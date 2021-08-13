В Ставропольском крае за последние недели резко выросли цены на газомоторное топливо. О повышении цен сообщают владельцы автотранспорта и местные СМИ. В частности, по данным телеканала «СвоёТВ», за июль автомобильное топливо на Ставрополье выросло в цене на 0,61%, а цена на газ — на 1,42%. Среднемесячная цена на пропан составила 26,51 рубля за литр. В августе рост цен продолжился. В соцсетях появляются фотографии, на которых на ценниках значится уже до 35 рублей.

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Возмущенные автомобилисты обратились за разъяснениями ситуации к губернатору края Владимиру Владимирову. Он пообещал разобраться, сообщив об этом на своей странице в соцсети Instagram.

«Получаю много возмущенных сообщений по поводу резкого подорожания пропана на заправках в крае! Полностью разделяю все эмоции, которые наши земляки по этому поводу испытывают. Такие ценовые кульбиты возмутительны. Дал поручение во взаимодействии с ФАС проверить вопросы ценообразования. О результатах — напишу», — доложил ставропольцам Владимиров.

Внимание губернатора к проблеме обрадовало одних читателей его страницы соцсети, других — рассмешило. Комментаторы не высказали ожиданий, что от проверок даже с участием антимонопольной службы ситуация как-то изменится. Народ сетовал, что повышаются цены не только на автомобильное топливо, в частности на газ, но и на все остальное: продукты питания, коммунальные услуги. Не растут в крае лишь зарплаты.

«Не смешите. Что может сделать ФАС? Отписка», — отнеслась скептически к заявлению о проверке Владимирова читательница Лара.

Gubernator.stavkray.ru Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

«В смысле — дали поручения! Выехать на каждую АЗС и выписать штрафы от 1 млн рублей и до ~, чтобы неповадно было! И ещё с продуктами разобраться! А меня такой вопрос интересует: мы что, воду из США привозим?! Почему цена на КМВ, где запасы воды не убавляются, такие бешенные? Когда тут будет наведён порядок?! Или Вы хотите добить народ?!» — поинтересовалась Оксана.

«Люди ставили газовое оборудование, по 30−40 тысяч отдали, чтоб сэкономить, а в итоге — никакой экономии!» — поддержал комментаторов Kodabashyan.

«Сейчас при каждом въезде на заправку боишься смотреть на ценник», — грустно поделился один из ставропольцев.

«Не только на газ, но и на бензин цены растут каждый день», — согласилась с ним Anna Z.

«На бензин ситуация аналогичная, в Нефтекумске каждые пять дней цена вырастает на 2−3 рубля, зарплаты так не растут!» — поддержала разговор Анастасия.

«В дом уже за 6,34 рубля подается газ. Мы что, его на Украине покупаем?» — поделился своей проблемой еще один комментатор.

ИА Красная Весна Газовая заправка

«Вообще есть хоть что-то, что не выросло? И тут же себя ловлю на мысли: да есть — зарплаты бюджетников», — констатировал Денис S.

«Мне кажется, что поручения нужно дать не только на проверку цен по газу. А вообще в целом. Что за цены с нашими зарплатами?» — задала вопрос, на который, очевидно, не получит ответа, Наталья К.

«Достали реально, мы что — дети Билла Гейтса?» — выразил свое возмущение повышением цен в отсутствие адекватного повышения доходов Артем.

«Сейчас помусолят, что типа что-то решают, и оставят так. И народ всё это съест, как обычно», — не выразил радости от поручения проверить повышение цен на газовое топливо Andrey26.

«Цены каждый день с какого-то х… идут в рост, газа меньше стало в недрах? Или порожденный вами олигархат нажраться не может опять?» — с гневом обрушился пользователь соцсети Артем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Дружно переходим на велосипед. И садимся на диеты. С такими ценами на все и мизерными зарплатами по миру с протянутой рукой пойдём. Зато олигархи и власть имущие богатеют», — согласилась с ним Сакинат А.