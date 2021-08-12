Когда-то бывший президент СШАРичард Никсон поехал в Китай, где он настроил руководство страны против Советского Союза. Теперь же подобный шаг должен сделать и нынешний глава Белого домаДжо Байден, которому стоит поехать в Москву и настроить ее против Пекина, пишет обозревательАндреас Клут в статье, вышедшей 11 августа в Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Данные по спутников показывают, что Китай, по всей видимости, возводит от 100 до 200 ракетных шахт для установки и потенциального запуска межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками. Прежде Западу было известно лишь о 20 таких объектах.

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Из всего этого можно сделать логичный вывод о том, что при председателе КНР Си Цзиньпине Пекин намерен наращивать свой ядерный арсенал даже быстрее, чем предполагалось ранее. В Пентагоне исходят из предположения, что Китай, который, по разным оценкам, уже имеет от 320 до 350 ядерных боеприпасов, в этом десятилетии удвоит свой арсенал. В зависимости от того, сколько, по мнению экспертов, ракет устанавливается в одной шахте и сколькими боеголовками оснащена каждая ракета, на основании новых данных можно сделать вывод, что целью КНР является, по сути, не удвоение, а пятикратное увеличение или больше своего ядерного потенциала.

Цитата из видео на YouTube Баллистические ракеты DF-41 на параде в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики

Благодаря этому Китай сможет наносить удары по двум нынешним ядерным сверхдержавам — США и России. И та, и другая страна обладает около 1,6 тыс. развернутых ядерных боеголовок, то есть готовыми к доставке к цели либо посредством ракеты, либо с помощью бомбардировщика. Кроме того, и США, и Россия на хранении держат еще несколько тысяч зарядов.

На сегодняшний день Москва и Пекин поддерживают дружеские отношения. Так, на этой неделе армии двух стран в очередной раз участвуют в совместных учениях. Поэтому целью КНР может быть лишь Вашингтон. Президент США Байден представил нынешнее геополитическое противостояние как борьбу демократии, с одной стороны, и автократии, с другой. Китайский лидер и его российский коллега Владимир Путин во многом так же смотрят на эту конфронтацию. Разница лишь в том, что это они дают отпор возглавляемому США и агрессивному Западу.

Иными словами, можно с прискорбием говорить о том, что началась очередная гонка ядерных вооружений. И если во время противостояния США и Советского Союза стороны подошли к грани пропасти, то же самое может произойти и сейчас, но уже в случае с Вашингтоном и Пекином. Если кому-то Кубинский ракетный кризис кажется увлекательным событием, подождите, пока ситуация не повторится из-за Тайваня или Южно-Китайского моря.

К счастью, не стоит придаваться излишне апокалиптическим настроениям при мысли о новых китайских шахтах: их изображения были сделаны с коммерческих спутников, и Пентагон, обладающий более совершенными инструментами наблюдения из космоса, почти без сомнений, знал о ситуации и до этого. И демонстративно предпочел не поддаваться панике.

По одной из теорий, Китай не обязательно намеревается оснащать большую часть этих шахт ракетами. Как отмечает Джеймс Актон, эксперт из Фонда Карнеги за международный мир, Пекин может вместо этого использовать их в качестве приманок и даже перебрасывать ракеты между шахтами в надежде, что американцы никогда не узнают, где находятся боеголовки и, следовательно, куда наносить удар.

Mil.huanqiu.com Испытания китайской баллистической ракеты DF-16

Даже в этом случае эти шахты вызывают беспокойство, поскольку они демонстрируют, как Пекин рассматривает свою стратегическую ситуацию. В Китае больше всего боятся упреждающего американского нападения, которое однажды может лишить их возможности ответить. Недавние достижения США в области оборонных технологий обостряют эти опасения — если после удара у Китая будет всего несколько ракет, чтобы нанести ответный удар, американцы могли бы их сбить.

Поэтому китайцы должны рассмотреть сценарий, прямиком из теории игр, в котором США во время эскалации конфликта чувствуют себя невосприимчивыми к ответному удару и начинают обдумывать нанесение первого удара. Чтобы сдержать подобное искушение, китайский лидер хочет сделать все, чтобы у него было достаточно ракет, запускаемых из достаточного количества мест, и с достаточным количеством боеголовок на каждой ракете, чтобы не дать США принять эффективные контрмеры.

В более общем плане наращивание вооружений подтверждает, насколько ожесточаются умы в этом соревновании, которое сравнивают с соревнованиями между Спартой и Афинами или Германской империи и Британией. Китайцы все больше убеждаются, что конфликт с США в той или иной форме неизбежен и что им нужно вооружиться до зубов, чтобы заслужить уважение. Вот почему они вряд ли присоединятся к существующим переговорам по разоружению, таким как договор СНВ, единственный оставшийся договор о контроле над вооружениями между США и Россией.

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Все это означает, что Байден должен мыслить масштабнее, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки. В этом (и только в этом) контексте один из его предшественников, Ричард Никсон, может быть образцом. Тот понимал, что Советский Союз и маоистский Китай были товарищами только на бумаге, но на практике были соперниками. Итак, в 1972 году он сделал то, что казалось немыслимым, и встретился с Мао Цзэдуном. Целью Никсона было оттолкнуть Пекин от Москвы, чтобы иметь больше рычагов давления на последнюю. Это был поворотный момент в Холодной войне.

Точно так же Байден должен понимать, что сегодняшние публичные протесты любовно-голубиного антизападного братства между Путиным и Си скрывают глубокую враждебность и неуверенность. Более того, больше опасаться приходится Кремлю. Как утверждает Чарльз Купчан из Совета по международным отношениям, отношения слишком явно асимметричны: подъем Китая и стагнация России. Российский лидер, должно быть, опасается стать младшим партнером Си.

Gage Skidmore Джо Байден

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Как бы тяжело это ни было психологически, Байден должен сделать шаг навстречу Путину и добиться совместной с ним позиции по Си, предложив китайскому лидеру новые и всеобъемлющие переговоры по ядерной проблеме. Они должны включать в себя стратегическое ядерное оружие (то есть нацеленное на вражескую страну), тактическое (для возможного использования на каком-либо поле боя), а также наступательные и оборонительные системы. Они также должны предложить стимулы для присоединения других членов ядерного клуба, возможно, даже северокорейцев и иранцев в один прекрасный день.

С моральной точки зрения Байден правильно строит мировую политику. США действительно находятся в ситуации конфронтации открытого и закрытого обществ, в котором либеральные нации обычно должны держаться вместе, чтобы отстаивать наши ценности.

И все же нужно признать, что существуют угрозы, выходящие за рамки политики и угрожающие всему человечеству. Это пандемия и изменение климата, а также ядерная война, которая может начаться как намеренно, так и случайно. Пора людям, находящимся рядом с с красными кнопками, поговорить.

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