Николай II был прекрасным семьянином и довольно посредственным политиком. 30 июля (12 августа) 1904 года, в разгар боев под Ляояном, у Николая и Александры родился, наконец, долгожданный сын. Наследником-цесаревичем вместо Михаила Александровича стал великий князь Алексей Николаевич. Это счастливое событие было отмечено достаточно традиционным образом. 11 (24) августа император издал манифест о даровании «милостей» в связи с крещением Алексея. Отменялись телесные наказания для крестьян и инородцев, в армии и во флоте, прощались недоимки, взыскания и штрафы на сумму не более 600 руб., разного рода ссуды и долги перед казной, амнистировались лица, совершившие имущественные преступления (не свыше 300 руб.), растраты казенных средств (не свыше 1 тыс. руб.), сокращены вдвое сроки осужденных, бессрочная каторга заменена заключением сроком на 14 лет и т. п. Каких-либо политических перемен не было, но вскоре их приход уже стал осязаемым. 13 (26) августа было объявлено о созыве 23 ноября (6 декабря) очередного сейма в Гельсингфорсе. Итак, первой ласточкой стала Финляндия, здесь уступки наметились еще до назначения Святополк-Мирского министром внутренних дел.

Император Николай II со своей свитой во время парада на Марсовом поле. 1904

Символично, что именно летом и осенью 1904 года, когда его представления о роли монархии во внутренней политике и роли России на Дальнем Востоке и в Мировом океане уже трещали по всем швам, в семье императора наступили счастливые дни. Сила политического движения основана не на числе, многочисленным его делает идея. Революция — это всегда экзамен на проверку идей и теоретических конструкций и представлений. Осенью 1904 года правительство верило в возможность и продуктивность диалога с либералами, либералы были убеждены в том, что именно они представляют страну и только они смогут эффективно ей управлять. Очень скоро началась проверка этих представлений.

Съезд земцев в ноябре 1904 года в Петербурге произвел сильнейшее впечатление на жителей столицы, либеральная общественность готовилась к новым действиям. В известность о решениях съезда и о реакции на них правительства был поставлен и лидер рабочих столицы. Он сочувствовал либералам.

«Я не мог не видеть, — писал вскоре после этих событий отец Георгий Гапон, — что близок момент, когда свобода будет вырвана из рук притеснителей, и в то же время страшно боялся, чтобы, за отсутствием поддержки со стороны масс, борцы за свободу не потерпели поражения. На одном из совещаний с интеллигентными либералами я спросил их, каким образом рабочие могут содействовать борьбе. Те посоветовали мне, чтобы и рабочие со своей стороны написали петицию правительству, но я не верил, чтобы она имела успех, если не будет сопровождаться большой рабочей забастовкой».

Вятское губернское земство. Санкт-Петербург

Тем временем, выполняя решение Земского съезда, либералы начали формирование ячеек «Союза освобождения». Одной из форм организационной работы была организация банкетной кампании. Она была названа в честь такой же кампании оппозиции накануне 1848 года.

«Оппозиция, — вспоминал современник тех событий Алексис де Токвиль, — не прекращала агитации из хвастовства и для того, чтобы не подумали, что она принуждена сделать обратный шаг; обе стороны раздражали, подстрекали одна другую, толкая себя в общую для них обеих пропасть, но, продвигаясь вперед, еще не замечали этой пропасти».

Нечто подобное происходило в 1904 году и в России.

На банкетах, которые имели вид митингов, где тосты играли роль политических речей, проговаривались те лозунги и положения, которые (во всяком случае, частично) будут потом транслированы улице. Первый банкет был проведен в Петербурге 20 ноября (3 декабря) 1904 года под председательством В. Г. Короленко под предлогом чествования 40-летия судебных уставов. В нем приняло участие 650 чел. Последовали другие банкеты — не только в Петербурге, но и в Москве, Калуге, Богородске, Ростове-на-Дону, Костроме, Нижнем Новгороде, Баку и т. п. Членам «Союза освобождения» рекомендовалось предлагать наиболее радикальные варианты резолюций, выражать не только согласие с требованиями Земского съезда (там, по соображениям политического характера, не использовалось даже слово «конституция»), но идти дальше. В результате прозвучали и требования созыва Учредительного собрания.

Группа основателей «Союза Освобождения» в 1902 г. в Германии (слева направо): Пётр Струве, Нина Струве, Василий Богучарский, Николай Бердяев и Семён Франк (внизу)

Посыпались многочисленные адреса и заявления губернских земских управ и собраний в поддержку принимаемых резолюций.

«К этой картине следует добавить, — вспоминал Шипов, — что на некоторых банкетах превозносились террористические акты последних лет и лица, их совершившие».

На этом фоне и произошел очередной поворот в развитии гапоновской рабочей организации. По мнению скептиков вроде Герасимова, зубатовские организации без Зубатова рано или поздно должны были закончиться катастрофой. Так оно и произошло. После гибели Плеве гапоновская организация активизировалась — это происходило параллельно с ростом общественной активности. В ноябре 1904 года Гапон организовал чистку своей организации от агентов Зубатова. К концу ноября работа общества приняла «уже характер систематической пропаганды».

Николай II, безусловно, не воспринимал какое-то рабочее движение в столице как угрозу. Более того, он попросту ничего не знал о нем вплоть до начала 1905 года. Либеральная оппозиция в начале декабря 1904 года усилила давление на правительство, ссылаясь на мнение общественности, явно выраженное в резолюциях банкетной кампании и резолюциях земств. 2 (15) декабря Клопов сообщил императору: ходят слухи о том, что готовится манифест огромной важности. Он предупреждал, что в случае, если этот документ не будет иметь внятной позиции, реакция в обществе будет крайне негативной. Клопов рекомендовал призвать лучших представителей страны к совместной работе с правительством. 2 (15) декабря Святополк-Мирский передал мнение земцев императору. В результате было принято решение провести совещание, которое было проведено 4 (17) декабря.

Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга Открытие Коломенского отдела «Собрания фабрично-заводских рабочих». В центре – священник Георгий Гапон с градоначальником Иваном Фуллоном. Ноябрь 1904 года

В это время император все еще надеялся, что Куропаткин в решительном сражении добьется победы, вслед за чем настанет и перелом не только в противостоянии с японцами. О том, насколько велика была эта решительность, можно было судить по действиям. 2 (15) декабря 1904 года был подписан Именной указ о новой частной мобилизации в Варшавском (в 28 уездах 5 губерний), Виленском (в 24 уездах 6 губерний), Киевском (в 33 уездах 7 губерний), Казанском (в 36 уездах 7 губерний), Московском (в 46 уездах 7 губерний), Петербургском (в 44 уездах 7 губерний) и Одесском (в 24 уездах 4 губерний) военных округах. Призывалось «потребное число нижних чинов запаса армии» — всего было охвачено 235 уездов из 43 губерний. Одновременно проводилась и мобилизация офицеров запаса.

Присутствовавшие на совещании 4 (17) декабря К. П. Победоносцев и великий князь Сергей выступили против уступок. 7 (20) декабря было проведено еще одно совещание с тем же результатом. Сергей Александрович в эти дни постоянно присутствовал в Царском Селе и был явно близок к Николаю II. Политике Святополк-Мирского он не сочувствовал. Во всяком случае, накануне совещания 8 (21) декабря, на котором был принят текст указа, император гулял вместе со своим дядей. Великие князья Сергей, Владимир и Алексей участвовали в этом совещании. В итоге 12 (25) декабря 1904 года был издан Именной высочайший указ Сенату «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка». Он начинался с упоминания о «непременном сохранении незыблемости Основных Законов империи». Император предлагал сохранение самодержавия при расширении полномочий земств в делах местного самоуправления, введении мер по установлению равенства сословий перед судом, улучшению положения рабочих, либерализации режима в отношении старообрядцев и иноверцев, улучшению правового режима инородцев, ослаблению цензуры.

Русско-японская война. Русские военнослужащие

Клопов был в восторге. В письме императору от 23 декабря 1904 г. (5 января 1905 года) он назвал манифест историческом актом, прежде всего он был рад тому, что крестьянство было признано свободными «сельскими обывателями». Но эту радость разделяли далеко не все. Не соглашаясь с требованиями свободы слова, совести, печати и т. п., власть декларировала готовность идти на некие уступки по каждому из этих вопросов. Святополк-Мирский немедленно подал прошение об отставке.

Либералы были разочарованы: «Общественное мнение еще раз могло убедиться, что ожидать от правительства каких-либо обещаний совершенно безнадежно и что только конституционными гарантиями можно достигнуть нормального течения государственной жизни».

Это разочарование должно было выразиться в протесте, но в таком, который мог бы быть замечен властью. И не только замечен, но и учтен, и принят во внимание — и таким образом, который удовлетворил бы недовольных.

Либералы довольно верно оценивали себя — как штабы без армий. Но именно в это время они смогли получить армию — если не сторонников, то попутчиков. В декабре 1904 года Гапон готовился подать петицию в стиле либеральных требований, но хотел подгадать для нее удобное время — таковым, по его мнению, должно было стать падение Порт-Артура. Все понимали, что это событие не за горами. Но все началось несколько раньше. Началом катастрофы стала банальная в общем история 4 рабочих — членов Собрания — были уволены на Путиловском заводе после конфликта с известным здесь грубияном мастером Тетявкиным. Этот любитель зуботычин и штрафов пользовался полной поддержкой администрации, но всякому терпению рано или поздно приходит конец. В этом случае повторилась классическая история про соломинку, сломавшую хребет верблюда. Протест рабочих был проигнорирован, но это не привело к его окончанию. Скорее наоборот.

Артиллерийские орудия производства Путиловского завода

27 декабря 1904 г. (9 января 1905 г.) — в «Старом Ташкенте» совещание представителей 11 отделов «Собрания…» — около 300 чел., пришли и социал-демократы. Совещание закончилось решением отправить три делегации с требованием восстановить 4 уволенных рабочих: к директору Путиловского завода; к старшему фабричному инспектору; к градоначальнику. Все три делегации получили отказ. Более или менее мягко вел себя на встречах только лишь градоначальник — генерал Фуллон — остальные были чрезвычайно высокомерны и жестки. Директор завода пытался разъяснить, что на самом деле уволен был за неумелую работу только один рабочий, но это уже было не важно — капля переполнила чашу терпения. Атмосфера была очень напряженной.