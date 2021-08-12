В соцсетях уже второй день обсуждают бесстыдную находку на побережье реки Ловецкая в Невельском районе Сахалина — местные жители обнаружили разрушенный памятник Юрию Гагарину среди обломков, песка и грязи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Гагарин

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Власти пояснили, что памятник был разрушен временем и списан. Также есть информация, что на его месте планируют построить автозаправку. Сахалинцы оставляют гневные комментарии и просят прощения у советского героя.

«Как можно было так поступить с памятником великому человеку? Списать бы власть Сахалина за это», — считает mikh008.

«Гагаринское «Поехали!» можно продолжить — «Юра, всё, приехали», — SunNik.

«А он всё смотрит в синее небо и как всегда улыбается. Никак не уничтожат власти беспечное прошлое, но стараются», — написал p.o.l.o.

Цитата со сираницы @tjournal в twitter.com Обломки памятника Гагарину на Сахалине

«Ну как вы там, Марс освоили? — Нет еще, Юра, пока только бюджет осваиваем», — написал tonkih1974.

«Я очень хорошо помню тот день, когда Гагарин полетел в космос. Мы, детвора, бегали и кричали «Ура» во дворе, а сосед купил шоколадные конфеты и нас угощал. Как такое можно забыть?» — поделилась monikabeaut.

«Заберите памятник хоть кто-нибудь на частный дом себе, в сад. Отреставрировать, и крутое дополнение», — предложил prodav.

«Никто не забыт? Ничто не забыто? Важнее бабки делать на топливе», — написал dmitry.ion.

«И что мы хотим от детей потом, коль взрослые сами поступают как неандертальцы», — считает karina_cmit.

«Надеюсь, этот позор напишут в учебниках истории для школ», — предположил garik._blg_officiant.

«Сейчас у ребёнка спроси, кто такой Ленин, Сталин? Шары раскроют и думают. Позор», — написала timokhina6994.

«Позор! Всё хорошее, что было в стране, скинули на свалку. Даже ума не хватило, чтобы хотя бы утилизировать нормально», — выразился nadezdarytikova706.

«Юра, прости нас», — просит kypchishin.

«Прости, Юра. Мы всё потеряли», — поддерживает Цыба.

Юрий Гагарин

«Памятник Юрию Гагарину на Сахалине выбросили на свалку — на его месте построят заправку. И это всё — в юбилейный год полёта в космос. Скульптура знаменитого космонавта долгие годы встречала гостей и жителей на въезде в город Невельск. За это время она потеряла свою былую красоту — была в аварийном состоянии. Но, как говорят местные, за ней всё же присматривали — подкрашивали. Сегодня же в соцсетях появились фото с тяжёлой техникой и гневными комментариями. Оказывается, Юрия бессовестно сломали — теперь Герой Советского Союза лежит на стройплощадке. По словам мэра города, здесь вскоре будет автозаправка — работа уже кипит. Что до памятника, так будто бы ничего страшного — он есть в другом сквере. Юра, мы всё уронили, вообще всё», — написал телеграм-канал Amur Mash.

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Скульптуру Юрия Гагарина восстановят в кратчайшие сроки — до 1 сентября ему должны найти достойное место в центре города, заявили власти Сахалина.