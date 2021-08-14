Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) 12 августа одобрило применение третьей (бустерной) дозы вакцин от COVID-19 компаний Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом. В эту группу входят «в частности, реципиенты трансплантатов твердых органов или те, у кого диагностированы заболевания, подавляющие иммунную систему», говорится в заявлении агентства. «Страна вступила в борьбу с очередной волной пандемии COVID-19, и FDA осознает, что люди с ослабленным иммунитетом особенно подвержены риску тяжелого заболевания, — говорится в заявлении. — После тщательного изучения имеющихся данных FDA определило, что эта небольшая, уязвимая группа может получить пользу от третьей дозы вакцин Pfizer-BioNTech или Moderna».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

В настоящее время в США разрешены для экстренного использования три вакцины от коронавируса — двухдозовая вакцина Pfizer/BioNTech для людей от 12 лет и старше, двухдозовая вакцина Moderna и однодозовая вакцина Johnson & Johnson для людей от 18 лет и старше. При этом только вакцина компании Pfizer ожидает полного одобрения. Американские пользователи Twitter обсудили данную новость под соответствующей публикацией CNN.

«Боевая готовность для всех тех, кто не понимает разницы между разрешенным и принудительным», — пишет @SthPacGuy.

«Pfizer и Moderna сейчас утонули в деньгах», — отмечает @MattPhillips22.

«Почему это не для всех положена третья доза, учитывая низкую защиту вакцин против штамма «Дельта»?» — спрашивает @meaningintime.

«Какая низкая защита? Только 0,5% вакцинированных людей заболели коронавирусом любого вида, даже «Дельтой». Вакцины работают отлично», — отвечает @jwilcox79.

«Люди смотрят новости и видят вообще, что другие умирают от COVID, который, по их мнению, был мистификацией? Хватаясь за каждую унцию дыхания, они умоляют людей сделать прививку. Какую часть последних слов человека не понимают антивакцинаторы?» — возмущается @AllgoodInVa.

«Поправки к разрешению на использование в чрезвычайных ситуациях». Это не официальное сертифицирование», — подчеркивает @BenST32.

Hhs.gov Производство вакцины. США

«Знаете, в 1955 году, когда была усовершенствована вакцина против полиомиелита, не было Управления по контролю за продуктами и лекарствами США. Ученые сочли ее безопасной. Я и многие другие дети получили эту вакцину. Я также получил вакцину от оспы. Я не болел ни оспой, ни полиомиелитом. Обе эти болезни были искоренены в США без одобрения FDA», — напоминает @MDKitsa.

«Единственное, что им нужно официально одобрить, это исключение марихуаны из потребляемого списка веществ. Сейчас наркотик на первом месте», — отмечает @Marcell82677037.

«Позвольте мне подумать. Для того чтобы вакцины работали оптимально, они требуют сильного ответа иммунной системы. Поэтому, конечно, имеет смысл вводить их в организм с пониженным иммунным ответом, тем самым заставляя систему делать то, что ей уже трудно сделать», — пишет @pdvalenti64.

«Может быть, врачи будут назначать уколы «не по назначению»? Растягивайте критерии», — надеется @katydogcrazy.

Полицейский получает вакцину против коронавируса. США. (сс) Marc A. Hermann. MTA New York City Transit

«Разрешено — не разрешено, это все еще экспериментальное исследование препарата», — указывает @jewlry4justice.

«Я уверен, что идея получения 3-й дозы была тщательно протестирована, и вы все знаете о побочных эффектах такого количества препарата в организме. Так что введение 3-й дозы наиболее слабым слоям населения не вызовет проблем…», — комментирует @Michell97008503.

«На данный момент я убежден, что вакцина — это просто сахарная вода, и эксперты могут говорить всё, что угодно, когда им кажется, что они не протолкнули достаточно продукта», — рассказывает @DynamisPUPSolo.

Напомним, компания Pfizer и её германский партнёр BioNTech в июле заявили о намерении предоставить властям США данные о необходимости применения третьей (бустерной) дозы вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) советует беременным женщинам вакцинироваться от COVID-19, так как исследования не выявили повышения риска выкидыша.