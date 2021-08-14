Госпрограмма «Пушкинская карта», призванная активно приобщать молодежь к культуре и искусству, получила широчайшее одобрение в социальных сетях. Напомним, речь идёт о банковской карте, на которую государство перечислит деньги для покупки билетов в театры, филармонии, музеи.

Иван Шилов ИА REGNUM Музей

Особенно много комментариев опубликовано в группе «Барнаул22» («ВКонтакте»).

"Если это правда, то молодёжи очень повезло», — пишет Наталья Алексеенко.

«Здорово придумали. Прямо респект автору идеи», — соглашается Наталья Демкина.

«Творческих детей много. Они ходят в театры, в филармонию за свой счёт. Такие карты очень помогут тем, кто интересуется искусством», — замечает Алёна Храпова.

«Типа продовольственной карточки. Духовная пища, так сказать. Хорошая инициатива в море негатива», — замечает Сергей Коломоец.

«В наших театрах очень много отличных спектаклей, где все билеты раскупают, в том числе и молодые люди. А в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург студентам за счастье попасть на крупные спектакли хоть даже на последний ряд, ведь стоимость билетов иной раз и выше стипендии», — приводит довод Эрика Ливкович.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка Искусство — в жизнь! в Русском музее

«Какая же это крутая новость! Лёгкая нотка зависти к молодёжи появилась, а кто считает что это мало и ни о чем, вспомните свою юность — там вообще ничего подобного не было», — напоминает Валентина Авраменко.

«Эх, мне 32, но от такой карты бы не отказался», — замечает Роман Шефер. Его мнение поддержали еще более 50 участников обсуждения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о культурной карте сообщил президент России Владимир Путин на прямой линии 30 июня 2021 года.

В начале августа 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3,9 млрд рублей на запуск проекта «Пушкинская карта».

Старт новой программы запланирован на 1 сентября 2021 года. Этот проект позволит молодым людям от 14 до 22 лет оплачивать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счёт. На каждую карту будет зачислено по три тысячи рублей.

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