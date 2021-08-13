«Мы что — дети Билла Гейтса?» — соцсети о ценах и зарплатах на Ставрополье
В Ставропольском крае за последние недели резко выросли цены на газомоторное топливо. О повышении цен сообщают владельцы автотранспорта и местные СМИ. В частности, по данным телеканала «СвоёТВ», за июль автомобильное топливо на Ставрополье выросло в цене на 0,61%, а цена на газ — на 1,42%. Среднемесячная цена на пропан составила 26,51 рубля за литр. В августе рост цен продолжился. В соцсетях появляются фотографии, на которых на ценниках значится уже до 35 рублей.
Возмущенные автомобилисты обратились за разъяснениями ситуации к губернатору края Владимиру Владимирову. Он пообещал разобраться, сообщив об этом на своей странице в соцсети Instagram.
Внимание губернатора к проблеме обрадовало одних читателей его страницы соцсети, других — рассмешило. Комментаторы не высказали ожиданий, что от проверок даже с участием антимонопольной службы ситуация как-то изменится. Народ сетовал, что повышаются цены не только на автомобильное топливо, в частности на газ, но и на все остальное: продукты питания, коммунальные услуги. Не растут в крае лишь зарплаты.
«Не смешите. Что может сделать ФАС? Отписка», — отнеслась скептически к заявлению о проверке Владимирова читательница Лара.
«В смысле — дали поручения! Выехать на каждую АЗС и выписать штрафы от 1 млн рублей и до ~, чтобы неповадно было! И ещё с продуктами разобраться! А меня такой вопрос интересует: мы что, воду из США привозим?! Почему цена на КМВ, где запасы воды не убавляются, такие бешенные? Когда тут будет наведён порядок?! Или Вы хотите добить народ?!» — поинтересовалась Оксана.
«Люди ставили газовое оборудование, по 30−40 тысяч отдали, чтоб сэкономить, а в итоге — никакой экономии!» — поддержал комментаторов Kodabashyan.
«Сейчас при каждом въезде на заправку боишься смотреть на ценник», — грустно поделился один из ставропольцев.
«Не только на газ, но и на бензин цены растут каждый день», — согласилась с ним Anna Z.
«На бензин ситуация аналогичная, в Нефтекумске каждые пять дней цена вырастает на 2−3 рубля, зарплаты так не растут!» — поддержала разговор Анастасия.
«В дом уже за 6,34 рубля подается газ. Мы что, его на Украине покупаем?» — поделился своей проблемой еще один комментатор.
«Вообще есть хоть что-то, что не выросло? И тут же себя ловлю на мысли: да есть — зарплаты бюджетников», — констатировал Денис S.
«Мне кажется, что поручения нужно дать не только на проверку цен по газу. А вообще в целом. Что за цены с нашими зарплатами?» — задала вопрос, на который, очевидно, не получит ответа, Наталья К.
«Достали реально, мы что — дети Билла Гейтса?» — выразил свое возмущение повышением цен в отсутствие адекватного повышения доходов Артем.
«Сейчас помусолят, что типа что-то решают, и оставят так. И народ всё это съест, как обычно», — не выразил радости от поручения проверить повышение цен на газовое топливо Andrey26.
«Цены каждый день с какого-то х… идут в рост, газа меньше стало в недрах? Или порожденный вами олигархат нажраться не может опять?» — с гневом обрушился пользователь соцсети Артем.
«Дружно переходим на велосипед. И садимся на диеты. С такими ценами на все и мизерными зарплатами по миру с протянутой рукой пойдём. Зато олигархи и власть имущие богатеют», — согласилась с ним Сакинат А.