Сеть: «Позорище!» — Украине продадут вакцину с истекающим сроком годности
Варшава продаст Киеву вакцину от коронавируса, у которой истекает срок годности, сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF FM.
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Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов VESTI, «Наглый» и «Запрещенная Украина». Многие отнеслись к этой новости как к иллюстрации отношения Польши к жителям Украины.
«Нас уже за мусор считают», — отреагировала Vlada L.
«Отношение, делаем выводы!!!» — добавила Виктория.
«Здесь не люди, сюда можно. Лучше отношение к нам и не покажешь», — пишет Ирина.
«Зачем платить за вакцины, срок которых истекает?» — не понимает Victor UA.
«Для банановой республики, как наша, сойдёт», — отреагировал Pazzzitifff.
«И неудивительно…» — пишет Валентина.
«Тут в Польше это… никто не колет, естественно, у него будет заканчиваться срок. Ну, а для аборигенов в самый раз, еще и… [деньги] вернуть можно. Позорище», — отметил Fenix.
«Интересно, сколько бы потратила Польша для утилизации вакцины? А нам это дерьмо ещё и за деньги! Вот с*** те, кто купит и те, кто продаёт», — написала Rita M.
«Партнер в беде не оставит, «ваше горе — наше счастье!» — добавил BASIS LEX.
«Хотели европейских ценностей, получаем», — отреагировала Татьяна Ш.
«Вообще за людей не считают», — отметил Oleg.
«А потом этой просрочкой нашпигуют учителей. Потому что им за отказ увольнение», — пишет Елена.
«Они как считали нас вторым сортом, так и считают», — считает Олег.
«Утилизировать же дорого. Как раз украинцы подойдут. Этой вакцине приказом МОЗ (министерство здравоохранения — О. П.) срок годности продлят с вероятностью 92%», — добавила Svitlana M.
«Ну а… [чего], они нас считают даже хуже, чем страны третьего мира», — отметил Igor.
«Да, подачка стране третьего мира, зато на всех перекрестках Польша орет, что Украина — европейская страна и партнер, представляю, если б такая ситуация возникла с РФ, то уже б «патриоты» орали, что это очередная попытка нам навредить, а подохнуть от просроченной вакцины из Польши — это допустимо, очередные жертвы ради иллюзорного членства в ЕС», — отметила Таисия.
«Наша Украина — полный отстойник просроченных вакцин, списанных кораблей, самолётов, поездов, авто и оружия. Впрочем, для папуасов и бусы лучший подарок…» — пишет Ares Phoebus.
«Украина — страна помойка? Хуже! На помойку просто выбрасывают, а нам это продают», — подчеркнула Alisa Fox.
«Поляки всегда относились к украинцам как к быдлу. Это из той же серии…» — пишет Irina.
«В то же время Россия предлагала технологии по производству «Спутника» на Украине», — напомнил Константин П.
«Вместо производства у себя «Спутник V», окраина будет утилизировать просрочку польскую на своих гражданах и еще за свои деньги!..» — добавил Сергей П.
«Там вообще-то полгода ещё осталось срока. И цена на него чисто символическая. И да, в Польше можно украинцу бесплатно без очередей сделать инъекцию любой вакцины», — подытожил Виталик.
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