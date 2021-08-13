Правительство России отреагировало на поражающий воображение рост стоимости строительных материалов. Оно запустило механизм, который позволит компенсировать дополнительные расходы застройщиков, связанные с существенным удорожанием стройресурсов. Речь идёт исключительно о государственном заказе на строительство различных объектов. Теперь застройщик из-за роста цен на стройматериалы сможет поднять смету, правда, в пределах 30%.

Кирпич

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как поясняет сайт правительства, теперь по согласованию сторон можно увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом заново проверять инвестпроект на предмет эффективности использования средств не потребуется.

«Это действительно важнейшее решение для отрасли! Оно позволит не допустить остановку строек и банкротства стройкомпаний, а значит, важные для людей объекты продолжат строиться!» — жизнерадостно прокомментировал в Instagram курирующий строительную отрасль вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строящийся жилой квартал

Решение показало, что и в правительстве, наконец-то, заметили, как взвиваются ввысь цены. По этой теме не встретишь не только каких-то планов, но даже заявлений от ответственных лиц и наглядной статистики. Подорожало всё строительство, но больше всего — каркасное домостроение. Оно пользовалось спросом у тех, кому не хватает средств на каменные дома. У среднего класса. Но за год услуги по строительству каркасных домов выросли в три-четыре раза. Столь же стремительно подскочили цены на стройматериалы.

Заходим на сайт известного розничного продавца такой продукции. Винтовые сваи для фундамента с ходовой длиной 2,5 метра предлагаются почти по 5 тыс. рублей. Отдельно, за 500 рублей, оголовок. А ведь ещё недавно сваи продавались по 1,2−1,5 тыс. рублей. Лист плиты ОСБ толщиной 6 мм, самый тонкий из того, что используют строители для стен каркасника, стоит более 1,5 тыс. рублей. А ведь года три назад можно было купить за 300 рублей, один год назад — за 500 рублей! Магазин отбивается от возмущённых отзывов заготовкой, что цены на товар соответствуют рыночным, более того, одни из самых дешёвых.

Тотальный сдвиг в потреблении, сделавший частное домостроение недоступным для очень многих жителей страны, власти не заметили. Не стали даже комментировать, не то чтобы помогать обедневшим гражданам или теряющим заказы строителям.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строящийся жилой квартал

Но когда под угрозой срыва оказались государственные контракты, меры последовали, правда, точечные. Для решения своих собственных задач. Такая шлюпка для членов экипажа, начавших терять в инфляционный шторм под ногами твёрдую основу. В то время как обычные пассажиры продолжают тонуть. Хорошо, если допконтракты позволят достроить социальные объекты или отремонтировать исторические памятники. Но что делать тем, кто строит или покупает себе жильё? Там рост не 30%, а все 200%!

Что это, тоннельное зрение, которое не позволяет видеть шире расходов бюджета, или конъюнктурная логика аппаратчиков, держащихся за свои кресла? Или всё же спасение для народа тоже где-то рядом, но нам о нём (из скромности) не говорят?