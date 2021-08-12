Украинский институт национальной памяти (УИНП) требует демонтировать советскую символику с фасада железнодорожного вокзала города-героя Одессы. Речь идет об ордене Ленина и «около сотни серпов и молотов». Об этом говорится в письме УИНП, сообщает одесское издание «Таймер». В УИНП также озабочены серпами и молотами и мемориальными досками на железнодорожных вокзалах Харькова и Полтавы.

Рубинштейн Давид Исакович. Одесса. 1932

«Надеемся, что АО «Укрзализныця» наконец выполнит нормы закона и пассажиры крупных украинских городов наконец не будут видеть символику «оккупантов» и «организаторов» голодомора», — говорится в письме.

Требование Украинского института национальной памяти относительно одесского железнодорожного вокзала обсудили в социальной сети Facebook читатели изданий Odessa.net.ua и «Таймер». Многих комментирующих возмутило требование УИНП.

«Тогда и само здание вокзала уберите и постройте новый! Ведь старый вокзал при Союзе построили. Если декоммунизировать, так все, а не выборочно!» — написала Татьяна К.

«Самолеты, поезда, автотранспорт, который еле дышит и разваливается на ходу, тоже при Советском Союзе построены. Дороги все построены, столбы с электролиниями не мешают? Чем они могут гордиться? Что построили они? Уже до Одессы добрались», — возмутилась Валентина Г.

Nata Naval Железнодорожный вокзал Одесса-Главная

«Может снести этот институт беспамятства, и всё станет на свои места», — призвал Volodymyr R.

«До каких пор это будет продолжаться? То наш гимн Одессы не подходит, теперь символика! Их надо декоммунизировать…» — написала Татьяна П.

«Кто строил, того и символика! А эти… ничего, кроме своих вилл, не построили. Только распродают и рушат все наследие советского времени… Сделайте покрытие над ж/д вокзалом, как в Европе, над всем перроном — от солнца, от дождя, снега и ветра!!! Слабо?..» — отреагировала Наталия Б.

«Как же они надоели со своими сносами и переименованиями!» — пишет Валентина М.

«А одесситов они спросили, хотим ли мы этого или как?» — задалась вопросом Лариса Р.

«Уймитесь уже, безродные и беспамятные…» — отреагировал Борис Р.

«Так может и само здание снесем к какой-то матери?! Да и полгорода — тоже. Как минимум то, шо «коммуняки», так сказать, строили», — написала Ольга К.

«Надо и здание развалить. Его построили при советской власти», — добавил Александр И.

Одесса после освобождения. 1944 год

«Не трогайте Одессу, оставьте в покое! Сколько можно издеваться? То жгли нас, то хотели памятник Екатерине (императрице Екатерине II — М. Р.) снести. Терпим. Но придет этому конец. Отстаньте», — призвала Наталья Р.

«А какую символику повесят? Фашистский крест или вилы?» — задался вопросом Жека К.

«Одесса — это город-герой! И все награды это тружеников города-героя!!! И надо спрашивать только у тружеников, заработавших их!!! Отстаньте от Одессы!!!» — написала Наташа С.

«Ломать у них хорошо получается, а как что-то построить, то обе левые… Да и живём все в шоколаде, что уже просто заняться нечем. Жалко только, что не в том шоколаде, котором хотелось бы», — добавил Юра Ч.

«УИНП может идти лесом, здание строили при Советах, и советские награды города должны оставаться на своих местах. Это история», — подытожил Сергей Р.

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