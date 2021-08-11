В Германии в результате совместного британско-германского расследования был задержан британец, которого обвиняют в шпионаже в пользу России. Прокуратура Германии заявила, что человек под именем Дэвид С работал в посольстве Великобритании в Берлине и, предположительно, передавал документы российской разведке «хотя бы однократно» за «неопределённую сумму денег». Лондонская полиция подтвердила арест 57-летнего подданного Великобритании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потому Россия и Великобритания. Борис Джонсон

Представитель министерства иностранных дел Германии заявил, что шпионаж, совершаемый близким союзником на германской земле, недопустим.

Некоторые пользователи написали, что настоящими шпионами являются британские министры. Среди «обвиняемых» неоднократно фигурировали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, министр внутренних дел Прити Пател и министр внутренних дел Доминик Рааб.

«И какой это член кабинета министров?» — спросил @gangleman.

«Он маскировался под Прити Пател… это абсолютный провал», — написал @RobinVN4.

«Никаких новостей об арестах тех, что в правительстве?» — поинтересовался @UaMurray2012.

«Подождите, пока они узнают, что Борис Джонсон — это российский человек в Лондоне», — написал @londoncatz1990.

(сс) Number 10 Министр внутренних дел Великобритании Доминик Рааб

Некоторые комментаторы написали, что шпиона не посадят, а дадут ему должность в британском правительстве или тайно наградят.

«Ему наверняка дадут роль высокопоставленного советника на Даунинг стрит», — предположил @Irritatedllama.

«Или по крайней мере рыцарство», — прокомментировал @janettocornetto.

В ответ на обвинения своих министров в шпионаже, в комментариях написали, что в России такие слова наказуемы.

«Хорошо, что вы живете в свободной стране. Вы были бы в опасности за открытое произнесение таких слов во многих странах, например, в России», — прокомментировал @SolWpolski.

Комментаторы шутили, что им нужен друг-шпион, и поинтересовались, где его найти.

«Кто возглавляет национальную безопасность и проверяет эти важные позиции? Мне нужен друг», — написал @amaechi1234.

«Они получают должность после всех проверок, а потом их угоняют зарубежные власти. Друг, подучи свои основы шпионажа!» — ответил @HetmanPiotr.

Одни пользователи считают, что дело выдуманное, потому что доказательств не предоставлено, другие — удивлены и рады за Россию, отметив, что они также бы радовались, если бы задержали россиянина, который шпионил в пользу Великобритании.

«Очевидно, никакими материальными доказательствами не поделятся. Ещё одно «очень вероятное» дело», — прокомментировал @safonoff33.

Василий Васильевич Верещагин. Шпион. 1878-1879

«Если это сделать перед процессом, будет причинен ущерб, нечто обратное правилу верховенства закона во многих странах. Если доказательств не будет во время процесса или за закрытыми дверьми, тогда можно жаловаться. К тому же, если ты русский, ты должен был радоваться тому, что это произошло, а не отрицать. Это достаточно удачный ход, вербовать кого-то в таком посольстве», — ответил @TechnicalVault.

«Вы бы радовались за Великобританию, будь все наоборот?» — спросил @safonoff33.

«Я был бы впечатлен, а не поднимал сомнения о том, что это произошло. Российские и британские службы разведки набирали друг у друга агентов на протяжении многих лет», — ответил @TechnicalVault.

В комментариях предположили, что шпион явно не относится к представителям среднего класса.

«Он явно не «рабочий класс», потому что «рабочий класс» верен своей стране», — прокомментировал @peacelily01.

«Должно быть парень с образованием в Кембридже», — предположил @mazzenilsson.

Пользователи написали, что если российский президент Владимир Путин будет комментировать ситуацию, то он будет говорить, что это не российский шпион.

«Обычное путинское оправдание: «Если бы он действительно на нас работал, вы бы его не поймали», — отметил @kevinjaybe.

Некоторые комментаторы назвали ситуацию выдержкой из шпионского романа английского писателя Джона ле Карре.

«Нечто из романа Джона ле Карре, за исключением того, что в наши дни это практически норма», — написал @AccoKim.