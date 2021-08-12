Школьный совет американского штата Северная Вирджиния вечером 11 августа утвердил новую политику, расширяющую права учащихся-транссексуалов, проголосовав со счетом 7 против 2. Итоги голосования, длящегося много часов из-за дебатов и внесения незначительных поправок, были восприняты как победа сторонников ЛГБТ-сообщества.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода. США

Совет отметил, что реформа 8040 произведена в связи с необходимостью обеспечить безопасность в школе.

Отныне учителя будут обязаны использовать предпочитаемые учениками местоимения, а трансгендеры смогут участвовать в спортивных и других мероприятиях. Учащимся-трансгендерам также будут открыт доступ в школьные учреждения, которые соответствуют их «последовательно утверждаемой гендерной идентичности». Однако один из членов школьного совета, Джефф Морс, осудил новые правила. «Эта политика не нужна. Эта политика не решает тех проблем, которые она призвана решить. Наши учителя, администраторы и консультанты хорошо обучены выявлять проблемы и оказывать эмоциональную поддержку ученикам. Эта политика заставила нас переключить внимание с образования, и я не буду ее поддерживать», — сказал Морс. После его комментариев Ян Сероткин, другой член совета, призвал Морса выступить перед «большим количеством наших геев и трансгендеров». «Вы, кажется, намекаете, что издевательства или дискриминация в отношении учащихся ЛГБТК в LCPS остались в прошлом и не происходят сегодня, — сказал Сероткин. — Если вы так считаете, я бы посоветовал вам поговорить с большим количеством наших геев и трансгендеров». Напомним, что голосование прошло через несколько месяцев после громкого заявления учителя физкультуры Таннера Кросса, осудившего ЛГБТ-реформы в школах. Он отказался принимать, что «биологический мальчик может быть девочкой и наоборот, потому что это противоречит моей религии. Это ложь ребенку, это насилие над ребенком и это грех против нашего Бога».

За этим последовало его отстранение, которое подлило масла в огонь и так жарких дебатов по поводу свободы слова и идентичности. На этом фоне к школе, где 11 августа проходило голосование, пришли протестующие, выкрикивая громкие лозунги. Из-за этого членам совета пришлось даже перенести встречу, а один из жителей был задержан полицейскими, при этом во время задержания мужчина пострадал.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News.

Defense.gov Американские школьники

«Хорошо… я предпочитаю местоимение «милорд», и вы будете обращаться ко мне так», — доводит до абсурда ситуацию Harve.

«Грядет расплата, но не та, которую ожидают либералы. Эта страна отказалась от Бога. Не удивляйтесь, если Бог оставит нас», — пишет privatizeeverything754.

«Что, черт возьми, такое «гендерно-экспансивный»? Запутались? Рассматриваете что-то другое? Я не могу уследить за всеми этими ЛГБТПСЖУВФ», — отмечает 2ndgenUSA.

«Выгоните этих членов школьного совета и замените их здравомыслящими людьми, а не маленькими помощниками Сатаны», —просит Wormwoodisinyourfuture.

«Я была на конференции, где у них были кнопки с «предпочитаемыми местоимениями». Я искала ту, на которой было написано: «Мои предпочитаемые местоимения очевидны», — шутит mikekdba832.

«Раньше нормальные люди делали нормальные вещи и ладили с нормальными людьми. Теперь у вас есть чудаки, которые делают странные вещи, пытаясь заставить нормальных людей тоже стать чудаками. К сожалению, это работает здесь, в Вашингтоне», — переживает TruthHurts187.

«Юг очень прогрессивен. У нас уже как 200 лет есть вполне пригодное гендерно нейтральное местоимение «эй ты», — иронизирует ColonialFerret.

«Никто не может по-настоящему понять левых политиков, не осознав, что их цель — добиться собственного превосходства, сколько бы они ни говорили о том, что собираются сделать для помощи другим», — цитирует Томаса Соуэлла пользователь под ником jimbob30135.

«Если США продолжат идти по этому пути, мы не узнаем их через 10 лет (а может, и быстрее)», — предупреждает ZealForUSA.

«Падение Империи», Томас Коул, 1837 год

«Чтобы положить конец этому безумию, достаточно, чтобы один психованный старшеклассник изнасиловал или ранил ученицу в женской комнате отдыха или раздевалке», — считает rmm711.

«Просто начните их нумеровать. «Вещь №1», «Вещь №2» и т. д., выйдите к доске», — предлагает righteouscarrot.

«Издевательства случаются с представителями всех рас, полов и возрастов в средних и старших классах школы. Если трансгендеры и геи уверены в себе, они пройдут через это, как и любая другая группа. Сообщайте об этом и обращайтесь за помощью, но перестаньте носить свои эмоции и чувства на рукавах. Учителя и администраторы — просто левые идеологи, вмешивающиеся туда, где им не место. Они только усугубят ситуацию, а не исправят ее. Родители никогда не должны поддаваться этому. Школа должна придерживаться того, чего от нее ждут: хорошего образования и академических знаний», — объясняет DOGG4America.

«Весь школьный совет должен быть немедленно заменен», — пишет takie.

«Если вы можете себе это позволить, родители, заберите своих детей из этих дурацких школ», — просит hatehipocracy.

«Это было предрешено. Совет директоров не заинтересован в том, чтобы слушать или привлекать общественность. Решение было принято уже давно, чему способствовал новый закон Вирджинии. Я выражаю уважение Джеффу Морсу и Джону Битти (голосовавшим против) за их позицию. Борьба только начинается», — считает toiletduck.

«История неоднократно показывала, что когда какой-либо институт получает слишком много власти, он немедленно переориентирует свою цель с конкуренции за интересы тех, кому он служит, на то, чтобы вместо этого направить все свои усилия на сохранение власти и контроля, диктовать и навязывать идеологию, искусственно созданную «для народа», вместо интересов, определяемых «народом» через конкурентный свободный рынок», — отмечает Eric999.

«Это не приведет ни к чему, кроме как к еще большему расколу в их сообществе, а по мере его распространения — к еще большему расколу в США. Представьте себе, если бы такая власть была предоставлена психическому и физическому здоровью? Вот это было бы то, что мы все могли бы поддержать, и это пошло бы на пользу всему обществу», — указывает boliusa.

«Либералы не слушают, чтобы понять, они слушают, чтобы ответить», — подчеркивает botfencepost.

Giuseppe Milo Гей-парад

«Они так часто ссылаются на то, что это отвечает потребностям всех учащихся. Нет, это не так. Это ставит горстку студентов выше огромного большинства других студентов и попирает их права на равенство в спорте, религиозные и биологические убеждения и т. д. Вы можете терпимо и вежливо относиться к людям, идентифицирующим себя как трансгендеры, но не ставьте их выше большинства, чтобы удовлетворить их личный выбор идентифицировать себя как нечто отличное от их биологического пола», — просит bdub67011. «Они ссылаются на необходимость быть «принятым», чувствовать себя «в безопасности» и «защищенным». Нет более надежного, принятого, безопасного чувства, чем осознание того, что я создан Богом, который любит меня и сделал меня именно таким, каким я должен быть — цвет кожи, волос, глаз, пол, рост, инвалидность — я такой, какой я есть, потому что любящий Бог сделал меня таким. Вы хотите, чтобы студенты чувствовали себя любимыми и принятыми, в безопасности и защищенности? Хватит говорить им, что они живут неправильной жизнью в неправильном теле!» — призывает sjstech.

«Как учитель, я советую вам начать голосовать ногами. Школьные советы реагируют только на доллары, которые исчезают, когда ваш ученик покидает район и переходит в другое место. Такая политика вредит всем детям, потому что она отвлекает от образования всех, когда все сосредоточены только на драме по поводу пола и местоимений в классе. В долгосрочной перспективе все это приведет к потере великих педагогов. Профсоюз не говорит от имени всех учителей, и многие из нас никогда не соглашались ни с одной из этих политик, но вынуждены подчиняться или остаться без работы. Мне приходится платить более 1000 долларов в год на профсоюзные взносы, и я ненавижу, что деньги приносят такой результат», — рассказывает Northencat.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор штата Арканзас республиканец Аса Хатчинсон подписал 25 марта законопроект, запрещающий спортсменам-трансгендерам участвовать в женских школьных спортивных мероприятиях.

На сегодняшний день подобные инициативы, выдвинутые членами Республиканской партии, рассматриваются в законодательных собраниях почти 20 штатов.