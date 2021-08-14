Повстанцы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане в пятницу, 13 августа, захватили Кандагар и Герат — второй и третий по величине города страны, спустя несколько часов после того, как телеканал Fox News подтвердил, что американские военные решили срочно эвакуировать американцев из посольства в Кабуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

За последние дни повстанцы захватили более десятка провинциальных городов и теперь контролируют более двух третей территории страны всего за несколько недель до того, как США планируют вывести свои последние войска.

New York Times сообщает, что на данный момент правительство контролирует всего три крупных города страны, а у «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «есть все шансы атаковать Кабул». Газета также отметила, что захват Кандагара — это символическая победа террористов, поскольку именно здесь в 1990-х годах началось восстание.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Сейчас Америку унижают не только за закрытыми дверями на встречах с Китаем и Россией, но и публично, чтобы весь мир видел. С этого момента и до конца 2024 года наступит период наибольшего упадка Америки за всю ее историю, как в экономическом, так и в политическом плане», — рисует неутешительную картину JossefPerl.

«Фальсификация выборов имеет последствия. Цена на бензин выросла на 50%. Рост реальной заработной платы упал на 1,2%. Худшие показатели инфляции, которые мы видели с сентября 2008 года… В мае 48% предприятий повысили цены, что является самым высоким показателем за более чем 40 лет…» — пишет Capitalist57.

«Президент Рейган придумал фразу «Мир через силу». И восемь лет его правления доказали, что он был прав. Четыре года правления Трампа также показали, что Рейган был прав. Затем появился Байден. Не прошло и шести месяцев его краденого президентства, а мир уже на грани воспламенения. Наши враги видят то, что не видят наши демократы. У нас в Белом доме находится один из самых слабых президентов в истории», — считает tuffngruff.

USACE Afghanistan Engineer District-South Кандагар

«Китай победил Трампа в торговой войне. Россия обошла Трампа, потому что он был их марионеткой. Трамп — худший президент США в нашей истории», — отвечает eff2018957.

«Президент Трамп был прав, когда описывал Байдена. Байден — худший президент в истории Америки. Из-за Байдена и демократов Америка находится в кризисе. Байден — диктатор. Мы быстро приближаемся к этапу окончательной инверсии: этапу, когда правительство вольно делать всё, что ему заблагорассудится, а граждане могут действовать только по разрешению. Это становится самым мрачным периодом американской истории, этапом правления с помощью грубой силы и утраты наших свобод», — драматизирует GeneralSpaghetti.

«Байден ничего не делает, пока олигархия не скажет ему, что делать. Нами управляют минобороны, ЦРУ, ФБР, Facebook, Twitter, MSM, а вскоре снова IRS», — уверен stagrcoach234.

«Мое сердце соболезнует всем женщинам, которые будут изнасилованы, избиты и подвергнуты насилию, потому что террористы захватили власть в стране. Где теперь твиты #metoo?» — негодует ironcitybeer.

«Запланированное разрушение США», — отвечает Joe’smama.

«Удивительно, что мы смогли удержать страну с минимальным количеством войск и авиацией для прикрытия афганских сил. А теперь — ничем не оправданная катастрофа. Катастрофа на всех фронтах из-за провальных выборов, слабой и некомпетентной администрации и слабоумного президента. Отвратительно», — комментирует FoxNewsFan111.

The U.S. Army Солдаты США в Афганистане

«Как всегда, американо-европейские правительства продолжают не понимать Афганистан. Афганцы воюют с нами на протяжении веков и никогда не были изменены или завоеваны. С ними невозможно договориться, потому что у нас почти ничего нет из того, что им нужно. Когда террористы захватят всю страну, они действительно станут силой, с которой нужно считаться, со всем захваченным западным оружием, которым они будут обладать. Оттенки 1975 года снова и снова для США», — объясняет harper'sdaily.

«Бывший министр обороны Роберт Гейтс много лет назад заявил, что Байден ошибался по каждому вопросу внешней политики с тех пор, как занял политический пост. В очередной раз Гейтс доказал свою правоту», — подчеркивает Integridad.

«Администрация Обамы/Байдена сократила финансирование вооруженных сил до такой степени, что у солдат не было надлежащего оружия, корабли и самолеты пришли в негодность, и всё это в период, когда мы вели две войны. Правила ведения боевых действий в Афганистане при Обаме защищали террористов и ставили под угрозу жизни американцев. Президент Трамп немедленно восстановил военный бюджет и позволил нашим военным воевать, чтобы побеждать. Администрация Байдена показывает свое истинное лицо и является ужасным провалом во всех отношениях», — пишет busjter427.

Напомним, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогло захватить афганский город Кандагар из-за бегства правительственных войск, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Взятие Кандагара показывает то, о чем мы говорили: он взят не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а взят в результате бегства той самой афганской армии, которую бодро готовили американцы и натовцы вместе взятые», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем, добавил он, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не в состоянии захватить афганскую столицу Кабул. Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль город Газни — столицу одноименной провинции в центре Афганистана.