, когда зарплаты дармоедов, сидящих в думе и принимающих идиотские законы, сравняются с зарплатами простых работяг», — полагает Михаил Михайлов.

«Опять про зарплату ни слова, раньше говорили: «Хочешь заработать работай», теперь — хочешь работать работай. Действительно разруха в стране, особенно теряется смысл когда имеешь образование, а получаешь зарплату грузчика, ещё за эти копейки керачеть без выходных предлагают!» — замечает Фёдор Сергеевич.

«Во-первых, чтобы поднять страну, нужно товар, который идёт на экспорт, оставлять в стране, чтоб цены в стране на российскую продукцию были на порядок ниже, чем зарубежные. Это касается всех продуктов: (газ, нефть, стройматериалы, авто и прочее).

Про нефть это отдельный разговор. Нужно наладить работу в регионах и увеличить число рабочих мест с соответствующей зарплатой не ниже 3-х прожиточных минимумов, это порядка 35−40 тыс. руб. И как минимум нужно думать головой о стране и о её проблемах, но у нас все наоборот», — отмечает Даниил Драчев.

Иван Владимиров. Бывшие царские чиновники на принудительных работах. 1920

«Это же предвыборный цирк, чиновники сидят и лихорадочно соображают, чего бы такого выкрикнуть погромче, чтобы их заметили. Неважно, что именно, главное, громко и про бардак в стране. Клоуны», — негодует Диана Ференцева.

«Работать негры — солнце ещё высоко», — иронизирует А.

«Клубника ещё не вся собрана!» — дополняет Алик Фарда.

«Увеличить пенсионный возраст, увеличить рабочую неделю, на кресле-то спать не мешки ворочать, а себе любимым отпуск по четыре месяца!!! Ну не гениально ли?!» — возмущается Алексей Румянцев.

«Идиотизм крепчает», — считает Ольга Новикова.

Напомним, 8 августа издание Ura.ru опубликовало материал, согласно которому депутат от КПРФ Николай Арефьев предложил увеличить рабочую неделю, потому что российская экономика может восстановиться, если граждане начнут больше трудиться.

Читайте также: «Работайте, негры!» — соцсети об идее продлить рабочую неделю в России