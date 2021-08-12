Жители Якутии весьма скептически отнеслись к тому, что в Якутск прилетел глава ГУ МЧС России Евгений Зиничев. Людям непонятно, зачем он нужен в республике сейчас и почему не прилетел раньше. Якутяне откровенно смеются над тем, что визит министра ЧС состоялся только после распоряжения президента страны Владимира Путина. Отдельное беспокойство у населения вызывает то, что приём столь высокопоставленного чиновника больше отвлечет от пожаров руководство республики, чем поможет.

Иван Шилов ИА REGNUM Смог

«Неужели дождались? Три месяца регион в огне, прошлогодний объем выбросов вредных веществ в атмосферу побили, 6 млн гектаров сгорело, села начали полыхать, человек погиб… и только после этого министр ЧС соблаговолил прилететь. Да и то не сам — Путин волшебного пенделя дал», — написал в своём телеграм-канале политолог Виталий Обедин.

Причина визита в регион Евгения Зиничева — отдельная тема для возмущения якутян.

«Даже ехать не хотел. МЧС называется. Пока президент под зад не пнул, не приехал бы», — негодовал пользователь Instagram mihailshelehovv.

«Вот что хозяйский волшебный пендель делает», — пришёл к выводу _baor_.

«Дым достиг Москвы?» — сыронизировала tatyanapavl.over.

Особое удивление жителей региона вызывает то, что авиакомпания «Якутия» задерживает рейсы из-за сильной задымлённости, а посадить самолёт с Евгением Зиничевым на борту — смогли.

«Хм. Значит, приземляться — не взлетать?» — спросил arafat. exe

Многие жители региона отметили запоздалость приезда главы МЧС.

«Время упущено. Всё делать нужно вовремя», — считает пользователь Instagram p9op999.

Mchs.gov.ru Евгений Зиничев

«Два месяца назад надо было», — уверена sveta. sidelnikova27.

«Поздно приехал. Его подчиненные из МЧС республики, МЧС России чем занимаются?» — задаётся вопросом verterayakutsk.

«И что он сделает уже. Вернёт всё на места? Людям и животным — жилье и жизнь?» — недоумевала nadezhdagecovna.

«Ещё бы в понедельник прилетел с дождями вместе. Лучше поздно, чем никогда», — отметила chastiesti777.

«Почему не прилетели два месяца назад? Тогда бы такого ужаса удалось бы избежать», — уверен m_arinapups.

«Почему только сейчас прибыли и когда тушить начнут?» — поинтересовалась guliae983.

Якутяне не очень верят в могущество Евгения Зиничева и опасаются, что внимание руководства республики переключится с пожаров на встречу чиновника.

«Опять построение, а в это время очередное село сгорит», — выразил тревогу ghdt7477.

«Что он сделает? Опять облёт. Бензин, керосин тратить. Кушать, подарки. За звездой приехал», — считает 8115.aleksei.

«Показуха», — уверена olga.k.1967.

«Зачем приехал? И ещё кучу дармоедов привёз… Что, пойдёт с лопатой на огонь?» — не верит в необходимость визита главы МЧС России taran. viktor54.

«Так, создаются штабы оперативного управления, руководства-контроля, а само тушение пожаров?!» — поинтересовалась shef_xtina.

«Толку-то от них, что прилетели, как будто пожар потушат. Дышать вообще нечем стало, всё желтым-желто», — констатировала sweta.swetlanaa.

«А где оркестр? И почему не на коленях встречают?» — саркастически настроен planchik1184.

«Мужики высокопоставленные совещаются, а бабы да старики тушат пожары. Молодцы!!!» — оценил важность визита Евгения Зиничева 1966 02 .

«А почему его зам. Денисов месяц назад приезжал и говорил, что Якутии помощь не требуется? А??? Почему он до сих пор не уволен и не наказан?» — поинтересовался m_arinapups.

Однако есть и те, кто рад визиту главы МЧС РФ.

«Ровно во время страшного смога-дыма приехал! Пусть подышит и смотрит воочию, а не издалека», — нашёл плюс в посещении Якутии Евгением Зиничевым _piter_2020_.

14.mchs.gov.ru Лесной пожар в Якутии

«Пусть подышит нашим воздухом», — рада и svetlana_oko.

«Хорош ругаться, народ. Значит, дело пойдет еще лучше. Будем надеяться», — призвала якутян nataliaaleksandrova1247.

«Ну-ка руки в боки — и давай показывай, на что способен!» — обратилась к главе МЧС vanessa124065.

«Делайте уже что-нибудь!!! Как в газовой камере сидим», — попросила lena. cherepina_zvonkova.

Позицию якутян понять можно. Люди уже устали дышать дымом, окапывать огонь вручную лопатами, бояться за жизнь и благополучие своих близких и ужасаться видеороликам верховых лесных пожаров. Если прибавить ко всему этому апокалиптический желтый дым, жутковатое розовато-оранжевое небо, скрытое смогом, а также напряжение, царящее в республике, то очень хочется верить, что визит Евгения Зиничева действительно в корне изменит ситуацию в Якутии.