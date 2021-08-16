В четверг, 12 августа, в результате стрельбы в Кейхэме (Плимут, графство Девон, Великобритания) погибли пять человек, включая пятилетнюю девочку. Нападавший Джейк Дэйвисон застрелился до прибытия полиции. Правоохранительные органы графства Девон не расценивают атаку как террористическую, поскольку нет подтверждений того, что Дэйвисон состоял в террористической организации.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Стрельба

Некоторые пользователи считают, что в Великобритании необходимо полностью запретить приобретение и использование оружия простыми гражданами.

«Живя в Великобритании, я не хочу видеть преступления с оружием. Пожалуйста, посадите всех, кого вы знаете, кто применял бы оружие к людям и животным», — попросил @SammyAEC.

Большинство пользователей недовольны тем, что стрельбу не признали связанной с терроризмом, они считают это абсурдом.

«Не терроризм или не связанное с терроризмом! Обожаю это! Что это тогда было, дружеский огонь?» — поинтересовался @Nas996.

«Мне интересно было бы узнать, каково ваше определение «террористически направленного», если это не акт терроризма», — отметила @_iamcharlotte_x.

«Человек бегал по улице и стрелял в рандомных людей. Очевидно, должно быть террористически направленное», — считает @burnabanddz.

Часть комментаторов считает, что преступление не назвали связанным с терроризмом из-за цвета кожи преступника, он — белый.

«Не согласен: каждая стрельба по своей природе террористически направлена, потому что она, по определению, наводит страх. Для этого не обязательно быть темнокожим», — написал @LTAD2108.

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«Я подозреваю, что если бы стрелок был азиатом, это было бы террористически направленное преступление», — предположил @Lovelife202121.

ВВС выпустили новость под заголовком «срочные новости», но не показали ничего в эфире по телевизору. Пользователи выразили свое разочарование главным новостным источником страны.

«Почему вы тогда не сообщаете об этом на новостном канале? Это важное событие. Разберитесь со своими приоритетами. Погода в Италии не так уж и важна по сравнению с этим», — написал @HaymanT21.

«Почему это не топ повестки на телевидении? Неужели такое обязательно должно случиться в Лондоне, чтобы попасть в главные заголовки?» — спросил @Neurotica0.

В комментариях сравнили Великобританию с США и написали, что дружба со штатами до добра не доведет.

«Честно, я начинаю верить, что эта страна превращается в мини-Америку», — прокомментировала @LucyLVReev.

Некоторые пользователи выразили соболезнования и надежды, что таких происшествий больше не произойдет.

«Отправляю свои мысли, молитвы и поддержу жертвам трагедии, их семьям и храбрым спасательным службам Британии, работающим на месте. Зло нашей нации не должно восторжествовать», — написал @VivaLaVita555.

«Наши сердца с жертвами сегодняшней трагедии в нашем городе, как и с их семьями, друзьями и всем сообществом Плимута», — прокомментировал @Only1Argyle.

«Существует много того, чего мы не знаем о шокирующем происшествии в Плимуте. Тем не менее ясно, что трагедия ударила по Кейхэму. Мои мысли с семьями и соседями тех, кто попал в этот кошмар. Я отдаю дань уважения нашим спасательным службам, которые побежали навстречу событиям, от которых мы все убегали бы», — написал лидер Лейбористской партии Кир Стармер.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател прокомментировала ситуацию: «Происшествие в Плимуте шокирующее, и мои мысли со всеми пострадавшими. Я поговорила с начальником полиции и предложила свою полную поддержку. Я призываю всех сохранять спокойствие, следовать советам полиции и позволить чрезвычайным службам делать свою работу».

Phil Long Британская полиция

Пользователи слова Пател не оценили, они призвали ее решить проблему или, наконец, подать в отставку. Они не поверили в искренность ее сожалений и назвали комментарий «очередным набором пустых слов».

«Давай реши уже проблему с ростом преступности или отдай свою работу правительству», — написал @AsAdiction.

«А знаете, что было бы лучше? Просто сохранять тишину, дать спасательным службам делать свою работу, дать людям поскорбить и не делать заявлений с чистым намерением выглядеть сострадательной, чтобы завоевать публичное признание», — ответил @alholmeslice.

«Если вы серьезно настроены, предложите законопроект, в котором ношение оружия будет наказываться 25 годами лишения свободы», — предложил @hewitson10.

«Ваша поддержка может начаться с полной отмены сокращения полицейских, организованных Тори, и действительной соответствующей оплаты офицерам и сотрудницам полиции. А еще ваша отставка будет стимулом для улучшения морального состояния полиции», — прокомментировал @thinkpagan.

После стрельбы некоторые очевидцы выложили в сеть видеозапись события, в связи с чем в Twitter появились обращения с призывами не делать этого.

«Добрый вечер, мы знаем о видео, связанном с расследуемым полицией происшествием в Плимуте, которое распространяется по социальным сетям. Мы просим вас быть уважительными и, пожалуйста, не распространять его. Пожалуйста, сообщайте обо всем тревожном, что вы видите. Будьте осторожны и оставайтесь в безопасности», — обратилось новостное агентство Плимута Plymouth Live.

Напомним, по числу погибших данная стрельба была признана самой массовой за последнее десятилетие. Последнее массовое убийство в Великобритании произошло в 2010 году в графстве Камбрия, было убито 12 человек.