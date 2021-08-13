Российская легкоатлетка Мария Ласицкене надеется, что для украинской спортсменки Ярославы Магучих не будет никаких последствий из-за их совместного фото на Олимпиаде в Токио. Об этом 13 августа она написала в Instagram. По её словам, никакие заявления не изменят её теплого отношения к ним.

Дейнека А.А. Спортсменка. 1950-е

«Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дёргал», — написала Ласицкене.

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Заявление олимпийской чемпионки оценили читатели украинских телеграм-каналов «Бородатая Бабушка», Klymenko Time и «Леся из СТРАНЫ». Многие отметили, что слова российской спортсменки достойны уважения.

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«Слова свободного человека, которому нечего бояться в своей стране», — написал Вася.

«Правильная реакция вменяемого порядочного человека и спортсмена», — добавил Name.

Русская и Украинская спортсменки Цитата из видео на YouTube

«Имеет возможность быть благородной, да что там, быть Человеком, нам бы вернуть это ощущение прямой спины и свободной походки», — отреагировал Ли.

«Вот с кого пример брать! Интересно, как себя сейчас чувствует Ярослава, прочитав ответ на ее выпады?» — поинтересовалась Веста.

«Ну вот, я же писала, что такая реакция и будет. Пойду выражу Марии благодарность за адекватность», — пишет Евгения.

«Говорил об этом ещё вчера, что реакция будет именно такая», — добавил Dima Alex.

«Достойный ответ человека с достоинством», — написал Viktor.

«Сильные, уверенные в себе люди, они великодушные», — отреагировала Людмила.

«Жаль, что спортсмены стали заложниками политики», — отметила Anna B.

«Русские, как всегда, спокойные и рассудительные», — пишет Татьяна.

«А вот что такое достойная реакция! Учитесь!» — призвала Алена.

«Это реакция умного, достойного, здравомыслящего человека. Она прекрасно понимает, что происходит на самом деле в Украине», — пишет Viktoria.

«Украина — не Россия, это точно», — добавил Игорь.

«Слабоватенькая духом наша спортсменка, ничего она больше не добьется», — считает Игорь.

«Почувствуй разницу, как говорится. Украина — вот настоящее диктаторское государство…» — отметил Sleepy Bear.

«Ну и где в итоге Мордор?» — подытожил Sergey Dontknow.

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