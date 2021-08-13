В одной из производственных компаний Башкирии заявили, что при приеме на работу кандидату нужно будет предъявить сертификат о поставленной прививке от COVID-19.

Александр Горбаруков ИА REGNUM QR code

«Сегодня у нас достаточно прочный коллективный иммунитет — более 80% привитых сотрудников. Мы не хотим локдауна, не имеем права подвергать свой коллектив риску нового заражения. Поэтому принято решение, что трудоустраивать новых специалистов будем только при предъявлении ими сертификата о пройденной вакцинации», — приводят корреспонденты ИА «Башинформ» слова представителя этой компании.

Жители республики в социальных сетях активно комментировали эту новость. Более 70 человек констатировали, что подобные меры нарушают Конституцию РФ: «Вот вам и Конституция».

«Конституция? Это в США серьезный свод законов. Не у нас. У нас вообще законодательство — это способ обмана и обдирания населения», «О чем речь? Ни Конституция, ни права человека сейчас ничего не значат! Бизнес, и ничего личного», — отмечают жители.

Pravitelstvorb.ru Вакцинация против коронавируса в Башкирии

Свыше 60 человек согласились с тем, что в республике началась дискриминация людей: «Дискриминация! Власть уверена, что народ будет молча выполнять их требования и никто не захочет отстаивать свои права. Возомнили себя богами», — возмущаются жители.

Многие пользователи социальной сети недоумевают, «что же будет делать предприятие, если никто не сделает прививку?». На это люди сообщают: «У нас на заводе и так много мест свободных, а тут ещё и вакцину им».

Один из пользователей сообщил, что ему все равно, поскольку он не будет делать прививку ради оклада в 12 тысяч рублей: «Да вообще пофиг. Ради оклада 12 тысяч я ещё прививки не делал. Предложите что-нибудь посущественнее».

«Я вот равшаню, кайфа мало, если честно. Но зато ничего не требуют. Вопрос в другом — почему мы не можем трудиться на предприятиях, которые нам подходят по образованию. Почему директорат идет на такие меры и когда уже это мракобесие закончится? Вроде исторически в Башкирии жили не самые слабые духом люди, откуда такая страсть к лизанию возникла?» — недоумевает один из местных жителей.

Дарья Драй ИА REGNUM Второй компонент препарата Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V")

Некоторые пользователи считают, что эта информация вбрасывается, чтобы просто запугивать людей, и вспомнили об акции, запущенной в некоторых сельсоветах Башкирии «Вакцинируйся — получи сено!»: «Да не будет предприятие идти на такие условия, учитывая, что привитые тоже болеют и являются переносчиками. А что касаемо данной информации, очередной посыл запугивания граждан. Дошли до смешного, что в селах привитым сено подарят. Сено косят и людей прививают».

«Видимо, не нужны специалисты на предприятиях. Спасибо скажем нашим дорогим депутатам и прочим лицам, которые «защищают» нашу страну. Скоро как в Африке будем жить — нищие, больные и голодные. Интересно, им, власть имущим, нормально спится, совесть не мучает за вот такие труды? Река Белая обмелела всего за 20 лет, цены на продукты заоблачные. Самое время, наверное, для этого, вот, видимо, где главная опасность, а не разруха и плохое управление», — возмущаются жители.

«После выборов за нас за всех «возьмутся», «Люди, пока мы всей страной второй год обсуждаем это коронобесье, эти фашисты, посмотрите, что делают с ценами на всё, какие законы проталкивают. Нас всех отвлекают от более насущных проблем», — уверены некоторые пользователи.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

Некоторые жители напомнили об отсутствии ответственности за негативные последствия после прививки: «Приказ по предприятию нужен, чтобы руководство несло ответственность за вакцинированных, а то никто не страхует от последствий после вакцинирования, а если побочка будет, что предъявить в суде?»