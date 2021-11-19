Верховный суд Нью-Йорка в четверг вечером, 12 августа, принял решение в пользу Project Veritas, и организации теперь разрешено впервые в истории взять показания у репортеров газеты New York Times. В ноябре прошлого года в отношении New York Times был подан иск в связи с освещением видеоролика компании Veritas, в котором утверждалось, что люди, связанные с демократом от штата Миннесота Ильханом Омаром, участвовали в незаконном сборе бюллетеней во время президентских выборов. Иск касался двух статей в Times, написанных Мэгги Астор и Тиффани Хсу, в которых утверждалось, что данное видео «обманчиво» и, вероятно, является частью «скоординированной кампании по дезинформации».

Арчибальд Хеннинг. Судья и присяжные (фрагмент). 1843

Ранее Times попросила суд приостановить рассмотрение дела, чтобы Project Veritas не смог провести допрос сотрудников газеты до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция, а это может занять годы.

«Не убедив суд в том, что дело [Project Veritas] должно быть прекращено, [The New York Times] также не смогла предоставить чрезвычайное обоснование, необходимое для применения радикального средства защиты в виде приостановления рассмотрения апелляции», — говорится в заключении суда, которое было опубликовано на аккаунте Project Veritas в Instagram.

«Это победа правосудия, — сказал менеджер по связям в Project Veritas Марио Балабан. — Мы не боимся допросов. На самом деле, мы с нетерпением ждем их, потому что нам нечего скрывать».

Американские пользователи Twitter бурно обсудили соответствующую новость.

«Верю. Верховный суд штата Нью-Йорк устал от злоупотреблений и преступлений, совершаемых против американских граждан недобросовестными физическими и юридическими лицами, и решил, что хватит! Наконец-то справедливость восторжествовала!» — радуется @Rigore99.

«Это кажется хоть небольшой, но победой для настоящей журналистики. Полагаю, мы увидим, как будет развиваться проект Veritas», — пишет @txkingwoody.

«Ну, не совсем. Поскольку в Нью-Йорке всё по-своему, Верховный суд штата Нью-Йорк фактически является нижестоящим судом. Есть два уровня выше него, так что это дело, вероятно, будет продолжаться некоторое время, прежде чем (если вообще когда-либо) Times вызовут для дачи показаний», — объясняет @RobGeorge.

«В Нью-Йорке верховный суд — это суд первой инстанции. Затем у вас есть апелляционный отдел, а затем апелляционный суд — это высшая судебная инстанция. Как верховный суд федеральных судов. Он не похож на суды других штатов», — отмечает @GreanyJoseph.

Beyond My Ken Окружной суд Нью-Йорка

«Какое значение имеет то, что «не является» высшим судом? Это суд. Это из-за возможности, что его решение отменит вышестоящая инстанция?» — спрашивает @ethaneharris.

«Продолжайте работать в том же духе. Нам нужно больше людей, подобных вашей группе, которые находят информацию и доносят ее до общественности», — отмечает @PopPop167.

«Маленькая победа, теперь не упустите возможность», — советует @jonygitar.

«Вот это да. Продолжайте давить», — одобряет @pearcemichael.

«Теперь NYT должна выступить в суде и дать показания о том, является ли то, что они написали о Veritas, правдивым. Так что если их уличат во лжи, даже в «искажении правды», у них будут юридические проблемы», — объясняет @Taskmaster 616 .

«Люди ведь понимают, что это будет касаться FOX, OAN и Newsmax? Это здорово, что мы можем призвать новостные агентства в суд, но все должны понимать, что это дойдет до всех», — отмечает @tylerjasin.

Ammodramus Скамья присяжных

«Фантастические новости. Теперь Veritas сможет запросить информацию, и, должно быть, Times располагает сокровищницей информации. Отличная победа для Veritas», — пишет @PSTGizmo.

«Правда, черт возьми, побеждает!!! Эти глобалисты, наверное, сейчас обделались, и мне это нравится», — радуется @TheSundowner_.

«Интересно. Это создает прецедент, который будет применяться и к другим новостным изданиям. Похоже, это шаг в правильном направлении», — оценивает @RealistVet.

«Я приготовил попкорн и содовую, чтобы смотреть большое разоблачение в суде», — рассказывает @ytrewq24068606.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопреки возмущению демократов, в США растет интерес к аудиту выборов. Спустя девять месяцев после того, как Джо Байден был объявлен президентом США, в стране продолжается проверка бюллетеней на признаки фальсификации голосования. Проверку одобрил судья штата Джорджия. Власти Мичигана также выразили желание в осмотре машин для подсчета голосов. Похожие обсуждения привели к острому разделению среди властей штата Нью-Гэмпшир.

Впервые идея по поводу аудита результатов президентских выборов в США 2020 года была выдвинута партией республиканцев и вызвала сильную критику со стороны демократов, которые считают, что попытки оспорить выборы «угрожают демократии». Однако республиканцы ясно дали понять, что продолжат пересчитывать голоса, сколько бы времени это ни заняло.