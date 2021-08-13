В предыдущих материалах мы уже ознакомили читателя с работой студентов «Российских студенческих отрядов» (РСО) по медицинскому направлению в больницах Новосибирска и Новокузнецка. Однако это направление является достаточно новым, в отличие от классического строительного, с которого и начинались еще советские Всесоюзные студенческие строительные отряды.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

На международной студенческой стройке «Кузбасс-300» в Кемерово, приуроченной к 300-летию освоению Кузнецкого угольного бассейна и организованной РСО совместно с властями Кузбасса, трудится 300 студентов из 13 регионов России. Международный же статус она получила потому, что удалось привлечь к ней студентов из Белоруссии.

Студенты трудятся над строительством культурного кластера, ледового катка, школы, детского сада и спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» среди прочих. Студенты за свою работу получают зарплату, проходя параллельно трудовую практику и осваивая новые профессии.

«Вообще, хочу отметить, что этот год очень уникальный, потому что у ребят была большая практика поработать на крупных масштабных строительных объектах, социальных объектах, которые мы реализуем в Кузбассе и не только в городе Кемерово… У нас очень серьёзные и крупные компании, которые ведут эти стройки, как генподрядчики, так и субподрядчики. Ребята проходят здесь большую школу, потому что здесь очень высококвалифицированные строители», — заявил заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Алексеев, выступая на строительской площадке культурного кластера в Кемерово.

ИА REGNUM Сергей Алексеев

Это один из четырех культурных кластеров федерального значения, задачу создать которые поставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2018 года. Другие три должны быть созданы во Владивостоке, Калининграде и Юге России. Общая площадь проекта, включающего целый комплекс зданий, составляет 33 807 кв. метров, при этом общая площадь объекта со всей необходимой инфраструктурой составляет примерно 7 га.

«Студенты после работы на том или ином объекте становятся конкурентнее своих одногруппников, если они обучаются по тому профилю, по которому потом хотят найти работу. И таких карьерных историй успеха достаточно большое количество. Если мы возьмем атомную отрасль, где ребята работают на объектах госкорпорации «Росатом», то ежегодно порядка 50 человек устраивается в госкорпорацию по итогам проведения трудового семестра», — комиссар Центрального штаба РСО Мария Корнилова.

ИА REGNUM Мария Корнилова

Представителям прессы показали, где и как работают студенты на объекте строительства образовательного кластера. Причем трудятся как парни, так и девушки. Девушки в основном занимаются отделочными работами. Парни же участвуют в общестроительных работах, включая кирпичную кладку и укладку тротуарной плитки.

«В принципе, почти везде участвовали студенты, везде помогали, какие-то работы проводили самостоятельно, какие-то под присмотром инструкторов… Школа у нас с двумя бассейнами, с двумя спортивными залами, с тренажерным залом, есть специальный кабинет для химии, робототехники, прям по последнему слову техники… Нужны студенты. Даже на отмывочных и погрузочных работах. Сейчас же с ковидом какая ситуация. У нас же иностранных граждан вообще не пускают», — заявил руководитель группы подготовки производства, выполнения и контроля СМР Тимофей Балагаев.

ИА REGNUM Тимофей Балагаев

Удалось поговорить со студентами из строительного отряда «Планета», которые принимают участие в строительстве комплекса. Интересно было сравнить их мотивацию со студентами-медиками, с которыми мы общались в предыдущие два дня.

«В первый год все идут зарабатывать деньги, все идут за деньгами. А уже в последующие годы — это постоянно новые эмоции. Каждое лето хочется съездить в отряд. И очень прекрасно, когда есть такие большие стройки…» — заявил командир студенческого строительного отряда «Планета» Илья Жеребненков.

«Каждый боец может ответить, что в первый год он едет ради денег. Но мне со школьных времен были интересны какие-то движняки. И в школе была активной, и в университет пришла… Потом сюда пошла, только здесь еще и деньги платят. Для меня это было ново, здесь сама атмосфера очень нравится и можно все цели свои, творческие идеи воплотить в реальность», — заявила комиссар студенческого строительного отряда «Планета» Дарья Скороходова.

ИА REGNUM Дарья Скороходова

Трудятся студенты и на строительном комплексе «Кузбасс-Арена», где расположится современная волейбольная арена, а также целый комплекс спортивных сооружений прочей направленности. Арена расположена поблизости с уже практически достроенным ледовым дворцом «Кузбасс». Кроме того, студентов распределяют проходить оплачиваемую трудовую практику на заводе крупнейшего застройщика Кемерово «СДС-Строй», который и занимается возведением всех указанных выше объектов.

«Я в принципе активный студент, и никакая, сленгово говоря, «движуха» не может пройти мимо меня. И поэтому, когда было собрание и агитация за студенческие отряды, естественно, я туда пошел… Все было по инициативе собственной, чисто из желания активно проводить свое время. В строительном отряде привлекают прежде всего люди, а не то, с чем ты работаешь. Арматура мало способна сподвигнуть на великие свершения», — заявил «боец» строительного отряда «Авангард» из Пензенской области Алексей Голиков, работающий на заводе компании.

Интересно, что в общем мотивация студентов похожа — первоначально все едут, как правило, за деньгами и летним заработком, но потом каждый находит для себя в этом нечто иное. Кого-то притягивает «тусняк» и «движ», кого-то возможность работать и веселиться с «классными ребятами», а кого-то «засасывает», и он не может остановиться.

Но если сравнить с ответами студентов медицинских отрядов, то разница все же имеется. Во-первых, студенты-медики реже едут за деньгами, хотя этот ответ остается самым распространённым и в той среде, во-вторых, после первого «денежного» импульса, как правило, происходит встреча с реалиями работы с живыми людьми.

Около половины студентов на этом этапе понимают, что работать с живыми пациентами со всеми несовершенствами человеческой биологии — это не их призвание. А около половины начинают осознавать, что их тянет помогать людям и спасать жизни больше, чем зарабатывать деньги. По крайней мере, если судить по полученным ответам. Учитывая еще, что в медицинской сфере платят не так хорошо, оно и не удивительно.