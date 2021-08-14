Президент Украины Владимир Зеленский призвал полицию Украины пресекать проявления расизма и ксенофобии. Об этом он написал 13 августа в своем микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Комментируя заявление олимпийского чемпиона и депутата Верховной рады Жана Беленюка о том, что в Киеве его обозвали «чёрной обезьяной» и пытались спровоцировать конфликт, Зеленский написал: «Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жёстко реагировать на такие случаи и пресекать их».

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Заявление Владимира Зеленского обсудили читатели украинских телеграм-каналов: «Украина Сейчас», «Первый независимый», VESTI и Klymenko Time. Многие отметили, что в словах Зеленского имеются двойные стандарты, потому как неделю назад президент Украины рекомендовал всем жителям Донбасса, которые любят Россию, уезжать в РФ.

«Про русскоязычных ничего не хочет сказать?..» — поинтересовался Бибек72.

«Да-да, полиция прям побежала реагировать. Сам приучил полицию бездействовать, теперь получай. «[Зеленский] хоть знал, что наши украинские спортсмены выступали на Олимпиаде? Когда они зарабатывали медали, реакции не было вообще, язык в *опе был, а тут проснулся», — отреагировал Dober.

«Это кто тут вспомнил о ксенофобии? Человек, который на днях возомнил себя новым фюрером и гнал жителей Донбасса с их родной земли?» — поинтересовалась Olena.

«Ты за Магучих что же не заступился и стали ломать девушку?.. Почему русскоязычное население ты унизил и поставил на ступени ниже негров и других малочисленных групп народов, проживающих на Украине? Доберутся нацики и «патриоты» и до тебя!» — эмоционально отреагировал Николай К.

President.gov.ua Депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк, завоевавший «золото» в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио. president.gov.ua

«А чего он не отреагировал на оскорбление этойНицой иФарион… наших спортсменов?» — спросила Olga.

«А политика государства по отношению к русскоязычным гражданам при президенте Зеленском — это разве не расизм и ксенофобия? Может, конечно, не в прямом значении этих понятий, но суть та же…» — добавила Мария Владимировна.

«О, хорошие слова, неужели что-то изменится в лучшую сторону?» — поинтересовался Roman K.

«Ну пусть уже прямо говорит… жёстко реагировать, когда трогают моих депутатов, а на остальных людей на*рать. Типа он не знал о десятках тысяч таких же случаев касательно простых граждан…» — написал «Горыныч».

"Каким же конченным лицемером он оказался. Хотя чего можно было ожидать от актера», — отреагировал Alen R.

«Сам этим лжепатриотам и нацикам лижет, а тут лицемерное такое заявление. А кроме того чемпиона и депутата трогать нельзя, а обычных людей можно?..» — задалась вопросом Елена Б.

Arrideo Photography Полиция. Украина. Киев

«Удобно отвечать в «Твиттере», «Фейсбуке», если что, можно и удалить то, что писал», — отметил Rod.

«Когда обычных людей бьют и унижают, всем пофиг», — добавил Roman B.

«А почему Зе присоединился только к своей партии, а разве он не президент всех украинцев? Вся адекватная Украина осуждает проявления расизма, ксенофобии, национализма, а не только СН («Слуги народа». — О. П.)», — пишет Natalie.

«Это всё следствие молчания власти и президента, в том числе когда всякие «патриоты»… травили футболиста за русский язык, бронзовую чемпионку по прыжкам за фотку… А теперь вот они и обнаглели», — отреагировала Elena V.

«Все условия создал для расизма и не приемлет. Это по-нашему», — отметил Владик Г.

«Любые проявления расизма и ксенофобии»? Это после его-то слов о том, что русские должны покинуть Донбасс и Крым, и закона о коренных народах. Уже не говоря о том, что нацистов… хоронят с президентским полком, а в Киеве устраивают факельные шествия и в честь дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Беленюк, кажется, ничего не понял. Мне кажется, когда олимпийских чемпионов называют «биомусором» и желают им («обезьянам») ехать в Африку, со страной в данный момент всё ясно. Всех несогласных в «Миротворец» и в Россию. Пусть остаются только «нормальные», — с сарказмом добавил Илья П.

«Полиция жестко накажет. А почему бы не наказать Фарион за ее гнусные высказывания о спортсменах — «биомусоре?» — подытожил Андрей Ц.

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