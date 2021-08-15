О погружении в виртуальную реальность, неотличимую от настоящей жизни, написано и снято немало — от культовой «Матрицы» (прежде всего, первой) до «Лабиринта отражений» Сергея Лукьяненко и множества других историй в жанре «киберпанк». Но нет ни одной старой сказки, которую нельзя было бы рассказать по-новому. Если до сих пор главными героями подобных фантазий были люди, в силу своих особых способностей становившиеся повелителями виртуальности, которая пыталась их «поиметь», то в остроумном фильме Леви это абориген цифрового мира, рядовой и почти безымянный персонаж навороченной онлайновой игры. NPC или, на жаргоне игроков, «непись».

20th Century Fox Фильм Главный герой

Парень, моложавый мужчина где-то под сорок, с усредненной приличной внешностью, дружелюбной улыбкой и в голубой рубашке клерка каждое утро просыпается в своем скромном холостяцком жилище, здоровается с золотой рыбкой и идет на работу в банк. По дороге его могут застрелить, взорвать, поджечь или переехать танком, а его банк по нескольку раз на дню грабят вооруженные до зубов отморозки. Но это нормально — просто мир так устроен. Заправляют всем в мегаполисе под названием Фри Сити «люди в темных очках», именно они совершенно свободны творить любое насилие, прочие же граждане могут лишь шустро падать лицом в пол, поднимать руки или умирать — чтобы утром проснуться, как обычно в своей постели и начать все сначала. Парню (Райан Рэйнольдс) ничего в этом не кажется странным, пока совершенно случайно он не видит на улице женщину своей мечты. С этого момент он словно просыпается, у него появляются необычные мысли, стремление поступать нестандартно, пробовать что-то новое и рисковать. Доходит до того, что он срывает с грабителя темные очки, надевает на себя… и превращается в супергероя. Точнее, в игрока. Потому что всемогущие «очкарики» — это просто игроки за своими компьютерами, а «очки» — игровой аккаунт с инвентарем, счетчиком уровней и здоровья и всем, что положено иметь прокачиваемому персонажу. Они позволяют видеть полезные указатели, аптечки и прочие бонусы. Теперь Парень сам может «качаться», выполняя квесты, «сохраняться», не начиная каждый день жизнь заново, и даже спасти свой мир — уже не по сценарию, а на самом деле.

Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США Суперочки

«Главный герой», несмотря на легкий комедийный жанр, вполне унаследовал философскую базу от «Матрицы». Возможно, элементы философии древних гностиков лежат в этом фильме даже ближе к поверхности. Потому что главный злодей фильма, напоминающий стареющего рэпера бизнесмен-гик Антван (Тайка Вайтити) — самый настоящий «злой демиург». Однажды он украл у двух молодых идеалистов исходный код виртуального мира, персонажи которого должны были свободно развиваться в лишенной жестокости и насилия среде. На основе этого кода Антван построил полную противоположность задуманному — злой и абсурдный мирок, в котором игроки-люди (зачастую дети или ущербные инфантилы) могли тешить свои худшие инстинкты, а персонажи с изначальным потенциалом к развитию превратились в лишенных свободы воли марионеток. И Парень, которого вполне можно назвать «освобожденным при жизни», дживанмуктой, как называют сбросивших путы иллюзии в индуизме, вместе с сошедшей в его мир воинственной «богиней» Молотов Гёрл/Милли (Джоди Комер), выходят на битву за свободу и справедливость. Им — разумному алгоритму и человеку — нужно не только вывести злодея на чистую воду, но и предотвратить «светопреставление», ведь Антван собирается попросту стереть старую версию и выпустить новую, уничтожив при этом всех NPC, которые стали пробуждаться и прогрессировать один за другим…

Бог-творец. Художник Виктор Васнецов (1848—1926)

Можно найти немало изъянов в идее всесильного «князя мира сего» и творцов-подпольщиков, да и не очень понятно, что именно должно было побуждать к развитию личности в лишенном острых конфликтов райском мире, где по улицам скачут кентавры и единороги. Но можно ведь отвлечься от философии и подумать о мертвящей власти наживы, об основанной на прибыли системе, которая превращает живых и разумных людей в инструменты, винтики и «неписей», у которых отнято творческое воображение и свобода искать себя и развиваться, а они и не подозревают, что их обокрали, воображая, что вполне счастливы в отведенных им ролях. А еще вызывает грустную улыбку «открытие», которое с подачи Парня делают игроки — оказывается, можно повышать свой уровень не «добрым словом и пистолетом», а просто добрым словом и поступком. Можно быть героем даже в век торжества антигероев и злодеев — это такая необычная и даже где-то диковатая мысль, если вспомнить новейшие тенденции в играх, комиксах и кино. Да и в жизни, ведь Молотов Гёрл приходится признаться восставшим «неписям», что стрельба на улицах — большая проблема не только во Фри Сити…