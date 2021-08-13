Канцлер Германии Ангела Меркельпосетит Москву с визитом 20 августа, сообщил 13 августа официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Зайберт добавил, что «вполне очевидно», что в ходе своего визита немецкий канцлер встретится с президентом России Владимиром Путиным. Кроме этого, официальный представитель правительства Германии уточнил, что после этого, 22 августа, Меркель приедет с визитом в Киев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

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Новость обсудили на YouTube-канале «Наш», а также на странице издания «Шарий.net» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Многие на Украине восприняли тот факт, что сначала канцлер Германии будет находиться с визитом в России, а затем уже отправится на Украину, словно некое «унижение» президента Украины.

«Логично. Примут окончательное решение и сообщат просящим…» — написал Nikolai S.

«Привезет указания от Путина Зеленскому», — добавил Alex Sand.

«Ну кому ещё непонятно, что… [достали] мы уже всех. Дяди с тетями решают свои вопросы, а Украину… никто не спрашивает!» — пишет Олег Т.

«Естественно, газа нет, хранилища пустые, это для Европы на данном этапе важней. Игра продолжается», — отметил Roman F.

«Надо же инструкции сначала получить», — добавил Вячеслав Л.

«Меркель всегда всё делает в интересах своей страны», — пишет Таира А.

«Сначала поедет к Владимиру Владимировичу за советами, а потом к Вовчику — отдать приказы», — написал Ернесто Чегеваренко.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ангела Меркель

«Ой-ой-ой, а как же это мы «агента Кремля» в страну-то пустим? Ожидаю нападок на Меркель украинских националистов и «патриотов», — отреагировал Artem.

«Ну, а теперь все великие эксперты переобуются на лету. Без дяди в Кремле сложно решать серьёзные проблемы. Вновь перемога (победа — М. Р.) стала зрадой (предательством, — М. Р.)», — написал Андрей К.

Отметим, «зрада и перемога» — пара интернет-мемов, часто употребляемых на Украине с 2014 года. «Перемогой» именуют реальные и мнимые успехи Украины, а «зрадой» стали называть многие неудачи в жизни Украины постмайданного периода (после государственного переворота 2014 года).

«Неудивительно, а уж так разрекламировали эту встречу на Украине», — отреагировал Н Фranki.

«Это Украина думает, что что-то значит! Пустое место, а не страна! Респект немцам!» — отметила Альвина Г.

«Скажите спасибо Меркель, что она вообще к вам едет. Могла бы и не ехать», — добавила Iris L.

«Зрада? Какое-то лицемерие у всех. Ответьте себе, дружба с кем важнее для Германии, с Россией или Украиной? И хватит фигню домысливать», — призвал Мудрый.

«Ну всё правильно. Руководители стран «выстроились по рангу». «Замыкающим шеренги» будет Зеленский. И это справедливо», — добавила Екатерина П.

«Правильно! Сначала к царю, потом к слугам!» — отреагировала Irina S.

President.gov.ge Владимир Зеленский и Ангела Меркель

«В Украине, почему-то, считают, что Меркель едет к ним на переговоры. Но теперь стало совершенно ясно, что никаких переговоров не будет (да и о чём?). А будет диктовка условий, на которых Украине будет позволено жить. Именно за ними фрау Меркель заедет в Москву. Впрочем, я не сомневаюсь, что ВАЗ (Владимир Александрович Зеленский — О. П.), пылая надранными ушами, опять заявит об очередной перемоге», — отметила Галина Р.

«Всё правильно, сначала нужно пройти инструктаж в Кремле», — добавил Дмитрий О.

«Прикольно будет, если после Москвы полетит обратно в Германию», — отреагировал Чава Некот.

«Какие могут быть церемонии с украинским холопом, холоп должен знать своё место, целовать руки, улыбаться и кланяться, приговаривая, «так, вельмишановна панi» (да, высокочтимая госпожа — О П.)», — пишет Сергей И.

«Вот то-то и оно-то — вот то, а то поди как раздухарился, надувая щёки, и через губу сплёвывал, давая понять, какой он крутой, что поставит Меркель «жёсткие условия» по СП-2», — подытожил Николай С.

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Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира ЗеленскогоСергей Никифоров, анонсируя визит Ангелы Меркель на Украину, подчеркнул, что визит канцлера ФРГ «еще раз доказывает, что «об Украине без Украины — ни слова».

«И что без прямых переговоров с президентом Украины современные важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить», — приводит слова Никифорова пресс-служба президента Украины.