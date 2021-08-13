Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал затеваемую Киевом антироссийскую акцию «Крымская платформа» шабашем.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

«Вот через неделю состоится очередной шабаш — «Крымская платформа», на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», — сказал Лавров в ходе выступления в арт-кластере «Таврида».

В информации РИА Новости сообщалось, что «украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза».

Однако не следует забывать, что враждебную России акцию поддерживает и неформально считающаяся «восточным флангом» НАТО Япония, правительство которой неустанно повторяет о стремлении развивать дружеские отношения с нашей страной. Но получается, что «развивать» лишь на словах, ибо официальный Токио солидаризируется в антироссийской политике со странами НАТО во главе с США и, хотя и формально, но является участником «коллективных санкций» Запада и неизменно называет добровольное возвращение крымского населения в «родную гавань» аннексией России.

The Official CTBTO Photostream Тосимицу Мотэги

Напомним, что при посещении весной текущего года Японии министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что страна намерена привлечь Японию к участию в инициативе «Крымская платформа», которая должна способствовать возвращению полуострова под контроль Киева.

«Украина планирует пригласить Японию для участия в новом формате международного сотрудничества — «Крымская платформа», целью которой является деоккупация Крыма», — заявил министр.

При этом для более тесного сближения с Японией на антироссийской «платформе» Киев использует необоснованные японские притязания на российские Курильские острова, заявляя об «общности целей по освобождению оккупированных территорий».

В Токио украинский министр делал громкие заявления о том, что Киев разделяет позицию Токио о статусе «северных территорий» (так в Японии называют принадлежащую России южную часть Курил), а также отмечал необходимость обеспечения свободного и безопасного судоходства во всех водах в соответствии с международными соглашениями.

Комментируя посещение Тараном Японии, автор этих строк отмечал, что в Стране восходящего солнца не все в восторге от участия официального Токио в антироссийской акции в Киеве. Приводилось мнение японского эксперта по российско-японским экономическим связям Юкио Асадзумы, который заявлял в интервью РИА Новости:

«Япония как союзник западных стран, видимо, не может отказаться от участия в «Крымской платформе». Однако для японского правительства было бы неблагоразумно демонстрировать активную поддержку требования о возвращении Крыма». Япония не намерена ввязываться в территориальный спор других государств. Это, по словам эксперта, может принести негативные последствия для страны. Рушить отношения с Россией Токио не собирается, считает Асадзума.

Неизвестно, затрагивался ли вопрос об участии Японии в провокационной затее Киева во время недавнего телефонного разговора министра Лаврова с его японским коллегой Тосимицу Мотэги или основное время вновь было уделено, прямо скажем, пустопорожним разговорам о «мирном договоре», который в Токио не мыслят без удовлетворения реваншистских притязаний на суверенные российские Курильские острова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

Хотелось бы верить, что очевидные уловки Токио выторговать российские земли за никому через 76 лет после окончания войны не нужный «мирный договор», как и прежде, будут тщетными. Как и продолжающиеся вопреки логике бесконечные переговоры о «мирном договоре». Тем более что обсуждение на таких переговорах так называемого «территориального вопроса» антиконституционно и преследуется по закону. Правда, и президент, и министр иностранных дел заявляют об отсутствии в повестке дня «территориального вопроса». Но японцы с этим категорически не согласны и твердо заявляют, что без «возвращения северных территорий» договор не подпишут.

Притязания Японии должны решительно пресекаться МИД России, призванным стоять на страже территориальной целостности и суверенитета нашего Отечества. Ведь так, Сергей Викторович?