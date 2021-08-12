



Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Когда 11 марта 1990 года литовцы провозгласили независимость и была создана независимая Литовская Республика, население новой страны оказалось на историческом максимуме, превзойдя волшебные 3,7 миллиона человек. Тогда казалось, что Литва идет по ясному пути развития. Советский Союз распался, вновь объединенная Германия была далеко, а дружественная Польша даже не собиралась отстаивать права своего польского меньшинства. Никто не вмешивался в дела Литвы, которая стала управлять сама собой. Маленькая страна на Балтийском море, имеющая большой порт в Клайпеде, могла успешно развиваться. Тем более что литовцы — трудолюбивые, практичные и добрые люди. Однако вышло всё иначе.

По инициативе политиков в 2004 году Литва присоединилась к Европейскому союзу и НАТО, с 1 января 2015 года входит в зону евро. Но в том же 2015 году в Литве уже было зафиксировано самое быстрое сокращение населения среди всех стран ЕС (минус 11,3% на 1000 жителей). Сегодня, более 30 лет спустя после провозглашения ею независимости, мы видим, что Литва уменьшилась почти на миллион граждан. По данным на 2020 год, в ней проживают 2,794 миллиона человек, и, к сожалению, это число будет продолжать падать. Стоит заметить, что 2020 год был годом пандемии, путешествия были очень ограничены.

Как прогнозирует Евростат, в 2030 году население Литвы будет составлять 2,4 миллиона человек, а в 2040 году — всего 2 миллиона. В чём дело? Почему в этой стране так быстро сокращается население? Оказывается, после падения коммунизма количество рождений в Литве упало на треть! Кроме того, ситуацию усугубляет массовая эмиграция, которая пропорционально численности населения является самой высокой в Европе. Ситуация кажется безнадежной: более 90% молодых литовцев заявляют, что они готовы уехать, если получат выгодное предложение о работе. Это неудивительно в ситуации, когда 20% людей с самыми высокими доходами имеют состояние в 7,5 раза больше, чем 20% людей с самым низким доходом.

Цитата из видео на YouTube Граница Литвы

В Литве до сих пор нет политики защиты семьи. Вместо запланированных 120 евро на ребенка в 2018 году было выдано всего 30 евро. Это очень мало. Власти уверяли, что сумма будет всё больше и больше, и в 2020 году она составит 100 евро. Между тем в 2020 году выплачивали 60 евро, а в 2021 году — 70 евро. Для страны с муниципалитетами, где не родился ни один ребенок, это довольно плохая шутка. А покидающие страны литовцы в большинстве европейских стран, куда они перебираются, могут рассчитывать на гораздо большую социальную помощь со стороны государства.

Спросим самих литовцев о причинах их отъезда. На Facebook я обнаружил группу под именем Lithuania, однако вместо литовцев там общались мигранты из Индии, Пакистана, арабских и южноамериканских стран, которые уже живут в Литве или планируют там осесть. Они были удивлены заданному мной вопросу. Впрочем, пользователь Abdullah A.Y. дал такой ответ: «Я думаю, что в других европейских странах, таких как Англия или Турция, условия жизни и заработная плата лучше». Затем мне наконец удалось найти группу настоящих литовцев. Очень милые и открытые люди, которые четко сформулировали причины, побудившие их избрать другие страны в качестве нового места жительства.

Arvydas P.: «Лучшая жизнь, лучшее будущее, медицинское страхование».

«Лучшая жизнь, лучшее будущее, медицинское страхование». Sandra K.: «Более высокая заработная плата, большему количеству путешествий и лучшей любви».

«Более высокая заработная плата, большему количеству путешествий и лучшей любви». Audrius N.: «Я стал иммигрантом, потому что меня ошибочно обвинили в автокатастрофе и выписали повестку в армию».

«Я стал иммигрантом, потому что меня ошибочно обвинили в автокатастрофе и выписали повестку в армию». Loitukas: «Уехал из-за бедности, из-за травли на работе. Получил возможности жить, а не просто существовать. А теперь и сохранить свободу».

«Уехал из-за бедности, из-за травли на работе. Получил возможности жить, а не просто существовать. А теперь и сохранить свободу». Migle P.: «Потому что Литва оказалась слишком маленькой и слишком тесной. Страна, в которой много злых, неприятных людей».

«Потому что Литва оказалась слишком маленькой и слишком тесной. Страна, в которой много злых, неприятных людей». Arturo V.: «Такое интересное экономическое явление: очень многие уехали, а цены уже как в Австрии или Германии».

«Такое интересное экономическое явление: очень многие уехали, а цены уже как в Австрии или Германии». Sonata S.: «Уехала из-за недоверия к правительству и роста налогов. Привлекло в другой стране повышение заработной платы, социальных гарантий и качества образования. Окружающая среда важна, литовцы грустные, сердитые и несчастные».

«Уехала из-за недоверия к правительству и роста налогов. Привлекло в другой стране повышение заработной платы, социальных гарантий и качества образования. Окружающая среда важна, литовцы грустные, сердитые и несчастные». Egle E.: «И еще побегут».

«И еще побегут». Monika P.: «Снять квартиру в Литве могут только два человека, которые оба получают зарплаты»

«Снять квартиру в Литве могут только два человека, которые оба получают зарплаты» Angi J.: «Уехал из-за клана Ландсбергисов».

«Уехал из-за клана Ландсбергисов». Ragina M.: «Я оказалась в эмиграции, потому что в Литве, работая по полученному образованию, едва сводила концы с концами. Если молодому человеку нужно снять дом или квартиру, в Литве это сделать очень сложно. Я работала неквалифицированным рабочим в Англии, а моя зарплата была в четыре раза выше, чем в Литве. Я хотела бы вернуться в Великобританию сегодня, но по семейным обстоятельствам шансы на миграцию сегодня очень ограничены. Я не вижу, чтобы намечались какие-то серьезные изменения здесь, в Литве, это никого не волнует. Политики тратят деньги и не думают о нации».

«Я оказалась в эмиграции, потому что в Литве, работая по полученному образованию, едва сводила концы с концами. Если молодому человеку нужно снять дом или квартиру, в Литве это сделать очень сложно. Я работала неквалифицированным рабочим в Англии, а моя зарплата была в четыре раза выше, чем в Литве. Я хотела бы вернуться в Великобританию сегодня, но по семейным обстоятельствам шансы на миграцию сегодня очень ограничены. Я не вижу, чтобы намечались какие-то серьезные изменения здесь, в Литве, это никого не волнует. Политики тратят деньги и не думают о нации». Teja V.: «В поисках лучшей жизни. Литва — очень тесная страна».

«В поисках лучшей жизни. Литва — очень тесная страна». Andrius S.: «Задайте тот же вопрос в то же время в следующем году. Миллион эмигрирует».

«Задайте тот же вопрос в то же время в следующем году. Миллион эмигрирует». Stanislava M. S.: «Финансовые трудности».

«Финансовые трудности». Mindaugas J.: «Потому что правительство не может справиться с экономической ситуацией. Оно продало все государственные пакеты частному сектору. Растут цены, а не заработная плата, что значительно усложняет жизнь людей. Люди просто покидают страну в поисках убежища. Лучшая жизнь за границей».

«Потому что правительство не может справиться с экономической ситуацией. Оно продало все государственные пакеты частному сектору. Растут цены, а не заработная плата, что значительно усложняет жизнь людей. Люди просто покидают страну в поисках убежища. Лучшая жизнь за границей». Modestas L.S.: «Когда я эмигрировал в 2017 году, то по экономическим причинам. Я зарабатывал 400−500 евро в месяц. Теперь, спустя некоторое время, я понял, что всё зависит от личных обстоятельств, и можно жить в Литве. Так что я вернусь в следующем году».

«Когда я эмигрировал в 2017 году, то по экономическим причинам. Я зарабатывал 400−500 евро в месяц. Теперь, спустя некоторое время, я понял, что всё зависит от личных обстоятельств, и можно жить в Литве. Так что я вернусь в следующем году». Marius K.: «Меня не устроила зарплата и профессиональные перспективы. Работаете так же, как и везде, и мало зарабатываете. Лучше в Германии за 1400 евро, чем в Литве за 600».

«Меня не устроила зарплата и профессиональные перспективы. Работаете так же, как и везде, и мало зарабатываете. Лучше в Германии за 1400 евро, чем в Литве за 600». Karolina G.: «Плохая система образования. Из-за недалеких людей, которые всё еще очень ограничены. Молодым людям очень трудно начать самостоятельную жизнь. Литовцам не хватает доброты и тепла. Зимой очень холодно, мой организм ненавидит этот климат».

«Плохая система образования. Из-за недалеких людей, которые всё еще очень ограничены. Молодым людям очень трудно начать самостоятельную жизнь. Литовцам не хватает доброты и тепла. Зимой очень холодно, мой организм ненавидит этот климат». Daiva Ż.: «Не живу в Литве уже десять лет. Нахожусь в стране, где уважаются права человека. Пусть все бегут из Литвы. Пусть останутся только беженцы. Сердце болит от того, что литовцы НЕ МОГУТ жить в своей стране».

Думаю, что этих мнений достаточно, чтобы составить представление о том, что происходит в Литве: страна пустеет, страной правит клан.