Газету New York Times впервые удалось вызвать в суд за клевету
Верховный суд Нью-Йорка в четверг вечером, 12 августа, принял решение в пользу Project Veritas, и организации теперь разрешено впервые в истории взять показания у репортеров газеты New York Times. В ноябре прошлого года в отношении New York Times был подан иск в связи с освещением видеоролика компании Veritas, в котором утверждалось, что люди, связанные с демократом от штата Миннесота Ильханом Омаром, участвовали в незаконном сборе бюллетеней во время президентских выборов. Иск касался двух статей в Times, написанных Мэгги Астор и Тиффани Хсу, в которых утверждалось, что данное видео «обманчиво» и, вероятно, является частью «скоординированной кампании по дезинформации».
Ранее Times попросила суд приостановить рассмотрение дела, чтобы Project Veritas не смог провести допрос сотрудников газеты до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция, а это может занять годы.
«Не убедив суд в том, что дело [Project Veritas] должно быть прекращено, [The New York Times] также не смогла предоставить чрезвычайное обоснование, необходимое для применения радикального средства защиты в виде приостановления рассмотрения апелляции», — говорится в заключении суда, которое было опубликовано на аккаунте Project Veritas в Instagram.
«Это победа правосудия, — сказал менеджер по связям в Project Veritas Марио Балабан. — Мы не боимся допросов. На самом деле, мы с нетерпением ждем их, потому что нам нечего скрывать».
Американские пользователи Twitter бурно обсудили соответствующую новость.
«Верю. Верховный суд штата Нью-Йорк устал от злоупотреблений и преступлений, совершаемых против американских граждан недобросовестными физическими и юридическими лицами, и решил, что хватит! Наконец-то справедливость восторжествовала!» — радуется @Rigore99.
«Это кажется хоть небольшой, но победой для настоящей журналистики. Полагаю, мы увидим, как будет развиваться проект Veritas», — пишет @txkingwoody.
«Ну, не совсем. Поскольку в Нью-Йорке всё по-своему, Верховный суд штата Нью-Йорк фактически является нижестоящим судом. Есть два уровня выше него, так что это дело, вероятно, будет продолжаться некоторое время, прежде чем (если вообще когда-либо) Times вызовут для дачи показаний», — объясняет @RobGeorge.
«В Нью-Йорке верховный суд — это суд первой инстанции. Затем у вас есть апелляционный отдел, а затем апелляционный суд — это высшая судебная инстанция. Как верховный суд федеральных судов. Он не похож на суды других штатов», — отмечает @GreanyJoseph.
«Какое значение имеет то, что «не является» высшим судом? Это суд. Это из-за возможности, что его решение отменит вышестоящая инстанция?» — спрашивает @ethaneharris.
«Продолжайте работать в том же духе. Нам нужно больше людей, подобных вашей группе, которые находят информацию и доносят ее до общественности», — отмечает @PopPop167.
«Маленькая победа, теперь не упустите возможность», — советует @jonygitar.
«Вот это да. Продолжайте давить», — одобряет @pearcemichael.
«Теперь NYT должна выступить в суде и дать показания о том, является ли то, что они написали о Veritas, правдивым. Так что если их уличат во лжи, даже в «искажении правды», у них будут юридические проблемы», — объясняет @Taskmaster616.
«Люди ведь понимают, что это будет касаться FOX, OAN и Newsmax? Это здорово, что мы можем призвать новостные агентства в суд, но все должны понимать, что это дойдет до всех», — отмечает @tylerjasin.
«Фантастические новости. Теперь Veritas сможет запросить информацию, и, должно быть, Times располагает сокровищницей информации. Отличная победа для Veritas», — пишет @PSTGizmo.
«Правда, черт возьми, побеждает!!! Эти глобалисты, наверное, сейчас обделались, и мне это нравится», — радуется @TheSundowner_.
«Интересно. Это создает прецедент, который будет применяться и к другим новостным изданиям. Похоже, это шаг в правильном направлении», — оценивает @RealistVet.
«Я приготовил попкорн и содовую, чтобы смотреть большое разоблачение в суде», — рассказывает @ytrewq24068606.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопреки возмущению демократов, в США растет интерес к аудиту выборов. Спустя девять месяцев после того, как Джо Байден был объявлен президентом США, в стране продолжается проверка бюллетеней на признаки фальсификации голосования. Проверку одобрил судья штата Джорджия. Власти Мичигана также выразили желание в осмотре машин для подсчета голосов. Похожие обсуждения привели к острому разделению среди властей штата Нью-Гэмпшир.
Впервые идея по поводу аудита результатов президентских выборов в США 2020 года была выдвинута партией республиканцев и вызвала сильную критику со стороны демократов, которые считают, что попытки оспорить выборы «угрожают демократии». Однако республиканцы ясно дали понять, что продолжат пересчитывать голоса, сколько бы времени это ни заняло.