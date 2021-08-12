На прошлой неделе Владимир Путин посетил охваченную пожарами Челябинскую область. Президент осмотрел очаги возгорания во время облёта территории на вертолёте, затем провёл совещание по противопожарным мерам с представителями правительства и губернаторского корпуса. Вторая половина лета уже не первый год становится в России временем крупных лесных пожаров, от которых главным образом страдают регионы Сибири и Севера. Эксперты считают, что это не случайно.

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Нарастающий масштаб якутских пожаров вынудил президента делегировать в регион главу МЧС Зиничева. Эксперты говорят, что ситуация ухудшается и требует более решительных и активных действий.

Дым якутских пожаров может спровоцировать международный скандал

Наиболее сложная обстановка сложилась в Якутии, где пожарами охвачено более 1,5 млн га. Федеральный центр уже отправил в эту республику самолёт Ил-76 со спасателями на борту и два самолёта-амфибии Бе-200, специально предназначенных для тушения пожаров. Однако ситуация продолжает оставаться тяжёлой. Немногим лучше она и в соседних регионах. В Красноярске продлён режим «чёрного неба», который вводится при неблагоприятных метеоусловиях, вызванных задымлением. На 11 августа этот город занимает первое место в мировом рейтинге неблагополучных городов по загрязнению воздуха и атмосферы, согласно данным проекта IQAir от компании AirVisual. Дым лесных пожаров не только угрожает многим населённым пунктам, но и срывает график авиасообщений. Десятки рейсов были задержаны в последние дни в Якутске, Красноярске, Новосибирске, Иркутске и других городах.

Но пожарами охвачена не только Сибирь. На прошлой неделе президент мог лично убедиться, что страдает и Южный Урал. В Челябинской области ситуация остаётся сложной уже более месяца. В июле сгорели более 70 домов в посёлках Джабык и Запасное. Жалуются на смог и жители областного центра. Однако эксперты уверены, что нельзя объяснять всё только следствием лесных пожаров.

Алина Жестовская, политолог

«На прошлой неделе Путин посещает Челябинскую область, летает на вертолете над выгоревшими деревнями. И вот сегодня воздух в южноуральской столице, по заверениям жителей, диковинным образом превращается в густой сладковатый смог. Местные безошибочно буквально носом и на глаз определяют «природу» явления — промышленные выбросы с металлургических предприятий. Но что бы вы думали? Замминистра экологии региона заявляет: причина смога в якутских пожарах. Логично! И плевать, что заместитель начальника челябинского Гидрометцентра тут же дает интервью, в котором говорит, что ветер сейчас дует с северо-запада, а это вообще в другой стороне. Понимаете? Лесные пожары банально выгодны ряду недобросовестных, нечистоплотных, неграмотных, но наделенных полномочиями мерзавцев».

«Этой проблемой наша команда занимается еще с 2019 года. Мы много консультировались с профильными специалистами, выезжали на места пожаров, я до сих пор помню расписание авиарейсов на Красноярск как таблицу умножения. Там у меня состоялся любопытный диалог с бывшим министром лесного хозяйства. Так вот, он посоветовал наложить карту лесных пожаров на карту вырубок. Результат данного исследования, полагаю, для всех очевиден?» — задаётся риторическим вопросом Жестовская.

Kremlin.ru Совещание о ситуации с паводками и пожарами в регионах. 6 августа 2021 года, Магнитогорск

Вопросы к эффективности борьбы с лесными пожарами в регионах возникли и у Владимира Путина. Неслучайно одним из главных вопросов состоявшегося во время его поездки в Магнитогорск совещания стал вопрос об увеличении финансирования природоохранных мероприятий, в том числе в сегменте лесоохраны. Однако опыт показывает, что дело не только в финансировании. Ситуация в соседних регионах порой разительно отличается. Соседняя с Челябинской областью Башкирия тоже страдает от лесных пожаров, но масштабы распространения и последствия несопоставимы. В том числе потому, что руководство региона приняло ряд превентивных мер, которые помогли контролировать ситуацию. К тушению пожаров привлекаются не только волонтёры, но и крупнейшие промышленные предприятия региона, на базе которых сформированы механизированные бригады тяжёлой гусеничной техники. Они проводят опашку лесов и создают минерализованные полосы. Своевременная реакция позволила локализовать большинство возгораний. Удалось справиться с большинством лесных пожаров и в Карелии, где этим летом было зафиксировано 298 лесных возгораний. Оперативные действия помогли решить вопрос в Тюменской области, где также в последнее время новых пожаров не фиксируется, но здесь на помощь приходит и дождливая погода.

Тем не менее дым лесных пожаров в Якутии может затронуть не только российские регионы, но и спровоцировать международный скандал, полагают эксперты.