Верховный суд Техаса во вторник, 10 августа, отменил временный приказ окружного судьи, запрещающий арест законодателей-демократов, бежавших из штата в июле, чтобы противостоять принятию нового закона о голосовании, продвигаемого партией республиканцев.

Исаак Бродский. Ослик. Гренада. 1909

Губернатор-республиканец Грег Эбботт пригрозил арестовать около 60 демократов, сбежавших в Вашингтон, чтобы помешать собрать достаточное число участников кворума для признания законопроекта о голосовании.

Напомним, что речь идет о реформе, впервые предложенной после сообщений о том, что выборы президента США 2020 года были сфальсифицированы. Тогда сенатор штата Джорджия Брайан Хьюз создал законопроект, который «призван упростить голосование и усложнить обман».

«Верховный суд Техаса быстро отклонил опасную попытку техасских демократов подорвать нашу конституцию и избежать выполнения работы, для которой они были избраны, — сказала пресс-секретарь Эбботта Рена Эзе для Fox News. — Мы с нетерпением ждем, когда Верховный суд поддержит верховенство закона и остановит очередную попытку техасских демократов затянуть время». Демократы, которые уже вернулись в штат Техас, могут быть арестованы, если откажутся ехать в столицу Остин для формирования кворума по собственному желанию. Для проведения голосования в законодательном собрании Техаса необходимо возвращение по меньшей мере 51 законодателя-демократа. На данный момент двадцать пять техасских демократов остаются в Вашингтоне и всего четыре вернулись в Остин. «Мы будем продолжать бороться против законопроектов республиканцев о подавлении избирателей, — сказал представитель штата Рон Рейнольдс в интервью для Fox News. — Мы планируем остаться в Вашингтоне, борясь за права избирателей, пока Сенат США не уйдет в отпуск в конце недели».

(сс) J Dimas — The Governor Грег Эбботт

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость подсоответствующей публикацией Fox News.

«Я считаю себя независимым. Однако, за двумя исключениями, я всегда голосовал за республиканцев. Больше всего я критикую республиканцев за то, что они всегда отступают в последнюю минуту и называют это компромиссом. Я надеюсь, что в данном случае не произойдет то же самое. Эбботту следует показательно арестовать каждого из них», — пишет NavyEN3.

«Партия, которая хочет положить конец филибастеру в Сенате, чтобы законопроекты принимались большинством голосов, похоже, делает всё возможное, чтобы устроить этот же самый филибастер в Техасе», — указывает clearthinking2024 на недавние громкие обвинения демократов в том, что республиканцы мешают принятию некоторых законов в Сенате и оттягивают время.

«Конечно, они (демократы) не хотят, чтобы кто-то обратил внимание на их прошлогодний послужной список, когда они сами использовали филибастер, чтобы остановить законопроекты», — отвечает MissedTheBoat49.

«Лицемерие. Одна из немногих вещей, в которых демократы преуспели», — комментирует G265.

«Эти законодатели явно не читали закон, потому что они бы поняли, что он не подавляет голоса, а усиливает их. Он более либерален, чем многие законы о голосовании в «голубых-демократических» штатах. Что он делает, так это добавляет честности процессу. Может быть, им стоит объяснить, почему они против честного голосования?» — предлагает Forever-red238.

«Демократы вынесли на рассмотрение Конгресса много законопроектов, чтобы взять под контроль выборы. Они делают наши выборы менее безопасными и больше похожими на российские», — уверен rogue175.

«Никто не заставлял демократов участвовать в выборах. После избрания они обязаны выполнять свою работу перед жителями штата Техас и своего округа. Если бы я не появлялся на работе, когда не был согласен с политикой или руководством компании, я бы очень быстро стал безработным», — пишет sharkattack147.

«Когда в 1965 году я получил извещение о призыве, а затем поступил на службу в КМП США, я знал, что буду служить своей стране. Если бы я решил поехать в Индиану, чтобы принять участие в марше протеста, я бы оказался на гауптвахте. Когда вы подписываетесь служить своей стране, это ваша работа! Не надо паковать свои бабушкины трусики, бежать в Вашингтон и тратить $1000+, говоря, что это часть того, для чего вас избрали», — отмечает fl-indepenent.

«Те, кто вернулся домой, думая, что их продажный судья защитит их, сегодня поют другую мелодию: «Разбивая камни под жарким солнцем, я боролся с законом и закон победил, я боролся с законом и закон победил», — указывает APDent.

«Демократы искренне верят, что законы, которыми они потчуют нас, к ним не относятся. Современные демократы — самая снисходительная и в то же время невежественная партия в истории Америки», — заявляет RealAmerica498.

«Если Палата представителей — это место, где вы не хотите быть, перестаньте быть членом Палаты представителей и продолжайте жить дальше. Это не так сложно понять. И когда вы будете заполнять заявление об отставке, пожалуйста, приложите к нему денежный перевод (никаких личных чеков) для возмещения суточных, которые вы взяли, не выполняя свою работу», — просит armysully479122.

«Пришло время призвать государственных служащих к ответственности за свои действия. Они не стоят выше закона. Когда действующий президент публично заявляет, что поддержание моратория на выселение незаконно, а затем заявляет, что всё равно собирается это сделать, — это преступление, которое подлежит импичменту. Всё просто и ясно», — считает conservewisdom.

«Федеральное правительство не должно пытаться контролировать законы штатов о голосовании. Это скользкая дорожка, по которой мы как страна никогда не хотим идти. Демократы говорят, что они ждут «федерального закона об избирательных правах». Им нечего делать в правительстве штата, если они готовы отдать права штата федералам», — уверен jcastle.

«Оставшиеся представители-республиканцы должны немедленно возбудить процедуру ИМПИЧМЕНТА против всех, кто не явится на заседание (за исключением чрезвычайных обстоятельств личного характера, которых, судя по всему, в данном случае не было). Демократы должны быть сняты с должности за несоблюдение обязанностей, возложенных на них. Я не думаю, что у них есть хоть один юридический аргумент, оправдывающий неисполнение, поэтому любой «судебный процесс» должен быть почти сразу же завершен», — объясняет mikon721.

Как сообщало ИА REGNUM, новый закон о выборах в штате Джорджия предусматривает ужесточения для избирателей, голосующих заочно, ограничивает время для проведения голосования в день выборов и запрещает раздачу еды и напитков людям, оказавшимся в очереди на избирательный участок. Кроме того, в новом законодательстве введены требования для регистрации избирателей, в частности, требование предъявлять удостоверение личности только с фотографией.

Ряд компаний и организаций осудили изменения в избирательном законодательстве штата. В их число попали Главная лига бейсбола (MLB), компания Coca-Cola, авиакомпания Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS и Merck.

В ответ экс-президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников «дать отпор» и не покупать продукцию компаний, выступивших против нового избирательного законодательства.

Отмечается, что ряд законодателей из числа республиканцев с энтузиазмом восприняли предложение Трампа и убрали из офисов напитки производства Coca-Cola.