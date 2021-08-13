Президент США Джо Байден сделал недавно одно грубое замечание, заявив, что афганские лидеры «должны бороться за себя и свою страну». Эти слова главы Белого дома выдают глубокое непонимание того, что происходит сегодня в Афганистане. По мере того как боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после ухода американских войск захватывают один регион Афганистана за другим, ситуация обостряется с каждым днем. Накануне пал Герат, и многие удивлены темпами наступления радикалов, пишет бывший британский военнослужащий, ныне избранный в палату общин королевства, Джонни Мерсерв статье, вышедшей 13 августа в Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эвакуация

Даже если закрыть глаза на тот факт, что Байден ошибался почти по всем вопросам внешней политики и национальной безопасности США за последние 40 лет (об этом говорил еще бывший министр обороны США Роберт Гейтс), то, что происходит сегодня, имеет большее значение, чем большинство из его предыдущих ошибок.

«Как бывший офицер, который там служил, я, конечно, эмоционально привязан к Афганистану. Я также полностью понимаю усталость от войны, которую испытывают многие, кто в ней не участвовал. Она кажется чем-то дорогим, бесконечным и временами бесплодным. Но эти конфликты, которые США начали сами, — в Ираке, а теперь и Афганистане — по самой своей природе требуют твердости», — отметил Мерсер.

Нет смысла спорить, нужно ли было вообще вторгаться в эту страну, однако вторжение состоялось, и теперь считать, что можно просто уйти, — это ребячество, дилетантский подход, который стал слишком обычным в нынешней политической жизни.

Archive.defense.gov Солдат США. Афганистан

Мерсер напомнил слова одного из командиров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который обратил внимание на то, что у Запада «есть часы», тогда как у боевиков «есть время». Иными словами, радикалы понимают, что военная слабость стран Запада вызвана тем, что их политическое руководство стремится к быстрым победам и бескровным успехам, чтобы они могли взять эти заслуги на себя на выборах. Таким политикам нет никакого дела до того, как их решения скажутся на тех, кого они послали в бой.

«Что можно сделать? Очевидно, что оставаться в Афганистане вечно невозможно. Но если вы хотите восстановить военный потенциал всей страны, чтобы противостоять постоянно меняющимся противникам, таким как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вы не сможете сделать это за одно или два десятилетия», — продолжил британский парламентарий.

По его словам, большую часть этой работы можно сделать в эти временные промежутки, однако на передачу навыков ведения боестолкновений или формирование эффективных подразделений спецназа, которые могут осуществлять операции по устранению опасных целей, что является фундаментом любой контртеррористической деятельности, нужно гораздо больше времени.

«Я знаю это, потому что этим я занимался в 2006, 2008, 2009 и 2010 годах в Афганистане. Это техническая и тяжелая работа. Она требует длительных усилий. Однако если все сделать правильно, оно того стоит с точки зрения возможности более эффективно противостоять незаконным вооруженным формированиям, наращивать потенциала и, что особенно важно, сохранять уверенность в партнерских силах и значительно сократить жертвы среди гражданского населения при сохранении лояльности афганцев», — указал он.

И именно это и изменилось за последние недели. Те 2,5 тыс. американских военнослужащих, которые еще оставались в Афганистане, играли гораздо более значимую роль, чем признавали Байден или большая часть других наблюдателей. С военной точки зрения всё было очевидно: в современной войне можно добиться значительных успехов с помощью небольшого контингента. Если их убрать, ситуация приобретет катастрофический характер для афганского аппарата безопасности, который все еще стратегически незрел.

The White House Президент США Джо Байден

Именно поэтому внезапный уход западных сил стал трагедией для столь многих: как только не стало этой поддержки, все успехи оказались обнулены за считаные недели, по мере того как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сносит силы безопасности Афганистана, проводит массовые казни афганских спецназовцев. И делают радикалы все это безнаказанно, не волнуясь, что к ним ночью придут военнослужащие Международных сил содействия безопасности.

Великобритания может действовать в одностороннем порядке или возглавить коалицию для выполнения некоторых из этих задач. Конечно, это потребует изменения баланса текущих обязательств, но есть ли сегодня что-то более важное с геополитической точки зрения? Королевство могло бы физически оказывать боевую поддержку с воздуха афганским силам безопасности на земле, если бы у Лондона была для этого политическая воля.

«Конечно, мы платим 40 млрд фунтов стерлингов в год на оборонные расходы и регулярно хвастаемся тем, что являемся крупнейшими спонсорами обороны в Европе, не только для того, чтобы затем попытаться заявить, что мы не можем действовать без американцев. Мы должны действовать, у нас есть моральный долг, и я призываю правительство Великобритании сделать это, пока не стало слишком поздно. Глобальная Британия? Сделайте так, чтобы это что-то значило», — призвал Мерсер.

Кроме того, не решена проблема с переводчиками. Те, кто помогал британским силам, подвергают большому риску себя и свои семьи, оставаясь в стране. Их заявления о переселении часто отклоняются по ошибке, тогда как британская Стратегия переселения и помощи афганцам очевидным образом не отвечает поставленным целям. Делать незначительные изменения в ответ на общественный резонанс — не способ выплатить долг перед этими гражданами Афганистана. Непонимание связей ветеранов Великобритании с теми, кто часто помогал им выжить, было катастрофическим просчетом министерства обороны Великобритании.

Государственному секретарю обороны Бену Уоллесу нужно отдать должное, он приложил все усилия, чтобы разобраться с некоторыми проблемными делами о переселении. Однако тот факт, что их было так много, показывает британское правительство, которое продолжает блеять о поддержке Афганистана при любой возможности, не с лучшей стороны.

Richard Townshend Министр обороны Великобритании Бен Уоллес

И, конечно же, нельзя забывать о семьях погибших и ветеранов. Для страны, которая долго и громко «пела» о гордости за свое военное сообщество, отказ правительства от своих обязанностей в этой сфере является позором.

В июле 2019 года автору удалось убедить премьер-министра Бориса Джонсона открыть первое в Великобритании Управление по делам ветеранов. Удивительно, но с тех пор он сократил его и без того мизерное финансирование на 40%, отказался от обещаний назначить соответствующего министра и попытался уклониться от своих обязательств перед британскими ветеранами.

И к январю этого года последствия этого шага стали очевидны. Впервые в британской истории вероятность развить серьезные проблемы с психикой среди тех, кому от 18 до 35 лет и кто служил в Афганистане, выше, чем у гражданского населения. Исторически сложилось так, что во всех возрастных группах было наоборот. Такое развитие событий было предсказано много лет назад; и крайне прискорбно, что этот процесс не остановили.

Военные благотворительные организации, на которые правительство так сильно опиралось на протяжении многих лет, столкнулись с падением доходов из-за пандемии. Ситуация в этой области будет лишь обостряться, и для этого нужен премьер-министр, который действительно понимает свою ответственность перед ветеранами страны. Тот, которого стране еще предстоит выбрать. Предшественники могли еще говорить, что они чего-то не знали, однако Борису Джонсону нет оправдания. Он принял сознательное решение не выполнять свои обязательства перед ветеранами, и с последствиями этих решений в предстоящие годы предстоит столкнуться всем британским гражданам.

Солдаты вооруженных сил Великобритании

Афганская расплата многогранна — главным образом, конечно, для этой прекрасной страны и ее народа. Однако окажет свое влияние она и на Западе. Нет никакого сомнения в том, что в случае коллапса Афганистана британские граждане уже не будут в той же безопасности.

«И ради чего будут принесены личные жертвы многих простых британцев по всей нашей земле, которые пожертвовали телом и разумом, чтобы восстановить эту страну?» — заключил парламентарий.