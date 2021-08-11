Суд на северо-востоке Китая приговорил к 11 годам лишения свободы канадского бизнесмена Майкла Спавора, признав его виновным в шпионаже. Это не только углубило разрыв с Канадой, которая оценила инцидент как захват политических заложников, но указало на растущие риски работы в Китае, поскольку напряженность в отношениях с Западом растет, а Пекин занимает все более жесткую позицию в защите своих интересов. Об этом пишет 11 августа The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Для критиков Китая приговор сигнализировал, что китайское правительство под руководством Си Цзиньпина готово тюремными сроками давить на западные правительства, заставляя их пойти на уступки.

Канадское правительство заявило, что тюремный срок Спавора является самым поздним маневром Китая в вопросе освобождения Мэн Ваньчжоу, китайского руководителя телекоммуникационного сектора, содержащейся в Канаде и подлежащей экстрадиции в США. Канада также подчеркнула, что страну поддерживают союзники — в среду, 11 августа, дипломаты из десятков стран собрались у канадского посольства в Пекине в знак солидарности.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«У США нет абсолютно никаких полномочий указывать китайским компаниям, с какими странами они могут вести бизнес. Если Канада хочет вести себя как маленькая собачка США и арестовывать китайских граждан, то, возможно, им не стоит жаловаться на последствия», — пишет @dream_octarine.

Daehanmindecline Майкл Спавор

«Трамп буквально сказал, что он использует Huawei в качестве политического корма… чего люди ожидали?» — спрашивает @HinduKush87.

«Интересно, что канадец был приговорен китайцами к смертной казни за попытку вывоза метамфетамина из Китая. Странно, что в закрытом обществе шпионаж является меньшим преступлением», — делает отсылку пользователь под ником @KaraTheGreat к Роберту Ллойду Шелленбергу, приговоренному к смертной казни в Китае за контрабанду наркотиков.

«Канада должна немедленно отправить Мэн в США», — уверен @Beefstik.

«Майкл Спавор должен столкнуться с теми же последствиями, что Сноуден и Ассанж, — заявляет @kaloykayykaloy и получает ответ от @Kate_G_Barrett: —Я не думаю, что Сноуден сделал что-то плохое, он разгласил информацию о незаконной слежке правительства США, так что если Спавор находится на том же уровне, что и Сноуден, то он не сделал ничего плохого».

«Дипломатическое удержание заложников во всей красе. Но это обычное дело в стране, где идет активный геноцид», — уверен@dsharpe85.

«Ха-ха-ха, вы должны пойти в свои школы и раскопать больше могил коренных жителей», — отвечает @sandiagoeu, делая отсылку с недавно обнаруженными останками сотен детей индейцев на территории канадских школ-пансионатов.

«Китай не устраивает геноцид. Это США сажают латиноамериканских детей в клетки на границе. Ложь, повторенная 100 раз, все равно остается ложью. Вы, боты, можете продолжать повторять свой нарратив. Также попросите своих хозяев освободить детей из клеток на юге», — призывает @sandiagoeu.

Цитата из видео Huawei CFO Meng Wanzhou gets bail (Asspciated Press) Мэн Ваньчжоу

«Бойкот Олимпийских игр 2022 года в Пекине», — пишет @Beefstik.

«Они продолжают говорить: «Канадский бизнесмен». Я тут немного почитал, и у меня такой вопрос: зачем ему 20 лет прыгать туда-сюда между Северной и Южной Кореей? Если отбросить слова «канадец» и «бизнесмен», мы останемся со шпионом. Но для кого? И я согласен с тем, что это месть. Но это не делает его невиновным», — отмечает @lissaloowhoo.

«На 100% он шпион. Именно поэтому китайцы взяли его в первую очередь. Но MSM нравится идея представить его как невинного. Вы играете в глупые игры и выигрываете глупые призы», — считает @irishcolleen8.

«Что он делал в Китае и почему у него там было 10 тыс. активов?» — интересуется @xdaedonx.

«Подставной приговор. Абсурд!» — подчеркивает @RingoMai1.

«Это все обида на Трампа и США, а также на Канаду за то, что она выполнила ордер на арест… все это из-за санкций против Ирана», — объясняет @Ali_Ch1285.

«Теперь давайте не будем пытаться переложить часть вины… Вы ведете себя так, как будто Канада не посылает шпионов в Китай ежедневно (США тоже, наряду с другими странами), но это проблема Канады, не пытайтесь примешать сюда Америку», — призывает @Nai_Comic_Art.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

«Он реально шпион или просто турист?» — спрашивает @wokman8.

«Учитывая, что глава Huawei была арестован по ордеру США, они могли бы арестовать двух американцев. Я имею в виду, это было при Трампе… Трампа больше нет…» — напоминает @MMarboni.

«Тюрьма была в прямом смысле построена в Китае, и я уверен, что из нее очень легко выбраться», — иронизирует @CREEPSHOW91.

«Можно подумать, что этого достаточно, чтобы отговорить от дальнейших деловых отношений с этой страной — по крайней мере, тех, которые требуют личного посещения страны», — пишет @Catnixidy.

«В США в тюрьмах сидит больше людей, чем в любой другой стране мира, особенно меньшинств. 25% всех заключенных в мире находятся прямо здесь, в стране свободных. Это мы должны говорить!!!» — считает @RGeggae.

Напомним, что финансовый директор китайской компании Huawei, занимающейся производством широкого спектра устройств, включая сотовые телефоны и сетевое оборудования для сетей связи пятого поколения наряду с прочим, была задержана в Канаде в декабре 2018 года по требованию США якобы за ее связи с Ираном вопреки санкциям США.