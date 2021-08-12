



Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Когда лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью радио «Комсомольская правда» затронул некоторые аспекты российско-азербайджанских отношений, сразу возникло несколько вопросов. Но сначала о том, что именно говорил Жириновский. По его мнению, чтобы избежать конфликтов в Закавказье, России необходимо «вернуться» на южные границы СССР, и «Южный Кавказ — это зона влияния России». Жириновский заявил, что президента Азербайджана Ильхама Алиева нужно вызвать «на ковер», что «могло бы помочь избежать гибели российских солдат в Нагорном Карабахе, а лично Алиеву нужно сказать: «Ильхам, у тебя будет территория, которую тебе хочется, но ни на одного русского солдата никто не имеет права даже посмотреть косо».

Возможно, Жириновский выступил несколько грубовато, но он в целом правильно уловил определенную специфику во взаимоотношениях между Москвой и Баку. Однако возникал вопрос, почему именно сейчас лидер ЛДПР решил обратить внимание на эту проблему. Все рассуждения некоторых российских политологов о том, что он якобы «привлекает внимание через конфликт с представителями других национальностей с целью набрать очки в предвыборной кампании», не выдерживают элементарной критики. Выступление Жириновского было мотивировано тем, что министерство обороны Азербайджана опубликовало заявление, в котором резко высказалось не только об Армении, но и в адрес российских миротворцев. Баку выступает с требованием, чтобы Москва осуществила вывод остатков вооруженных сил Армении с территории Нагорного Карабаха, которая «входит в зону ответственности российских миротворцев». Действительно, в заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана 9 ноября 2020 года содержится пункт о том, что «миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил». Между тем армянская сторона настаивает на применении другого пункта — первого. В нем говорится, что после полного прекращения огня в ночь на 10 ноября «Азербайджанская Республика и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях».

Mil.ru Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в декабре 2020 года, говорил, что «стороны останавливаются на тех позициях, где их застало подписание трехстороннего заявления». Но дальше события стали развиваться по неожиданному сценарию. Появился комик Идрак Мирзализаде, позволивший себе неприемлемые шутки на межнациональной почве. За ним отличился отставной азербайджанский дипломат Исфандияр Вагабзаде, выступивший с оскорбительными заявлениями в адрес Жириновского, России и российского народа. Внешне все это стало создавать ощущение инициированной определенными силами русофобский кампании в Азербайджане с попытками переброса ее на российскую площадку. В этой связи появились версии, согласно которым якобы «создается своего рода идеологический занавес для более серьезных провокаций на Южном Кавказе на фоне возрастающей напряженности между Баку и Ереваном» и что предпринимается попытка сорвать заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией, гарантом которого должна выступить Россия.

И тут мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. Дело в том, что в Азербайджане и в Армении существовали и существуют русофобские силы, но ориентированы они по-разному. Только за последние годы в различных азербайджанских СМИ с молчаливого согласия властей были опубликованы сотни антироссийских статей. Такое же происходит и в Армении. Поэтому не стоит удивляться тому, что на определенном этапе позиции и цели азербайджанских и армянских националистов начинают смыкаться. Так, в Ереване недовольны существующим военно-политическим тактическим альянсом Россия —Турция — Азербайджан, который появился в ходе второй карабахской войны. В свою очередь Баку раздражен тем, что ему не удается на данном этапе использовать в своих интересах ресурс России, в частности фактор пребывания в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Баку предпочел бы, чтобы Москва вышла из Минской группы ОБСЕ, в формате которой предстоит большая и острая дипломатическая дуэль за статус Нагорного Карабаха. Поэтому негласно политические отношения Баку и Москвы переживают период очередной турбулентности.

President.az Ильхам Алиев

Ответственность за ухудшение отношений несет исключительно Азербайджан, срывающий своими действиями переговорный процесс в формате мирного соглашения от 9 ноября 2020 года и пытающийся по-своему трактовать смысл, который Россия вкладывает в понятие «стратегическое партнерство». Вместе с тем существует одна важная особенность. Дело в том, что русофобский тренд как со стороны Азербайджана, так и Армении осуществляется где-то на третьем или четвертом уровне и носит зондажный характер. К этому разряду мы относим и заявление Жириновского в интервью радио «Комсомольская правда». Его цель — определить, насколько Баку готов к развороту в сторону от Москвы. И последовала определенная реакция. Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков осудил экс-посла Вагабзаде, указав, что тот в Баку «никто» и «его заявления для властей не имеют никакого значения». С соответствующими заявлениями выступили представители азербайджанской общественности, в частности, народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, известный пианист и композитор Фархад Бадалбейли, которые специально подчеркивают, что «между двумя странами есть взаимопонимание на самом высоком уровне, отношения между главами наших государств дружественные и вполне адекватные».

Так-то оно так, но правдой являются и поспешные алогичные действия Азербайджана в регионе в так называемый постконфликтный период. Они в целом призваны выявить фактор интересов России в Закавказье, которые могут не соответствовать как азербайджанским, так и армянским представлениям. Пока же Москва предпочитает роль медиатора — страны, находящейся сверху, а не участника конфликта. Но как долго ей удастся сохранять такую позицию, никто не знает. Армянам почему-то представляется, что Россия обязательно должна воевать с тюркскими народами, а ОДКБ — это тот инструмент, который поможет заставить Москву это делать. Азербайджанцам, наоборот, думается, что Россия должна «играть» только на их стороне. Что же касается Москвы, то она не позволяет как Еревану, так и Баку крутить собой. Отсюда и рецидивы русофобии с двух сторон. Опасность в том, что этим могут воспользоваться заинтересованные в нагнетании русофобских страстей некоторые внешние силы. Пока они раскачивают лодку, разогревая межнациональную рознь. Но что будет дальше?