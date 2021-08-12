Россия никогда не сможет наладить торговлю в Евразии, если позволит вовлекать себя в ссоры. Столетиями мы были отрезаны от юга материка лишь благодаря умелой «Большой игре» Великобритании, ловко разжигавшей на нашем пути конфликты. И тут, как говорится, «никогда такого не было, и вот опять».

И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль. 1943, Тегеран

Российский посол в Иране Леван Джагарян зачем-то сделал фотографию с послом Великобритании Саймоном Шерклиффом на фоне исторического здания в Тегеране, где когда-то сидели вместе Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль, обсуждая войну с Германией. На кадре послы сидят в креслах, словно лидеры стран в середине прошлого века.

По чьей именно инициативе был сделан снимок, неизвестно, но российский посол мало того, что согласился участвовать в этой затее, но и зачем-то опубликовал фото на официальной странице посольства в «Твиттере». Эта публикация вызвала волну возмущения. Под ней — поток гневных комментариев на персидском языке.

https://twitter.com/RusEmbIran/status/1425387040447901696

«Берегите свои слова… Исламский Иран не примет никакой оккупации, Россия», — пишет @mahDiHa33014175.

«Эта глупость в иранском общественном мнении дорого обходится России и Великобритании», — отметил ebrahim.

«Если ваш посол не удалит этот твит, эти два стула будут пусты», — угрожает @ramim1400.

Скриншот страницы социальной сети Twitter @RusEmbIran

Причина недовольства понятна даже людям, далёким от истории, — Иран события тех лет вспоминает как национальное унижение, как период, когда страна не могла сопротивляться силам извне. И наступить на больную мозоль случайно может турист, но не представитель государства, не дипломат, тем более не посол России в этой стране! Что это — невежество или умышленная провокация против отношений двух стран?

Ожидаемо отреагировал МИД Ирана, глава ведомства Мохаммад Джавад Зариф назвал фотографию неприемлемой, а посол России был вызван для беседы. И хотя ситуация, хочется верить, не приведёт к значительным разногласиям и урегулируется, осадок останется. И всплывёт во время новой выходки или провокации.

Британии, чей посол также сфотографировался, плевать на собственные отношения с Ираном. Весь их интерес, как и столетия назад, чтобы у России они тоже не ладились. Чтобы для нашей страны экономически был отрезан юг Евразии, а они имели к нему доступ — через Суэцкий канал. Чтобы российско-иранские совместные проекты спотыкались о противоречия, буксовали и остались пустыми разговорами.

Mehr News Agency Леван Джагарян

Сейчас Иран для России — мост, соединяющий с Индийским океаном. Именно здесь мы 20 лет пытаемся запустить международный транспортный коридор «Север — Юг». Вкладываем в этот проект немало средств. На кону торговля России с Индией, третьей экономикой мира и второй в Евразии, и с целым рядом стран на побережье. Это огромные возможности как для транзита, так и для собственной торговли. Другого удобного выхода туда у нас нет, а короткий путь, через Афганистан, надёжно отрезан войной внутри этой страны и разгулом терроризма.

И всё это может пустить под хвост легкомысленный дипломат, желающий дружить с британцами. Мы не только топчем Ирану мозоль, но и стреляем себе в ногу.