По итогам первого полугодия 2021 года численность отправителей денежных переводов на Украину выросла на 108% в сравнении с 2019 годом. Об этом со ссылкой на данные статистики сервиса денежных переводов TransferGo 13 августа сообщает «Новое время. Бизнес».

С.В.Иванов, Холопы боярские, 1909. Коллекция Ростроповича и Вишневской

Уточняется также, что в сравнении с 2020 годом ощутимо вырос объем денежных переводов гражданами Украины из европейских стран. Так, из Литвы он вырос на 108%, из Германии — на 72%, Британии — на 152%. Также отмечается рост количества денежных переводов на одного человека. Так, если в 2019 году в течение трех месяцев украинский трудовой мигрант делал три перевода, то в 2021 году — уже четыре. Также уточняется, что в пятерку стран, из которых украинские трудовые мигранты отправляют денежные средства домой, входят Польша, Литва, Германия, Британия и Венгрия.

Читайте также: Соцсети Украины о переезде украинцев в Польшу: «Очищают территорию?»

Новость обсудили на странице депутата Рады Антона Полякова в социальной сети Facebook, а также на телеграм-канале политика. Многие возмутились в связи с тем, что государство Украина не создает для своих граждан рабочие места, а люди вынуждены выезжать на заработки в другие страны и денежными переводами поддерживать экономику страны, которая им «ничего не дала».

«Я была лет 5 назад в Германии, у нас было много украинцев в общежитии, общались все… Удивлялась, насколько высококвалифицированные сотрудники с нами работали. Что б вы понимали, был дедушка, который 20 лет проработал пилотом при Советском Союзе. А потом собирал коробки за 1000 евро… Были учителя с опытом работы и [представители] других профессий», — поделилась Юлія Л.

Poland-consult.com Украинцы в Польше

«Ребята на клубнике помогают стране больше, чем клерки в министерских креслах, получающие миллионные премии за не пойми что!» — отреагировала Марія М.

«Мда, стыдно должно быть властям, что наши работники работают не на благо нашей страны…» — пишет Bogdan K.

«Обидно, что страна так относится к своим жителям», — добавил Миша В.

«Читал недавно про то, что хотят внести законопроект, которым обяжут заробитчан (трудовых мигрантов — О. П.) платить налоги с денег, которые они заработали вне Украины. Если примут, то будет массовая смена гражданства. Более чем уверен», — отметил Захар О.

«Ничего удивительного, сама задумываюсь о том, чтобы поехать на заработки, а то у нас невозможно жить на эти копейки», — написала Diana P.

«Власть уже на все 100% показала свою эффективность», — с сарказмом отреагировала Ілона Д.

«Ну конечно, у нас-то работы нет, вот единственный выбор — это работать на человека, с которым вы даже не на одном языке говорите. Зато бюджет наполняют страны, которая не дала им ничего!» — пишет Давид В.

«Очень стыдно за Державу! Никогда не завидовала заробитчанам, — пашут, как негры, на чужой земле, а налоги давай, совести хватает, до чего мы докатились?! Все лучшие умы уже там! Больно и обидно! Ну как можно радоваться незалежной, квитучей (независимой, цветущей — О. П.), если загнали людей под самый плинтус! Жалко старичков, которые дожили, что всё есть, а купить невозможно! Разве это «самостийнисть» (самостоятельность — О .П.): нищая, ободранная, бедная, несчастная…» — отреагировала Людмила Д.

«Именно поэтому так спешили оформить трудовые миграции в Польшу и ближайшие страны. Экономика только за счет такого и держится», — отметил Святослав Ш.

(сс) Mark B. Schlemmer Микеланджело. Раб.

«А что сделала наша власть для страны, сколько от их деятельности поступило в бюджет денег? Наши люди за границей заработали деньги, пересылают родным на Украину, при этом оплачивают за перевод денег. А когда приезжают домой, налоговая тут как тут. Плати налоги. Работу не предоставили, а налоги плати, вот с какой стати?» — не понимает Екатерина Г.

«Всех, кто может двигаться и у кого есть руки, отправьте на заработки. И МВФ не нужен. Олигархи также богатеют, обложите налогом на роскошь», — призвала Tatyana Z.

«Какая же это поддержка? Пока они там клубнику выращивают, их родственники здесь её же покупают», — пишет xdkn.

«Стыд и срам, радуются, что люди батрачат и содержат этих ублюдков, которые пришли к власти, чтобы развалить свою экономику в угоду других государств!» — подытожила Ольга У.

Читайте также: В Польше ценят труд украинцев. Соцсети Украины: «Готовы работать за гроши»