Красота требует жертв. Не случайно все мировые столицы не жалеют денег на свой облик. Но в Москве щедрые расходы зачастую не дают результата. Бюджетная жертва, положенная на алтарь прекрасного, превращается в безобразие в виде безвкусных декораций и плывущей плитки, что после первой же зимы становится непроходимыми терриконами. В итоге денег на благоустройство уходит, как в крупнейших мировых мегаполисах, а внешний вид едва ли дотягивает до захолустных городков второразрядных стран.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плитка у метро Чистые пруды

Даже центр города не всегда благоустроен качественно. Многие помнят, как в начале зимы были огорожены участки с поплывшей плиткой на нечётной стороне Тверской улицы — рядом со зданием мэрии Москвы. Покрытие тогда спешно перекладывали, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Площадь Революции

Корреспондент ИА REGNUM осмотрел центр столицы и убедился, даже в самом сердце города нельзя спокойно пройти пешком — ногам угрожает поломанная, торчащая ребрами вверх плитка.

Улица Тверская, центр Москвы. Буквально в нескольких метрах от стен Государственной думы РФ плитка покосилась так, словно в столице только что прошло землетрясение. Куски гранита выступают на тротуаре, грозя невнимательным прохожим острыми краями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тверская улица

Ближе к Кремлю, на площади Революции, прохожие также рискуют поломать ноги. Приходится быть внимательным и постоянно смотреть вниз.

Дарья Антонова ИА REGNUM Площадь Революции

Дарья Антонова ИА REGNUM Площадь Революции

Опасность подстерегает граждан и в излюбленном месте для прогулок гостей столицы — на улице Никольской. Дорога здесь ровная, но из монолитной глади местами выступают края плит, споткнуться о которые рискует каждый прохожий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никольская улица

В Георгиевском и Камергерском переулках ситуация схожа с Никольской. Если смотреть под ноги, невольно задаешься вопросом, где оказался: в центре современного мегаполиса или среди враждебной всему живому каменной пустоши?

Дарья Антонова ИА REGNUM Георгиевский переулок

Дарья Антонова ИА REGNUM Камергерский переулок

«Полоса препятствий» вместо ровного тротуара ждёт граждан и у храма Христа Спасителя. Прохожие ступают по бордюру, словно по тонкому льду, готовому вот-вот треснуть под ногами. Поломанные плиты шатаются с невероятной амплитудой, сразу задумываешься, как бы не подвернуть ногу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Храм Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Храм Христа Спасителя

На Большой Дмитровке и возле метро «Новокузнецкая» плиты просто расползлись. От торчащих вверх углов граждан спасло низкое качество работ — плиты просто потрескались и разъехались, шатаясь под ногами. Вид для центра мегаполиса, конечно, безобразный, но зато угрозы не представляет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большая Дмитровка

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро Новокузнецкая

А ведь на ремонт каждого из перечисленных участков из бюджета города в свое время выделялись немалые деньги. Только благоустройство Тверской на участке от улицы Моховой до Пушкинской площади пару лет назад обошлись городскому бюджету почти в 900 млн рублей. Но уже надо укладывать по новой.

Можно понять, как щедро столичные власти «укладывают в землю» деньги, проанализировав официальный портал госзакупок. Например, в Западном административном округе (ЗАО) сейчас проводят электронный аукцион на поставку бетонной плитки. Документация содержит требования к качеству товара: продукция должна отвечать ГОСТ 17 608−2017. Начальная цена за квадратный метр составляет 2185 рублей. Эту цифру определили методом сопоставления цен, то есть анализом рынка, при котором государственное учреждение собирает сведения о цене товара из открытых источников или запрашивает их у производителей. Корреспондент ИА REGNUM проверил, почем плитку с таким же ГОСТом можно купить у производителей. Если вбить соответствующий запрос в поисковой системе, первая же ссылка ведет на предприятие, которое предлагает товар по цене от 432 до 689 рублей за квадратный метр. Интересно, каким образом чиновники анализировали рынок, если начальная стоимость за квадратный метр получилась выше в 3−5 раз, чем на сайте производителя? Если смотреть информацию напрямую у поставщиков, то за те деньги, которые чиновники готовы тратить на бетонные плиты, можно купить гранитные, а они во много раз долговечнее и прочнее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Чистопрудный бульвар

Всего Москва планирует потратить на благоустройство в течение ближайших трёх лет, до конца 2021 года, астрономические 200 млрд рублей. Если плитку будут покупать с той же щедростью, а укладывать с той же небрежностью, ущерб городу и его жителям даже считать опасно — дурно может стать.

Получается, что столичные власти тратят на благоустройство города бешеные деньги, а на практике москвичи и гости столицы не ходят по тротуарам, а пробираются через полосу препятствий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Улица Остоженка

А ведь есть ещё такой аспект, как эстетика. Москва — один из крупнейших экономических центров мира, а проблемы с пешеходной инфраструктурой имеют место даже в самом её центре. Если сравнить качество дорог и тротуаров российской столицы с другими мировыми мегаполисами, то преимущество явно окажется на стороне последних. Причем касается это не только современных, но и древних городов. Забив в поисковой системе запрос «дороги Древнего Рима», можно убедиться, что плиты, положенные античной цивилизацией более двух тысяч лет назад, до сих пор мало чем уступают московским тротуарам двухгодичной давности. Видимо поэтому Рим называют Вечным городом. Страшно подумать, с каким прозвищем может войти в историю нынешняя московская власть, если в столице и дальше будут укладывать «одноразовую» плитку.