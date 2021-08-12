Одобренные президентом РФ Владимиром Путиным экономические меры правительства по активизации развития Курильских островов воплощаются в жизнь. Важное место среди них займут серьезные льготы по налогообложению предпринимателей, что должно стимулировать их интерес к инвестированию в экономику и социальное развитие островов.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Как сообщает Сахалинское информационное агентство sakh.com, дано поручение правительству о подготовке дополнительных мер поддержки предпринимателей и введения преференциального режима на Курильских островах. Планируется освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, на Курилах предполагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам — 7,6 процента.

Важно, что эти меры будут распространены как на российские предприятия и компании, так и на зарубежных инвесторов. Первоначальное впечатление о том, что льготы вводятся якобы специально и только для японских фирм с целью вовлечения их в «совместную хозяйственную деятельность» на южных Курилах, принимая во внимание последующие высказывания председателя правительства Михаила Мишустина, оказалось неточным. Льготный режим, по его словам, будет распространен на всех желающих работать и зарабатывать на Курилах — будь то азиатские, европейские или американские компании.

Government.ru Михаил Мишустин посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный». Итуруп

Отношение японцев к прозвучавшему в словах российского президента приглашению воспользоваться «уникальными и беспрецедентными» нововведениями и подключиться к взаимовыгодной работе на островах пока остается двойственным. В японском правительстве, весьма нервно отреагировавшем на рабочую поездку М. Мишустина на «японские» острова, не готовы сразу принять решение. Хотя бывший японский премьер Синдзо Абэ в принципе соглашался на «совместную хозяйственную деятельность» на Курилах, Токио при этом требует от Москвы, по сути, согласиться с законодательно оформленными в 2009 году притязаниями Японии на суверенитет на всех южнокурильских островах — Кунашире, Итурупе, Шикотане и Плоские, по-японски Хабомаи. Или для начала предоставить японским компаниям и их персоналу режим экстерриториальности, когда на них не будет распространяться российское законодательство. Что, как справедливо указывал МИД РФ, недопустимо. И это действительно так, ибо такая «экстерриториальность» подвергает сомнению установленный в Конституции РФ суверенитет России на данных территориях.

Напомним, что само понятие суверенитет выражает независимость и верховенство данного государства в международных отношениях, а также к внутренней власти страны. Суверенитет включает в себя неделимость и единство территории, а так же невмешательство во внутренние дела страны. А потому требование японского правительства «экстерриториальности» для своих граждан на суверенной территории Российской Федерации является грубым покушением на независимость нашего государства и недопустимым вмешательством во внутренние дела России.

Но в Японии есть политики и политологи, которые предупреждают, что «топтание в ожидании на месте» может привести к тому, что японцы «опоздают на автобус», окажутся в хвосте желающих выгодно поработать на Курилах. При этом высказывается опасение, что заинтересованность в хозяйственной деятельности на островах проявят весьма активные и прагматичные китайские предпринимательские структуры, на которые у японского правительства, как, например, на южнокорейские компании, нет средств и возможностей давления. Публикации в китайских СМИ о введении на Курилах «специальной экономической зоны» и желании воспользоваться льготным режимом свидетельствуют о том, что опасения японцев не безосновательны.

Андрей Шапран ИА REGNUM Панорама морского пирса в Южно-Курильске

Близкой к шоку реакцией японцев стало сообщение бизнес-журнала President Online о том, что уже в следующем году на Шикотане будут введены в строй две дизельные электростанции. Причём их строительством занимается крупная американская компания по производству строительной техники Caterpillar Inc. Большое количество электроэнергии на Шикотане потребовалось для нового рыбоперерабатывающего комбината, на котором 24 часа в сутки работают 500 человек.

По сообщению еженедельника «Аргументы недели», также японский журнал утверждает, что «ежегодно с лета до осени на остров Кунашир прибывают американские круизные лайнеры. Их пассажиры высаживаются на острове, купаются в горячих источниках и едят экзотические морепродукты, которые стоят здесь копейки. Большинство туристов — американцы, канадцы и немцы». В одном из комментариев японских читателей написано: «Американцы когда-нибудь бросят Японию, как они бросили Ирак и Афганистан! Пора нам учиться самим себя защищать и искать возможности внешнеполитических сделок, которые обеспечили бы нашу безопасность».

Ну, а что касается работы иностранцев на льготных условий на Курилах, то, как говорится, «кто не успел, тот опоздал»…