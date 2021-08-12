Пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки журналист задал на брифинге неудобный вопрос, указывающий на лицемерие среди американских политиков. Псаки спросили, повлиял ли глава Белого дома Джо Байден на формирование недоверия к вакцинам своим заявлением о том, что он не «доверяет» экс-президенту Дональду Трампу. Комментарии были отпущены в то время, когда администрация Трампа только начинала работать над внедрением вакцин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и Джозеф Байден

«Мог ли Байден сформировать недоверие в отношении вакцин? В прошлом году, примерно в это время, предыдущая администрация спешила получить разрешение на вакцину, президент сказал: Я доверяю вакцинам, я доверяю ученым, но я не доверяю Дональду Трампу и американцы тоже не должны», — спросил Псаки Питер Дуси из Fox News 11 августа.

«Ну, я думаю, можно с уверенностью сказать, что он по-прежнему не доверяет Дональду Трампу, так что это не изменилось. Но он доверяет ученым, он доверяет экспертам, и он доверяет людям, возглавляющим CDC, FDA, которые являются золотым стандартом утверждения вакцин», — ответила Псаки.

Дуси продолжил давить на Псаки, напомнив, что пока Трамп выступал за внедрение вакцин в прошлом году, «Байден вышел на предвыборную тропу с лозунгом: Не доверяйте Дональду Трампу». На этот счет Псаки ответила, что у нее нет статистики, доказывающей, что комментарии Байдена повлияли на недоверие. Она также сделала своего рода контратаку, припомнив, что «бывший президент также предлагал людям вводить в вену яд, чтобы вылечить COVID».

(сс) Felton Davis Протест против вакцинации в США

Репортер обратил внимание еще на одну несостыковку. В последние дни Трампа Байден призывал не доверять вакцинам, потому что они были одобрены лишь для экстренного использования. С приходом Байдена в Белый дом ситуация не изменилась, однако он начал бурно призывать к обязательной вакцинации.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Если вакцины эффективны и не дают заболеть, то почему люди так обеспокоены тем, что не все привиты. Если вы верите, что прививки работают, тогда сделайте прививку и позвольте всем остальным делать то, что они считают нужным. Пусть те, кто решил не делать прививку, берут на себя риск», — пишет Mowerman.

«Такое большое беспокойство по поводу вакцины не распространяется на вакцину против гриппа? Интересно, почему?» — интересуется ComeOnManI'madumbDem.

«Я и большинство других привитых людей предпочли бы не заразиться COVID-19. Если бы у меня были маленькие дети, я бы не хотел передавать им эту болезнь. Я не хочу оплачивать больничные счета тех, кто мог бы сделать прививку, но не сделал. Мне не нужны миллионы трупов, в которых COVID может мутировать в худшие штаммы», — объясняет свою позицию monkfush67.

«Итак, давайте отделим факты от вымысла. Во-первых, вакцина не является на 100% эффективной. Во-вторых, дети не являются распространителями и не умирают ни от одного из штаммов, у них 99.995% выживаемости! И наконец, ВСЕ ВИРУСЫ МУТИРУЮТ. НАУЧИТЕСЬ ДУМАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ДЛЯ РАЗНООБРАЗИЯ…» — призывает lionnotasheep.

(сс) Navy Medicine Медик в защитной одежде в палате для больных COVID-19. США.

«Вакцинированные люди все равно передают болезнь. Это ничего не дает для защиты людей. Неправительственные медицинские эксперты — это те, кого вы хотите слушать, просто говорю», — отмечает Rep._Stu_Pedasoe_(D).

«Некоторые люди, несмотря на то, от кого или чего они это слышат, будут отказываться от чего-то. Давите сильнее? Они отталкивают сильнее. Это не всегда связано с политикой или влиянием, некоторые люди просто настроены против *всего*, что, по их мнению, им навязывают», — объясняет WhatTheDucksauce.

«Джо и Камала (вице-президент США) доказали, что они скажут всё, чтобы быть избранными, а затем проигнорируют вас, когда попадут у власти! Они искушенные!» — считает Ddff.

«Если бы статистикой не манипулировали так явно, а научные данные объяснялись подробно, чтобы люди могли принимать решения, которые они хотят… тогда, возможно, было бы больше доверия», — предполагает ForThePeople101.

«Организация Heels Up Harris призвала население с темным цветом кожи не принимать и не доверять вакцинам, разработанным «расистской» администрацией Трампа. Они услышали и послушались, и теперь только 28% представителей этого населения вакцинированы по всей стране. Таким образом, именно Байден и Харрис сыграли самую большую роль в вопросе отговаривания людей от вакцинации», — вспоминает iwantaschrubbery.

Hhs.gov Вакцинация. США

«Всё, что сделал Байден, заставило людей сомневаться в вакцине. Перестаньте политизировать каждую мелочь. Перестаньте скрывать факты и перестаньте лгать о безопасности вакцин. Люди умирают от этого, а они просто скрывают это. Они говорят Facebook не позволять никому ставить под сомнение вакцины. Почему они должны мешать нам задавать вопросы? Байден еще не сделал ни одной правильной вещи», — утверждает DarthCad.

Напомним, что Байден в июле заявил, что дезинформация о вакцинах в социальных сетях — это вопрос жизни и смерти. Он также обвинил технологических гигантов в том, что они «убивают людей», позволяя дезинформации распространять на их платформах. По данным CDC, на 5 августа в США было около 165 млн человек, почти 50% населения были полностью привиты от коронавируса. Между тем 90 миллионов американцев, имеющих право на вакцинацию, не сделали прививку.