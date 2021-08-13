На Украине Харьковский танковый «Завод имени В. А. Малышева» выполнил контракт на изготовление одного «новейшего» танка «Оплот» для «Укрспецэкспорта». Танк задействуют в военном параде, который пройдет 24 августа в Киеве в честь 30-летия независимости Украины, а затем продемонстрируют заказчикам. Контракт на сбор танка был подписан в феврале 2021 года. По мнению специалистов, речь может идти о танке, который был заказан представителями США еще в 2012 году.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Новость обсудили читатели издания «Шарий.net» на страницах издания в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие усмотрели в данной новости повод для шуток и сарказма, напомнив также и о том, что в советское время данный завод выпускал тридцать танков в месяц.

«Это завод, который в СССР выпускал 30 танков в месяц. Это всё, что нужно знать об экономике страны…» — отметил Виктор К.

Gov.ua Владимир Зеленский на танковом заводе

«Контракт на один танк?! Это что насмешка?! В советское время родственник работал на заводе испытателем танков, так говорил, что иногда без выходных работали. А сейчас один танк… Стыдоба!!! И это что «самая сильная армия в Европе»?! С чем?! С бэушными (бывшими в употреблении — М .Р.) надувными лодками!!!» — отреагировал Вадим М.

«Величайшая армия Европы с одним новым танком. Теперь точно победят в «русско — украинской» войне», — шутит Eric S.

«Вот это достижение!» — отреагировал Сергей Сергеевич.

«Одного! Целого одного танка, контракт!» — с сарказмом добавил Виктор К.

«Ну не иначе еще и стратосферный и с варп-двигателем?» — шутит Алексей Необязательно Петроградский.

«Он хоть ездит? Или как обычно на ходу разваливается?» — спроси «Дорогой Ильич».

«Эх, а в 90-х Пакистану 500 штук продали», — пишет Вадик М.

«Единичное производство очень дорогое! На потоке продукция гораздо дешевле! Но это так, к слову! Все равно продадут», — добавил Сергей М.

Gov.ua На танковом заводе

«Он, похоже, дорогущий, как Rolls-Royce. Ручной сборки!» — написал Андрей Ф.

«Подлодка есть, Javelin есть, доделают танк и всем хана», — иронизирует Вова Д.

«Литва ещё бумажные самолёты подгонит и парад удастся на славу», — смеется Лана С.

«А интересно, где танковые орудия брать будут? Украина в настоящее время не располагает технологией их изготовления», — поинтересовался Олег Н.

«Один танк. Теперь русская армия будет «трястись от страха». Теперь главное, чтобы он завелся», — отреагировал Сергей О.

«Мне одному кажется, что это просто трактор с псевдопушкой, что настоящей боевой комплектацией там и не пахнет?» — подытожил Евгений Б.

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