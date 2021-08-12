На прошлой неделе Владимир Путин посетил охваченную пожарами Челябинскую область. Президент осмотрел очаги возгорания во время облёта территории на вертолёте, затем провёл совещание по противопожарным мерам с представителями правительства и губернаторского корпуса. Вторая половина лета уже не первый год становится в России временем крупных лесных пожаров, от которых главным образом страдают регионы Сибири и Севера. Эксперты считают, что это не случайно.

Aviales.ru
Десантники-пожарные

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Нарастающий масштаб якутских пожаров вынудил президента делегировать в регион главу МЧС Зиничева. Эксперты говорят, что ситуация ухудшается и требует более решительных и активных действий.

Дым якутских пожаров может спровоцировать международный скандал

Наиболее сложная обстановка сложилась в Якутии, где пожарами охвачено более 1,5 млн га. Федеральный центр уже отправил в эту республику самолёт Ил-76 со спасателями на борту и два самолёта-амфибии Бе-200, специально предназначенных для тушения пожаров. Однако ситуация продолжает оставаться тяжёлой. Немногим лучше она и в соседних регионах. В Красноярске продлён режим «чёрного неба», который вводится при неблагоприятных метеоусловиях, вызванных задымлением. На 11 августа этот город занимает первое место в мировом рейтинге неблагополучных городов по загрязнению воздуха и атмосферы, согласно данным проекта IQAir от компании AirVisual. Дым лесных пожаров не только угрожает многим населённым пунктам, но и срывает график авиасообщений. Десятки рейсов были задержаны в последние дни в Якутске, Красноярске, Новосибирске, Иркутске и других городах.

Kremlin.ru
Владимир Путин с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и главой МЧС Евгением Зиничевым (слева направо) во время облёта районов Челябинской области, пострадавших от пожаров

Но пожарами охвачена не только Сибирь. На прошлой неделе президент мог лично убедиться, что страдает и Южный Урал. В Челябинской области ситуация остаётся сложной уже более месяца. В июле сгорели более 70 домов в посёлках Джабык и Запасное. Жалуются на смог и жители областного центра. Однако эксперты уверены, что нельзя объяснять всё только следствием лесных пожаров.

«На прошлой неделе Путин посещает Челябинскую область, летает на вертолете над выгоревшими деревнями. И вот сегодня воздух в южноуральской столице, по заверениям жителей, диковинным образом превращается в густой сладковатый смог. Местные безошибочно буквально носом и на глаз определяют «природу» явления — промышленные выбросы с металлургических предприятий. Но что бы вы думали? Замминистра экологии региона заявляет: причина смога в якутских пожарах. Логично! И плевать, что заместитель начальника челябинского Гидрометцентра тут же дает интервью, в котором говорит, что ветер сейчас дует с северо-запада, а это вообще в другой стороне. Понимаете? Лесные пожары банально выгодны ряду недобросовестных, нечистоплотных, неграмотных, но наделенных полномочиями мерзавцев».
Алина Жестовская, политолог

«Этой проблемой наша команда занимается еще с 2019 года. Мы много консультировались с профильными специалистами, выезжали на места пожаров, я до сих пор помню расписание авиарейсов на Красноярск как таблицу умножения. Там у меня состоялся любопытный диалог с бывшим министром лесного хозяйства. Так вот, он посоветовал наложить карту лесных пожаров на карту вырубок. Результат данного исследования, полагаю, для всех очевиден?» — задаётся риторическим вопросом Жестовская.

Kremlin.ru
Совещание о ситуации с паводками и пожарами в регионах. 6 августа 2021 года, Магнитогорск

Вопросы к эффективности борьбы с лесными пожарами в регионах возникли и у Владимира Путина. Неслучайно одним из главных вопросов состоявшегося во время его поездки в Магнитогорск совещания стал вопрос об увеличении финансирования природоохранных мероприятий, в том числе в сегменте лесоохраны. Однако опыт показывает, что дело не только в финансировании. Ситуация в соседних регионах порой разительно отличается. Соседняя с Челябинской областью Башкирия тоже страдает от лесных пожаров, но масштабы распространения и последствия несопоставимы. В том числе потому, что руководство региона приняло ряд превентивных мер, которые помогли контролировать ситуацию. К тушению пожаров привлекаются не только волонтёры, но и крупнейшие промышленные предприятия региона, на базе которых сформированы механизированные бригады тяжёлой гусеничной техники. Они проводят опашку лесов и создают минерализованные полосы. Своевременная реакция позволила локализовать большинство возгораний. Удалось справиться с большинством лесных пожаров и в Карелии, где этим летом было зафиксировано 298 лесных возгораний. Оперативные действия помогли решить вопрос в Тюменской области, где также в последнее время новых пожаров не фиксируется, но здесь на помощь приходит и дождливая погода.

Тем не менее дым лесных пожаров в Якутии может затронуть не только российские регионы, но и спровоцировать международный скандал, полагают эксперты.

«Безусловно, в центре внимания сейчас находится Якутия. Дым пожаров из этой республики ушел уже и на Урал, и на Север. Думаю, что вскоре большой скандал будет в этой связи и на международном уровне. Поскольку уже экологами сказано о том, что такие масштабные возгорания катастрофическим образом негативно скажутся на климате планеты в целом. По мере того, что климат в последние десять-двадцать лет существенно изменяется и времена года сейчас не перестают удивлять своими «сюрпризами» (от аномальной жары до наводнений в странах и городах, где такого быть не должно), внимание к экологии, а также к профилактике и адекватной ликвидации природных ЧС должно расти».
Екатерина Колесникова, политолог, директор ЭАЦ «Северо-Запад»

"Традиционно природные катастрофы в России происходят на территориях Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Здесь речь идет не только про пожары, но и наводнения, и паводки, и заносы снегом, и даже про техногенные катастрофы. Но президент неоднократно, в том числе этой весной, предупреждал о том, что к подобным ЧП должен быть готов абсолютно любой регион, а также власти должны заранее готовить мобилизационный резерв для подобных ситуаций», — считает Екатерина Колесникова.

Mchs.gov.ru
Глава МЧС Евгений Зиничев облетает район лесных пожаров в Якутии

За кого пойдут голосовать пострадавшие от пожаров?

Лесные пожары в российских регионах вновь актуализировали вопрос об эффективности экологической политики и способности властей своевременно реагировать на острые проблемы, связанные как с природными катастрофами, так и с конфликтами, в основе которых лежит человеческая деятельность. В последние годы федеральный центр уже столкнулся с рядом случаев, когда неумелые действия региональной власти приводили к социально-политической напряжённости. Это и Шиес в Архангельской области, и Коми, Куштау в Башкирии, «мусорные войны» в целом ряде регионов центральной России. И если, например, в Башкирии из ошибок были сделаны выводы — сегодня власть активно привлекает бывших экоактивистов к тушению пожаров — то вопрос об эффективности управления в некоторых других субъектах остаётся открытым. Между тем эксперты считают, что ответственность в любом случае ляжет на губернаторов, хотя это и не всегда справедливо.

Екатерина Колесникова отмечает, что в регионах, где сейчас бушуют пожары, нарастает социальное напряжение, а самое главное — страх за свои жизни и недоверие жителей к власти.

«Самостоятельно справиться с этим всем простые люди не в состоянии. И тогда назревают закономерные вопросы: «А кто нас защитит? А зачем нам такая власть? А почему снова мы страдаем? А кто нас прокормит, если сейчас пожары уничтожат все поля и леса?» Поэтому, конечно, любые подобные природные и техногенные катастрофы в регионах наносят большой удар по репутации как властей субъектов, так и федеральных ведомств, что бросает тень и на президента.
Стандартная, к сожалению, для многих регионов России ситуация: весной тонем, а летом горим. И она повторяется из года в год. Есть ли панацея от этой «болезни»? На этот вопрос хотелось бы услышать ответ от предстателей специальных ведомств, которые осуществляют профилактику в конкретных регионах. Говорить о том, что в пожарах или наводнениях виноваты только лишь губернаторы, не приходится. Но ответственными в любом случае будут они — как в глазах жителей, так и на «ковре» перед президентом».
Екатерина Колесникова
Gov.karelia.ru
Лесные пожары в Карелии

Ситуация для власти усугубляется тем, что уже через месяц состоятся выборы в Государственную думу, а в некоторых регионах и выборы губернатора или местного парламента. Так, выбирать главу региона будут в Хабаровском крае (в результате паводка отрезаны от «большой земли» города Софийск и Шахтинск, ожидается дальнейший подъём уровня рек) и Мордовии (никак не могут справиться с пожаром в природном заповеднике). В целом ряде субъектов, пострадавших от лесных пожаров (Карелия, Камчатский край, Амурская область и другие), будут проходить выборы в законодательные органы.

Алина Жестовская напоминает:

«В 2019 году в лесных регионах проходит пафосный форум, где обсуждается стратегия борьбы со «стихией». В перечне площадок — Якутск, Сыктывкар, Москва. Несколько месяцев длится программа, и вроде вопрос решен. Сегодня на дворе 2021 год — субъекты полыхают, в огне гибнут целые населенные пункты. Мы тучи для салютов гоняем по стране, мосты строим, потоки северные, а потушить горящий лес не можем? Или не хотим? И это очередное направление, которое стоит власти остатков электорального рейтинга. За кого пойдет голосовать человек, у которого «хата сгорела»? И вот здесь нужно учитывать, что мотивация проявить активность и реализовать свое избирательное право у такого гражданина резко возрастет. Потому что от бессилия люди склонны к публичной демонстрации своего отчаяния».

До выборов остаётся чуть больше месяца. Сумеет ли власть доказать, что она способна эффективно реагировать на возникающие природные катаклизмы? Если этого не произойдёт, то в целом ряде регионов «Единая Россия» может не досчитаться голосов избирателей.