Иерусалим, 30 апреля, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Центральное бюро статистики Израиля опубликовало отчет о демографических показателях страны, сообщает 7 канал (Израиль).

Согласно обнародованным накануне празднования 29 апреля Дня Независимости данным, численность населения Израиля возросла за последний год на 1,9% и составила 9 миллионов 190 тысяч человек.

Из этого числа 74%, или 6 миллионов 806 тысяч составляют евреи, еще 21% (1 миллион 930 тысяч) приходится на долю арабов, остальным национальностям остается 5%.

Интересно, что средний возраст жителей Израиля значительно отличается от этого показателя для развитых стран тем, что израильтяне в среднем моложе. И это понятно, ведь 28% населения Израиля, как следует из тех же данных, это дети до 14 лет.