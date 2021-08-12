Политические разногласия в США по поводу коронавируса разительны, согласно новому опросу Fox News, в ходе которого американцев спросили, что важнее — возможность свободно выбирать, делать ли прививку, или защита американцев путем обязательной вакцинации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

С небольшим перевесом в три процента избиратели считают, что общественная безопасность важнее (50−47%). Демократы отдают предпочтение безопасности (80%), а республиканцы — свободе (73%). Независимые разделились: 49% за свободу, а 44% за безопасность.

Кроме того, половина американцев считает, что сертификат о вакцинации следует требовать от клиентов и работников закрытых помещений, таких как рестораны и спортзалы (50−46%).Пессимизм в Штатах недавно увеличился из-за штамма «Дельта». Доля «очень» обеспокоенных распространением коронавируса увеличилась на 11% с апреля (когда этот вопрос задавался в последний раз), а число тех, кто в настоящее время считает, что вирус находится под контролем, невелико (25%) — и значительно меньше, чем в мае (46%). Такое падение веры происходит как среди демократов, так и среди республиканцев.

Joint Base San Antonio Вакцинация военнослужащих на авиабазе Сан-Антонио, Форт Сэм Хьюстон, Техас, США

Одобрение работы президента США Джо Байдена в вопросе пандемии упало на 10% и составляет 54%. В июне было 64%. При этом около 47% одобряют действия Байдена в вопросах экономики, 39% — в вопросах преступности и 35% — в вопросах иммиграции.

Американские интернет-пользователи обсудили данные опроса под соответствующей публикацией.

«Меня не волнует, был кто-то вакцинирован или нет. Это личное решение, и я уважаю обе стороны. Тем не менее я не несу ответственности за безопасность других людей. Они полностью отвечают за последствия своих решений», — пишет pir8fan091.

«Я нахожу интересным тот факт, что в целом все партии, включая независимых, поддерживают принудительную вакцинацию», — отмечает houndd.

«Люди иррациональны. Когда они боятся, они не мыслят рационально. Имеет ли это смысл: «Вакцинированные избиратели почти в два раза чаще, чем невакцинированные, «очень» обеспокоены распространением коронавируса». Если вы вакцинированы, должны ли вы быть «очень» обеспокоены распространением гриппа? Нет никаких научных данных о том, что маски помогают контролировать распространение этого или любого другого вируса. ЭТО ПЛАЦЕБО!!! Большинство людей, заразившихся вирусом, носили маски, когда заразились. Почему мы принимаем это? Потому что люди боятся и не мыслят ясно», — считает Power_Is_Work_Over_Time.

«Безопасность > Свобода. а) ограничения скорости б) законы о защите детей в) обязательное образование г) зоны, где запрещено ношение оружия, например на самолетах или круизных лайнерах д) минимальный возраст для употребления алкоголя, азартных игр или курения е) словесные угрозы являются незаконными ё) законы, запрещающие такие вещи, как непристойное обнажение и т.д. ж) необходима лицензия на медицинскую практику. з) и т.д. И всё же консерваторы кричат и плачут по поводу масок», — негодует truthisracist.

«Свобода. Выбирать, какой информации верить в вопросе безопасности. Это администрация пытается навязать вакцину, которая не подтверждена наукой. Мне всё равно, что кто говорит — мы должны быть свободны слышать любую информацию. Эта администрация подвергает цензуре то, что они хотят, чтобы мы услышали, утверждая, что это безопасно. Это чушь. Наука не поддерживает ни эту вакцину, ни маски. Зачем что-то цензурировать, если есть факты? Почему демократы так хотят, чтобы их контролировала диктатура?» — спрашивает 2nda.

«Демократы готовятся к крупнейшей в истории фальсификации выборов по почте в 2022 году. Планы уже в действии. Зараженных вирусом ковида нелегальных иммигрантов специально развозят по всей стране, чтобы распространить вирус. Демократы снова заблокируют Америку. Злобных демократов не волнует смертность американцев. Демократам важны только голоса избирателей, чтобы они могли продолжать принимать огромные законопроекты о расходах, перенаправлять расходы своим приближенным с подставными компаниями и наслаждаться откатами в своих роскошных огороженных особняках с частной охраной, в то время как мы должны сами о себе заботиться», — рассказывает brownie250292.

«Вы имеете полное право отказаться от вакцины и заболеть ковидом. Вы не имеете права заражать окружающих», — пишет AdirondackMama.

«Эта администрация ведет себя так, будто может уничтожить вирус. У меня есть для них новости. Этого не случится. Если вакцинированные в безопасности, получая COVID с легкими симптомами, почему они настаивают на принудительной вакцинации других. Риторика», — подчеркивает ScoutsHonor.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость предоставлять университетам документы о прохождении вакцинации от коронавируса вынудила многих американских студентов подделывать справки.