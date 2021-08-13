Очередной депутат, представитель власти, избранный народом, не первый и, к сожалению, не последний, предстал перед жителями (на этот раз Йошкар-Олы) во всей красе. Владимир Кожанов, депутат Государственного собрания Марий Эл III, IV, V и VI созывов, то есть заседает в парламенте около 20 лет. Самовыдвиженец, член комитета Госсовета по развитию агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию. Избран по Сернурскому избирательному округу №37. Еще одна маленькая деталь — с 2010 года работает в должности заместителя директора ЗАО «Сернурский сырзавод».

Коленопреклоненная молитва митрополита Филарета и всех присутствующих при короновании Александра II. Василий Тимм. (1820–1895)

В июне он проводил встречу с советом ветеранов в Сернуре. Депутат выступал около 20 минут, всё время, пока он говорил, противоположная сторона молча слушала и не перебивала.

В начале выступления избранный неоднократно жителями республики депутат призывал граждан к активности, к заботе о будущих поколениях, говорил, что каждый может хоть немного, но изменить ситуацию. Говорил, что он такой же, как все, кто присутствует на встрече, и еще может потрудиться на «благо нашего общества и нашей страны».

«Ничем не отличаюсь», — уверял Кожанов.

Все люди равны, произносил он, как заклинание, нации разные, но лозунг из СССР о дружбе народов живет и сейчас.

«Республика у нас маленькая… И нам всегда чего-то мало», — туманно подступал к кульминации Кожанов. Говорил, что сенаторы и депутаты Госдумы, которые представляют регион, должны лучше взаимодействовать с республиканской властью, видимо, намекая, что он сможет наладить такой контакт.

«Часто слышу разговоры, что Кожанов собрался в депутаты. Не могу я собраться, от партии я явно не собирался баллотироваться. Я если услышу созвучность просьб людей и моих мыслей, посмотрю и ближе к этому скажу, да, я размялся», — противоречиво заявил депутат, не исключив, что «попытается собрать подписи».

«Вот что люди хотят от депутата, чтобы он собачился с властью и постоянно была конфронтация? Радости… Как муж с женой поругались, соседи рады, а дома — что толку. Или мы все-таки хотим какой-то реальной помощи людям? Об этом нужно задумываться», — поучал избирателей депутат.

«А вот эти амбиции… Назло власти делать нельзя. Вот как евреи сказали — встретил начальника, что надо сделать? Поклониться! Власть, она от Бога. Как же с ней можно ссориться? А мы пытаемся все время чего-то доказать», — произнес Кожанов, еще, видимо, не подозревая, какой эти слова вызовут резонанс. Зал продолжал ошеломленно молчать.

Цитата из х∕ф «Окраина». Реж. Петр Луцик. 1998. Россия Засидевшийся чиновник

Дальше он говорил про необходимость сотрудничать с властью, не поясняя, кого он подразумевает под этим словом.

«Вы скажете: понесло меня? Да, возможно, я тут говорю какие-то патетические вещи», — продолжал Кожанов.

Потом вспомнил про сернурский камамбер, про партию и комсомол, которые существовали, потому что была «вера, а сейчас веры нет». Призвал подумать, а нужны ли республике ссора и конфронтация, нужно ли ей что-то доказывать. Предупредил, что если победит оппозиционная партия, то с руководством республики станет труднее общаться. Традиционная предвыборная риторика — никакой конкретики, лозунги о необходимости объединяться и понимать друг друга, вести конструктивный диалог, быть активными.

Из зала деликатно сообщили, что по регламенту время выступления истекло. Пошли вопросы. Первый — о конкретных делах для Сернура, для республики — Кожанов переадресовал в зал.

«А как вы считаете, что должен был сделать депутат?» — несколько запоздало поинтересовался он.

Сумму налогов, которую завод перечислил в бюджет Марий Эл, он тоже назвать не смог. Стал говорить, что предприятие помогает спортсменам, ветеранам, занимается очистными сооружениями, футбольной командой. Без цифр, хотя является замдиректора по экономическим вопросам.

«Я же не депутат, я больше работаю. Депутатская работа — с людьми», — произнес странную фразу Кожанов. Напомним, почти 20 лет в Госсобрании, а он «не депутат».

«Многие считают, что депутат — это какой-то ходячий кошелек, он должен ходить и договариваться, решать вопросы», — добавил он.

Спустя пару месяцев после выступления стало известно, что подписи Кожанов все-таки сподобился собрать и 9 августа был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы по Марийскому одномандатному избирательному округу № 22. В документах ЦИК республики уточняется, что он собрал в свою поддержку, как и должны делать самовыдвиженцы, 17 362 подписи марийских избирателей, из них 17 307 признаны достоверными, чего вполне достаточно для регистрации.

Но тут, как назло, часть выступления Кожанова про поклоны начальнику попала в сеть, незамедлительно вызвав грандиозный скандал на федеральном уровне. Кожанова процитировали все возможные СМИ, соцсети наперебой обсуждают отношение одного из ярких представителей депутатского корпуса к простым гражданам.

Помощница Кожанова Юлия Юрасова отбивалась, как могла, комментарием, что «все это вырвано из контекста».

Иван Владимиров. Бывшие царские чиновники на принудительных работах. 1920

«Это 100% оппонентская история, на нас просто нагоняют. Там люди поняли, о чём речь. Владимир Тарасович продолжил дальше по поводу своей роли в качестве депутата и по поводу своего политического курса», — уверена она, добавляя, что Кожанов высказывался в строгом соответствии с Конституцией, назвав «всю эту историю проплаченной».

До сих пор до конца не понимая и не желая понимать, как же нужно общаться с избирателями, Кожанов выступил честным политиком, с цитатой из фильма «Брат-2» Алексея Балабанова «сила — в правде» и полной видеозаписью встречи на своей странице в социальной сети.

«Мне скрывать нечего», — гордо написал Кожанов и отметил, что встреча состоялась в Йошкар-Оле. Также он указал время тех фрагментов, из которых был создан «клеветнический ролик».

Однако пользователей соцсетей переубедить не удалось, почти все остались при своем мнении.

«Так только и доказал, что ничего ниоткуда не вырвано. В общем, полное фиаско», — пишет Вита З.

«Это же просто обман избирателей. Демагогия сплошная: и нашим, и вашим», — полагает Михаил Л.

«Фокусы не показывал, а сейчас с подписями сразу научился. Ну не фокусник ли», — отметила Татьяна Г.

«Ничего же не изменилось, слово в слово», — утвердил Салих М.

«Власть от Бога! Поклонись и не собачься! Откровенно и честно — с таким слоганом и надо идти на выборы», — иронизирует Василий.

«Хуже стало — надо бы психушку к ним в штаб вызвать», — не согласилась Ольга Б.

Цитата из кф Кин-дза-дза! Реж. Георгий Данелия. 1986. СССР

Тут же была создана петиция на одном из порталов гражданских инициатив с призывом Кожанову о снятии кандидатуры с выборов, ссылку на нее разместил один из участников беседы.

«Чтобы этому вот, не знаю даже, как назвать этого «человека», кланяться, нужно иметь подтвержденную степень дегенератизма», — написал Сережа М.

«То, что хорошо заходит на аудиторию пенсионеров, может стать «красной тряпкой» для всех остальных. Опять же, везде камеры. Любая «частная встреча» в любой момент может стать перформансом», — метко напомнил Виктор В.

«Поклонился бы ты сам народу, слуга народа», — грубовато поставил депутата на место Lesha К.

«Едет, едет наш глава, берегитесь, тетки, кто не дал ему поклон, не минует плетки», — творчески прокомментировал Дмитрий К.

«Жёлтые штаны — два раза ку! Так, пацаки, все быстро надели цак и радоваться полчаса», — процитировал культовый фильм «Кин-Дза-Дза» Джон С.

«Маразм-то крепчает, что только эти «слуги народа» не сказанут», — удивился Александр Ч.

«Пока только предлагают кланяться, после 19 сентября закон сделают», — предположил Сергей Г.

«Нашим чинушам подавай безмолвное, безмозглое, бесхребетное, кланяющееся население», — констатировал Agapis А.

«Всякая власть от бога». Ну да, от бога — золотого тельца», — пояснила Татьяна Г.

Нельзя не отметить, что после просмотра полной видеозаписи многие пользователи, действительно, непонятным образом согласились, что слова депутата были вырваны из контекста. Многие хладнокровно заметили, что отношение власти к гражданам никогда не поменяется и всегда было высокомерным.

«В любом случае нужно быть внимательным. Вы прекрасно понимаете, какое к вам внимание. Удачи вам и всем кандидатам в депутаты Госдумы», — благодушно пожелал Василий Л.

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Напомним, в сентябре 2015 года вся Россия обсуждала хамское поведение бессменного на протяжении 14 лет руководителя Марий Эл Леонида Маркелова, который тогда готовился к выборам на пост главы республики и работал в статусе врио. На открытии ФАП (Фельдшерско-акушерского пункта) в Шимшурге Звениговского района остался недоволен тем, что жители деревни недостаточно горячо его встретили.

«Меня так плохо в первый раз принимают. Нигде так не было, чтобы так ворчали-ворчали, рычали. Везде спасибо говорят». «Наверное, мне надо повернуться к вам тем местом, каким вы ко мне повернулись, — раздосадованно предложил Маркелов, не скрывая раздражения. — Да? Закрыть всё и уехать, и дорогу раскопать… Не верите, что я дорогу раскопаю? И будете три года ждать…» Закончив выступление этими словами, Маркелов удалился с импровизированной сцены сквозь толпу народа, под гул и практически чуть не освистанный.

Через полтора года — в апреле 2017-го — Маркелов был задержан по подозрению в получении крупной взятки. Сейчас бывший властитель — простой осужденный. Приговором суда назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 235 млн рублей. Что это? Может кара от того самого, от кого и власть?

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