* УПА — запрещённая в России организация

Памятник главарю УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роману Шухевичу, который находится на территории украинского молодежного центра в Эдмонтоне (Канада), разрисовали красной краской. Об этом 11 августа на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Роман Шухевич

«Памятник нацистскому военному преступнику Роману Шухевичу на территории украинского молодежного центра в Эдмонтоне (Канада) облили краской и украсили надписью «настоящий нацист», — отметил он, опубликовав фото разрисованного памятника.

Произошедшее обсудили на странице Эдуарда Долинского в социальной сети Facebook, в комментариях к его записи. Многие одобрили действия подобного рода по отношению к одному из памятников нацистскому коллаборанту.

«С убийцами так будет всегда!!!» — написал Давид Б.

Скриншот страницы Eduard Dolinsky в Facebook Памятник Шухевичу облили краской

«Наконец-то до канадцев дошло», — отреагировал Вадим Т.

«Я бы так и оставил», — добавил Maxim D. S.

«Как французское сопротивление», — отметил Владимир Викторыч.

«Приятно, что хоть где-то. Простите за злорадство», — пишет Максим Ю.

«Это не вандализм, а художественное дополнение. Назвали вещи своими именами», — отметил Igor O.

«Уже вижу протест украинского посольства», — отреагировал Дмитрий Е.

«Слишком уж много Канада, да и США, приютили у себя фашистов после победы в 1945-м…» — добавил Олег Ж.

«Надо было вообще сровнять с землей это сатанинское изваяние», — пишет Sima-lena.

«Пробило? Нонсенс исторический, канадцы участники Второй мировой, гибли в Европе и Атлантике, а тамошнее бандерьё ставит памятник гаупштумфюреру Шухевичу…» — написал Валерий К.

«Ещё в 1973 году его открыли, а заливали краской его не раз», — добавил Gena L.

Канадский солдат во время Второй мировой войны

«Никогда не думала так много хорошего об Эдмонтоне, как сегодня», — отреагировала Binat S.

«Не перевелись на планете адекватные люди. Это радует», — пишет Таня С.

«Галиция (речь о трех западноукраинских областях — Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской. — М. Р.) должна последовать такому примеру. Америка для них, как икона», — подытожил Валерий С.

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*УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ.