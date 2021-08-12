За кого пойдёт голосовать человек, у которого «хата сгорела»?
На прошлой неделе Владимир Путин посетил охваченную пожарами Челябинскую область. Президент осмотрел очаги возгорания во время облёта территории на вертолёте, затем провёл совещание по противопожарным мерам с представителями правительства и губернаторского корпуса. Вторая половина лета уже не первый год становится в России временем крупных лесных пожаров, от которых главным образом страдают регионы Сибири и Севера. Эксперты считают, что это не случайно.
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Нарастающий масштаб якутских пожаров вынудил президента делегировать в регион главу МЧС Зиничева. Эксперты говорят, что ситуация ухудшается и требует более решительных и активных действий.
Дым якутских пожаров может спровоцировать международный скандал
Наиболее сложная обстановка сложилась в Якутии, где пожарами охвачено более 1,5 млн га. Федеральный центр уже отправил в эту республику самолёт Ил-76 со спасателями на борту и два самолёта-амфибии Бе-200, специально предназначенных для тушения пожаров. Однако ситуация продолжает оставаться тяжёлой. Немногим лучше она и в соседних регионах. В Красноярске продлён режим «чёрного неба», который вводится при неблагоприятных метеоусловиях, вызванных задымлением. На 11 августа этот город занимает первое место в мировом рейтинге неблагополучных городов по загрязнению воздуха и атмосферы, согласно данным проекта IQAir от компании AirVisual. Дым лесных пожаров не только угрожает многим населённым пунктам, но и срывает график авиасообщений. Десятки рейсов были задержаны в последние дни в Якутске, Красноярске, Новосибирске, Иркутске и других городах.
Но пожарами охвачена не только Сибирь. На прошлой неделе президент мог лично убедиться, что страдает и Южный Урал. В Челябинской области ситуация остаётся сложной уже более месяца. В июле сгорели более 70 домов в посёлках Джабык и Запасное. Жалуются на смог и жители областного центра. Однако эксперты уверены, что нельзя объяснять всё только следствием лесных пожаров.
«Этой проблемой наша команда занимается еще с 2019 года. Мы много консультировались с профильными специалистами, выезжали на места пожаров, я до сих пор помню расписание авиарейсов на Красноярск как таблицу умножения. Там у меня состоялся любопытный диалог с бывшим министром лесного хозяйства. Так вот, он посоветовал наложить карту лесных пожаров на карту вырубок. Результат данного исследования, полагаю, для всех очевиден?» — задаётся риторическим вопросом Жестовская.
Вопросы к эффективности борьбы с лесными пожарами в регионах возникли и у Владимира Путина. Неслучайно одним из главных вопросов состоявшегося во время его поездки в Магнитогорск совещания стал вопрос об увеличении финансирования природоохранных мероприятий, в том числе в сегменте лесоохраны. Однако опыт показывает, что дело не только в финансировании. Ситуация в соседних регионах порой разительно отличается. Соседняя с Челябинской областью Башкирия тоже страдает от лесных пожаров, но масштабы распространения и последствия несопоставимы. В том числе потому, что руководство региона приняло ряд превентивных мер, которые помогли контролировать ситуацию. К тушению пожаров привлекаются не только волонтёры, но и крупнейшие промышленные предприятия региона, на базе которых сформированы механизированные бригады тяжёлой гусеничной техники. Они проводят опашку лесов и создают минерализованные полосы. Своевременная реакция позволила локализовать большинство возгораний. Удалось справиться с большинством лесных пожаров и в Карелии, где этим летом было зафиксировано 298 лесных возгораний. Оперативные действия помогли решить вопрос в Тюменской области, где также в последнее время новых пожаров не фиксируется, но здесь на помощь приходит и дождливая погода.
Тем не менее дым лесных пожаров в Якутии может затронуть не только российские регионы, но и спровоцировать международный скандал, полагают эксперты.
"Традиционно природные катастрофы в России происходят на территориях Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Здесь речь идет не только про пожары, но и наводнения, и паводки, и заносы снегом, и даже про техногенные катастрофы. Но президент неоднократно, в том числе этой весной, предупреждал о том, что к подобным ЧП должен быть готов абсолютно любой регион, а также власти должны заранее готовить мобилизационный резерв для подобных ситуаций», — считает Екатерина Колесникова.
За кого пойдут голосовать пострадавшие от пожаров?
Лесные пожары в российских регионах вновь актуализировали вопрос об эффективности экологической политики и способности властей своевременно реагировать на острые проблемы, связанные как с природными катастрофами, так и с конфликтами, в основе которых лежит человеческая деятельность. В последние годы федеральный центр уже столкнулся с рядом случаев, когда неумелые действия региональной власти приводили к социально-политической напряжённости. Это и Шиес в Архангельской области, и Коми, Куштау в Башкирии, «мусорные войны» в целом ряде регионов центральной России. И если, например, в Башкирии из ошибок были сделаны выводы — сегодня власть активно привлекает бывших экоактивистов к тушению пожаров — то вопрос об эффективности управления в некоторых других субъектах остаётся открытым. Между тем эксперты считают, что ответственность в любом случае ляжет на губернаторов, хотя это и не всегда справедливо.
Екатерина Колесникова отмечает, что в регионах, где сейчас бушуют пожары, нарастает социальное напряжение, а самое главное — страх за свои жизни и недоверие жителей к власти.
Ситуация для власти усугубляется тем, что уже через месяц состоятся выборы в Государственную думу, а в некоторых регионах и выборы губернатора или местного парламента. Так, выбирать главу региона будут в Хабаровском крае (в результате паводка отрезаны от «большой земли» города Софийск и Шахтинск, ожидается дальнейший подъём уровня рек) и Мордовии (никак не могут справиться с пожаром в природном заповеднике). В целом ряде субъектов, пострадавших от лесных пожаров (Карелия, Камчатский край, Амурская область и другие), будут проходить выборы в законодательные органы.
Алина Жестовская напоминает:
До выборов остаётся чуть больше месяца. Сумеет ли власть доказать, что она способна эффективно реагировать на возникающие природные катаклизмы? Если этого не произойдёт, то в целом ряде регионов «Единая Россия» может не досчитаться голосов избирателей.